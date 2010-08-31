Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?

Bir haftasonu ailenizle veya arkadaşlarınız pikniğe gittiğini düşünün. Yanınıza ne gibi teknolojilik cihazlar veya zamazingolar alırsınız? Bu soruyu sizler için cevapladık. Pikniğe gittiğinizde yanınızda bulundurabileceğiniz bazı cihazları ve araç gereçleri bu yazımızda sizler için derledik. Dilerseniz hep birlikte listemize göz atalım.

Oregon Scientific Meteo Hava Tahmin Saati

Hiç şüphesiz ki piknik sırasında yağmaya başlayan yağmur bütün planları ve keyifleri altüst edecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sürekli hava durumu bilgilerini takip etmek birinci seçenek olabilir fakat pratikte takibi zor olacaktır. İşte böyle bir durumda Oregon Scientific Meteo isimli kol saati imdadınıza yetişebilir. Oregon Scientific Meteo, klasik kol saatlerinin sunduğu alarm, tarih, kronometre gibi özelliklere ek olarak, kullanıcılara hava tahminlerini sunuyor. Barometrik basınç değişikliklerini ölçen kol saati, ekranda hava durumu değişikliklerini gösteriyor. Hava tahmini yapılan bu saate sahip olmak isteyenleri 43.99 £'luk bir fiyat etiketi bekliyor

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Griffin Travel Speaker

Piknik denilince akla gelen şeylerin başında müzik gelir. Müzik, olmazsa olmazların arasında yer alır. Eskiden pikniklerin vazgeçilmezlerinden biri olan D tipi pil kullanan kasetçalarların yerini teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak daha portatif daha kolay kullanıma sahip ses sistemleri adlı. İşte Griffin Travel Speaker'da bunlardan biri. Griffin Travel Speaker, sahip olduğu 30 pin'li bağlantı ile iPhone ve iPod gibi cihazlarla uyumlu olarak çalşıyor. Pil ve sarj ihtiyacını 30 pin'lik girişten karşılayan bu taşınabilir ses sistemi, iPhone ve iPod sahipleri için vazgeçilmez bir piknik aksesuar olabilir. Griffin Travel ses sistemi 30 £'luk fiyat etiketiyle satın alınabilir seviyede yer alıyor.

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Briefcase BBQ

Pikniklerin 1 numaralı ekipmanı olan mangal zaman zaman piknik severlere taşımada veya saklamada sorunlar yaşatabilir. İyi bakılmamış bir mangalın ömrünün de uzun olmayacağı su götürmez bir gerçek. Böyle bir durumda taşıma çantası olan kolayca taşınabilen bir mangal iyi bir seçim olurdu. Bu konuda hem fikir olanlar için ilk önerimiz Briefcase BBQ olacak. Kendine ait taşıma çantası olan bir ürün olan Briefcase BBQ, katlanabilen bacakları ile de taşınabilirlik konusunda tercih edilebilir bir ürün oluyor. Kullanım ihtiyacına bağlı olarak 3 farklı boyutta olan Briefcase BBQ'nun fiyatı 9.99£, 14.99£ ve 29.99 £ olarak belirtiliyor.

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Jetboil Flash

Yemekten sonra ne içilir? Tabiki çay. Çay, bizler için yemekten sonraki en büyük zevktir. Pikniklere götürülen termoslarla çay keyfinin ne kadar güzel olduğunu herkes mutlaka biliyordur fakat bir süre sonra soğuyan çayın ne tadı kalır ne de içme keyfi. Bu tür bir duruma çözüm olarak Jetboil flash adlı ürün alternatif olarak sunulabilir. Isıtıcı ve su haznesinden oluşan Jetboil Flash, çok kısa bir süre içinde haznesindeki suyu ısıtabiliyor. Acelesi olanlar için ideal bir çözüm olan Jetboil Flash'ın fiyatı 65 £ olarak belirlenmiş.

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ViewRanger GPS

iPhone, Android veya Nokia telefonunuz var, ve kaybolduğunuzu düşünüyorsunuz diyelim. Yanlış düşünüyorsunuz. Neden mi? ViewRanger GPS, imdadınıza yetişecek olan ilk şey olacak. ViewRanger GPS, belirtilen telefon ve işletim sistemleri için hazırlanmış olan bir GPS uygulaması. Bu uygulama ile topografik haritaları indirebilir, gittiğiniz yolu kayedebilir veya alternatif çözümler üretebilirsiniz. 15 £ 'lık fiyat etiketiyle satılan ViewRanger GPS'i kullandığınız telefona ait olan marketlerden satın alabilirsiniz.

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Yoğun teknoloji gündeminden biraz olsun ayrılmanızı sağlayacak olan bu yazımızda sizler için piknik eğlencelerinde ihityaç duyabileceğiniz bazı araç gereçleri tanıttık. Tanıtılan cihazlar olmasa da benzer ürünlerin kullanımı konusunda fikir olabileceğini düşünüyoruz.





