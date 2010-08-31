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Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?

Bir haftasonu ailenizle veya arkadaşlarınız pikniğe gittiğini düşünün. Yanınıza ne gibi teknolojilik cihazlar veya zamazingolar alırsınız? Bu soruyu sizler için cevapladık. Pikniğe gittiğinizde yanını
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Alternatif Enerji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bir haftasonu ailenizle veya arkadaşlarınız pikniğe gittiğini düşünün. Yanınıza ne gibi teknolojilik cihazlar veya zamazingolar alırsınız? Bu soruyu sizler için cevapladık. Pikniğe gittiğinizde yanınızda bulundurabileceğiniz bazı cihazları ve araç gereçleri bu yazımızda sizler için derledik. Dilerseniz hep birlikte listemize göz atalım.

Oregon Scientific Meteo Hava Tahmin Saati

Hiç şüphesiz ki piknik sırasında yağmaya başlayan yağmur bütün planları ve keyifleri altüst edecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sürekli hava durumu bilgilerini takip etmek birinci seçenek olabilir fakat pratikte takibi zor olacaktır. İşte böyle bir durumda Oregon Scientific Meteo isimli kol saati imdadınıza yetişebilir. Oregon Scientific Meteo, klasik kol saatlerinin sunduğu alarm, tarih, kronometre gibi özelliklere ek olarak, kullanıcılara hava tahminlerini sunuyor. Barometrik basınç değişikliklerini ölçen kol saati, ekranda hava durumu değişikliklerini gösteriyor. Hava tahmini yapılan bu saate sahip olmak isteyenleri 43.99 £'luk bir fiyat etiketi bekliyor

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Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?
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Griffin Travel Speaker

Piknik denilince akla gelen şeylerin başında müzik gelir. Müzik, olmazsa olmazların arasında yer alır. Eskiden pikniklerin vazgeçilmezlerinden biri olan D tipi pil kullanan kasetçalarların yerini teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak daha portatif daha kolay kullanıma sahip ses sistemleri adlı. İşte Griffin Travel Speaker'da bunlardan biri. Griffin Travel Speaker, sahip olduğu 30 pin'li bağlantı ile iPhone ve iPod gibi cihazlarla uyumlu olarak çalşıyor. Pil ve sarj ihtiyacını 30 pin'lik girişten karşılayan bu taşınabilir ses sistemi, iPhone ve iPod sahipleri için vazgeçilmez bir piknik aksesuar olabilir. Griffin Travel ses sistemi 30 £'luk fiyat etiketiyle satın alınabilir seviyede yer alıyor.

Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?
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Briefcase BBQ

Pikniklerin 1 numaralı ekipmanı olan mangal zaman zaman piknik severlere taşımada veya saklamada sorunlar yaşatabilir. İyi bakılmamış bir mangalın ömrünün de uzun olmayacağı su götürmez bir gerçek. Böyle bir durumda taşıma çantası olan kolayca taşınabilen bir mangal iyi bir seçim olurdu. Bu konuda hem fikir olanlar için ilk önerimiz Briefcase BBQ olacak. Kendine ait taşıma çantası olan bir ürün olan Briefcase BBQ, katlanabilen bacakları ile de taşınabilirlik konusunda tercih edilebilir bir ürün oluyor. Kullanım ihtiyacına bağlı olarak 3 farklı boyutta olan Briefcase BBQ'nun fiyatı 9.99£, 14.99£ ve 29.99 £ olarak belirtiliyor.

Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?
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Jetboil Flash

Yemekten sonra ne içilir? Tabiki çay. Çay, bizler için yemekten sonraki en büyük zevktir. Pikniklere götürülen termoslarla çay keyfinin ne kadar güzel olduğunu herkes mutlaka biliyordur fakat bir süre sonra soğuyan çayın ne tadı kalır ne de içme keyfi. Bu tür bir duruma çözüm olarak Jetboil flash adlı ürün alternatif olarak sunulabilir. Isıtıcı ve su haznesinden oluşan Jetboil Flash, çok kısa bir süre içinde haznesindeki suyu ısıtabiliyor. Acelesi olanlar için ideal bir çözüm olan Jetboil Flash'ın fiyatı 65 £ olarak belirlenmiş.

Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?
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ViewRanger GPS

iPhone, Android veya Nokia telefonunuz var, ve kaybolduğunuzu düşünüyorsunuz diyelim. Yanlış düşünüyorsunuz. Neden mi? ViewRanger GPS, imdadınıza yetişecek olan ilk şey olacak. ViewRanger GPS, belirtilen telefon ve işletim sistemleri için hazırlanmış olan bir GPS uygulaması. Bu uygulama ile topografik haritaları indirebilir, gittiğiniz yolu kayedebilir veya alternatif çözümler üretebilirsiniz. 15 £ 'lık fiyat etiketiyle satılan ViewRanger GPS'i kullandığınız telefona ait olan marketlerden satın alabilirsiniz.

Piknik'te ihtiyaç duyacağınız araç gereçler nelerdir?
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Yoğun teknoloji gündeminden biraz olsun ayrılmanızı sağlayacak olan bu yazımızda sizler için piknik eğlencelerinde ihityaç duyabileceğiniz bazı araç gereçleri tanıttık. Tanıtılan cihazlar olmasa da benzer ürünlerin kullanımı konusunda fikir olabileceğini düşünüyoruz.



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thal1on 9 yıl
1-Mangal
2-Kömür
3-Et
4-Hasır
5-Hamak
Su ve benzerini saymıyorum.İşte mangal budur :D
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tobepeople 9 yıl
ben normal piknik yapmam balığa gider atarım oltaları sessizce çatal bıçak önümde zili beklerken demlenirim :) nasıl ama işte olay budur açarsın ufak bir rakı korsun ateşe mangalı oruç oruç koymudukları konuya bak kaldırınlan şu konuyu :)
bence gerekenler;
-araç
-araça buz dolabı
-rakı
-bardaklar
-olta takımı
-tırıvırı(aç kalmamak için son çare olta ile tutarsam tırıvırıyı kullanmam :)
bayram sonrası balığa gitmek farz oldu :)
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relax454 9 yıl

BENCE FAYDALI BİLGİLER. TEŞEKKÜRLER.
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Blutarch Mann 9 yıl
bune yaa git işte hava durumuna bak mangalini al git hey allahim :D
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kkkcrazy 9 yıl
zamazingo ne güzeldi :(
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Ozzy 9 yıl
nerden çıktı şimdi bu?
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roman abramovic 9 yıl
şu oregon saat nere de satılıyor?
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ummax 9 yıl
Yazının başlığını değiştirin "İngiltere'de pikniğe gitmek isteyenlerin alacakları" diye, bak ya sen, neymiş o Briefcase BBQ vay vay vay. Türkiye'de en fazla çanta tipi kapaklı mangal bulursun onunda ayakları katlanmaz. Mangala termos götürülür mü ya, mangalın üstünde yapılan çayın ya da mangal kömürü ile demlenen semaver çayının tadını ne verir? Olmamış bence...
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Engin.K 9 yıl

ummaz

Yazının başlığını değiştirin "İngiltere'de pikniğe gitmek isteyenlerin alacakları" diye, bak ya sen, neymiş o Briefcase BBQ vay vay vay. Türkiye'de en fazla çanta tipi kapaklı mangal bulursun onunda ayakları katlanmaz. Mangala termos götürülür mü ya, mangalın üstünde yapılan çayın ya da mangal kömürü ile demlenen semaver çayının tadını ne verir? Olmamış bence...



Neden öyle diyorsunuz adamlar alternatif fikirler sunmuş sizin işinize yaramayabilir benim yarar bu kadar dar görüşlü olmayın ben teknoloji hastasıyım elimde olsa evimi full donatacagım param olsa burada sunulanları hemen alırım
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drkayzer 9 yıl
çoğu bence gereksiz icatlar
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HaDeS 9 yıl
ateş lazım olmazsa olmaz
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@Batuist
zamanlama konusunda bi miktar (!) gecikme olmadı değil :)
@Engin.K
Arada bir teknik terimlerin yoğunluğundan sıyrılmak için bu tür şeyler yayınlayacağız. tabi beğenilirse
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Kissed by Fire 9 yıl
Bir de piknik ne zamandan beri özel isim oldu kesme işaretiyle ayrılmaya başladı gelen ekler?
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cefa 9 yıl
Mangal'ın tüplü veya elektrikli olması lezzeti ne kadar etkiler, kömürde pişmiş eti aratır mı?
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