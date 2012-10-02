Ping, tamamen kapatıldı

Apple, iTunes tabanlı sosyal ağ servisi Ping'in fişini çekerek servisi tamamen kapattı.





Ping kapatılmadan önce iTunes üzerinden şarkı indirmelerine açık olan bölgelerde faaliyet göstermiş, ancak ülkemizde kullanıma sunulmamıştı. Servis her ne kadar iTunes'un tercihleri içinde görülmeye devam etse de, mağazadan çıkarılarak tamamen kapatılmış durumda.





Apple adına başarısızlıkla sonuçlanan bir servis olan Ping'in başarısız olmasının birçok nedeni olsa da, kullanıcıların Facebook ve Twitter üzerinden müzik alanındaki deneyimlerini de paylaşabilmeleri servise olan ilginin azlığının başlıca nedenleri arasındaydı. Servisin başarısızlığının altında yatan bir diğer neden ise, diğer sosyal ağlar ile olan bağlantıları oldukça zayıftı. Öyle ki, Facebook entegrasyonu servisin proje aşamasında yer almış, sonrasında ise çıkarılmıştı. Bununla birlikte Facebook kullanıcıları satın aldıkları yada beğendikleri şarkıları Ping üzerinden kolayca paylaşamamıştı. Twitter cephesinde ise, gerekli entegrasyonların servis kullanıma sunulduktan birkaç ay sonra gelmişti.





İki yıl içerisinde kullanıcılarına hizmet veren servis açılmasının ardından 24 saatlik bir süreç içerisinde 1 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşmış olsa da ilerleyen dönemlerde aynı başarıyı gösterememişti.

http://www.theverge.com/2012/10/1/3439168/ping-apple-music-social-network-closed