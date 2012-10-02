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Ping, tamamen kapatıldı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, iTunes tabanlı sosyal ağ servisi Ping'in fişini çekerek servisi tamamen kapattı.

Ping kapatılmadan önce iTunes üzerinden şarkı indirmelerine açık olan bölgelerde faaliyet göstermiş, ancak ülkemizde kullanıma sunulmamıştı. Servis her ne kadar iTunes'un tercihleri içinde görülmeye devam etse de, mağazadan çıkarılarak tamamen kapatılmış durumda.

Apple adına başarısızlıkla sonuçlanan bir servis olan Ping'in başarısız olmasının birçok nedeni olsa da, kullanıcıların Facebook ve Twitter üzerinden müzik alanındaki deneyimlerini de paylaşabilmeleri servise olan ilginin azlığının başlıca nedenleri arasındaydı. Servisin başarısızlığının altında yatan bir diğer neden ise, diğer sosyal ağlar ile olan bağlantıları oldukça zayıftı. Öyle ki, Facebook entegrasyonu servisin proje aşamasında yer almış, sonrasında ise çıkarılmıştı. Bununla birlikte Facebook kullanıcıları satın aldıkları yada beğendikleri şarkıları Ping üzerinden kolayca paylaşamamıştı. Twitter cephesinde ise, gerekli entegrasyonların servis kullanıma sunulduktan birkaç ay sonra gelmişti.

İki yıl içerisinde kullanıcılarına hizmet veren servis açılmasının ardından 24 saatlik bir süreç içerisinde 1 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşmış olsa da ilerleyen dönemlerde aynı başarıyı gösterememişti.

http://www.theverge.com/2012/10/1/3439168/ping-apple-music-social-network-closed Yorum Yaz
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furky86 6 yıl
My space tarzı birşeydi, iTunes ile bütünleşik çalışıyordu, şarj düşmanıydı ve zaten sınırlamalardan kapatıyorduk :) isabet olmuş
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Felix Felicis 6 yıl
ping'i kullanıyorudm, iTunes Sidebar'dan dinlediğim müzikleri beğenip, şarkıcıları takip ediyordum.gereksiz bir servis olduğu doğru,kapatılması isabet olmuş
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ibrahimhd 6 yıl
Ben ping'i iphonemde sınırlamalardan sürekli devre dışı bırakırdım ios 6 ilede veda edilmişti zaten.
Apple ve bizler adına tam isabet olmuş şarj düşmanı bir servisti kurtulmuş olduk.
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Thathurts 6 yıl ibrahimhd
ibrahimhd
Ben ping'i iphonemde sınırlamalardan sürekli devre dışı bırakırdım ios 6 ilede veda edilmişti zaten.
Apple ve bizler adına tam isabet olmuş şarj düşmanı bir servisti kurtulmuş olduk.

Ayfonemde
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-Ege 6 yıl
İlk defa duydum Ping adlı bir sosyal ağ olduğunu.
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ibrahimhd 6 yıl -Ege
SpyPC
İlk defa duydum Ping adlı bir sosyal ağ olduğunu.

Ping sosyal ağ değil zaten apple'ın kullandığı servislerinden biri idi kapattı kurtuldu.
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