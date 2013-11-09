PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunulacak

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Sony'nin geçtiğimiz şubat ayında duyurusunu gerçekleştirdiği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4'ün ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı belli oldu.
PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde 1399 TL'lik bir fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Önümüzdeki cuma ABD'de satışa sunulacak olan konsol, bu ayın 29'unda Avrupa çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 4 ön incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
https://twitter.com/PlayStationTR Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca telefonda Real Racing 3 gibi oyunlar varken, boşuna buna 1400 TL vermek gereksiz.
Sony Türkiye'yi işte bu yüzden seviyorum.
99 euroluk Kinect'i adeta konsol fiyatına yani 670TL den satan Microsoft Türkiye umarım Sony Türkiye'yi örnek alır.
amazon.fr/...
inkl. ne hocam?
O 399€luk avrupa fiyatlarina vergi dahil ve vergi oranlari turkiyeden cok da farkli degil. O fiyatin ustune tekrar vergi eklemek sacma oluyor.
hacı tamamen fırmanın elınde
bu gun lg g2 1450 ıse avrupada 415 £ nasıl oluyo ..bu ıs tamamen fırma ıle alakalı
ıstelseler 800 tl dende cıkarırılardı ...ama kazancları cok duserdı cunku bı abd pazarı kadar buyuk deyılız bu yuzden fıyat kırmak yerıne fıyat artıyo...
basıt bı ornkle acılıyım ...eger bız ps3 cıktıgında kafelerde oynmak yerıne o parayla kendımıze alsaydık tahmınım en az 5m satardı ps4 fıyatıda buna baglı olarak abd ye daha yakın olurdu...cunku yuksek satıs rakamı sony e operasyon olarak satısa baglı gereklı ıskonto ımkanı verırdı...anlatabılmısımdır umarım...
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