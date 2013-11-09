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PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunulacak

5 yıl
913
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68
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunulacak
Sony'nin geçtiğimiz şubat ayında duyurusunu gerçekleştirdiği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4'ün ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı belli oldu.
PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde 1399 TL'lik bir fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Önümüzdeki cuma ABD'de satışa sunulacak olan konsol, bu ayın 29'unda Avrupa çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 4 ön incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
 
PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunulacak

https://twitter.com/PlayStationTR Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Cihaz şahane fiyat efsane! Her yeni nesil konsol %50 zamla ülkemize giriyor, diyecek bir şey yok. 10 oyun alıyorsun cihazı karşılıyor, ondan sonra "korsancılığa hayır!" derler
Cihaz şahane fiyat efsane! Her yeni nesil konsol %50 zamla ülkemize giriyor, diyecek bir şey yok. 10 oyun alıyorsun cihazı karşılıyor, ondan sonra "korsancılığ...
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Git-Gel 5 yıl
O kadar iyi empoze ettiler ki 1600 tl 1400 tl ucuz gelmeye başladı...asgari ücret alan adam bile 1999 tl den düşük bişey gördüğü zaman ''aaa ucuzmuş diyo''
O kadar iyi empoze ettiler ki 1600 tl 1400 tl ucuz gelmeye başladı...asgari ücret alan adam bile 1999 tl den düşük bişey gördüğü zaman ''aaa ucuzmuş diyo''...
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Firaristt 5 yıl forumlarabak
Neye, neden dua edelim? Yurt dışında vergiler dahil(VAT %20) 1100 liraya satılacak PS4'ün 1400 lira olmasına mı yoksa yine yurt dışında 1300 liraya gelen telefonun 2200-2500 liraya satılmasına mı? Her sene değiştirilen şeyin fiyatının düşmesi gerekirken bizde artıyorsa sorun var demektir. 10 yıllık konsolları da görüyoruz. Uzun süre kullanmamız kazık fiyatın doğru olduğunu göstermez. %18 KDV+%10 ÖTV var. Cihaz gümrükten girdiği an devlet bu vergiyi aldığı halde düz mantık diğer ülkelerden %10 pahallı olması gereken şeyler %25-30 pahallı. Diğer ülkedekiler sütten çıkmış ak kaşık da biz üvey evlat mıyız? Arkadaş orada onu kast etmiş. Oyunlar da pahallı olunca konsol cazibesini yitiriyor demiş. Bence sonuna kadar da haklı. 200 liradan oyunları da koyarlar sonra 6-7 oyun alınca bir konsol parasına denk gelir. PC'den bile daha pahallıya geliyorken şu anda bana pek cazip gelmedi.
Neye, neden dua edelim? Yurt dışında vergiler dahil(VAT %20) 1100 liraya satılacak PS4'ün 1400 lira olmasına mı yoksa yine yurt dışında 1300 liraya gelen telef...
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1 Avatar
blindmind 5 yıl
aralıkta sony tower dan kapmak lazım bir tane 400 dolara :)))
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fakir-bir-kul 5 yıl
hay sizin paraniza yahu birazda konsolu tartisin yeniliklerini tartisin vergi dairesine dondu burasi yok kdv yok otv yok ssk yok bagkur
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senersongur 5 yıl
Alan olacağını sanmıyorum çok fazla.

Ayrıca telefonda Real Racing 3 gibi oyunlar varken, boşuna buna 1400 TL vermek gereksiz.
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GoldPunch 5 yıl
Fiyat gayet normal. Sony Eurasia ülkeleri euro cinsinden ürünleri alıyor. Biz de euro kurundan getiriyoruz. 400 euro 1100TL ediyor. Yüzde 20 zorunlu ÖTV var. 1300TL civarı bir şey ediyor. Diğer masraflarla 1399TL olmuş.

Sony Türkiye'yi işte bu yüzden seviyorum.

99 euroluk Kinect'i adeta konsol fiyatına yani 670TL den satan Microsoft Türkiye umarım Sony Türkiye'yi örnek alır.

amazon.fr/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dmc 12 5 yıl
cuma gunu ins kendisine kavusacagım
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SuperSantorelli 5 yıl
Zaman aralığı kısaymış,yakın zaman da göreceğiz kendilerini bakalım 1400 lira ederi varmı?..birde bunların ...gb versiyonları olur,320 veya 500gb her halde onları da 2000tl'e satarlar :)
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DH Misafiri 5 yıl
merak ediyorum acaba kim dur diyecek hangi delikanlı türk bu kötü gidişi durduracak ... biz hala gezi parkı diye atatürkçüsün dincisin diye birbirimizi yiyelim elin oğlu 25 senedir yardırdı gidiyor 5 sene içinde yetişemezsek artık yakalamamız imkansız hale gelecek ..
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906 5 yıl
Kırma tarihi daha önemli diyenler artı versin
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radicaldeyyus 5 yıl
1200 lira civari bisey yapiyor suan ki kur ile Almanya'da.(SONY PlayStation 4 inkl. KillZone: Shadow Fall) 439 €. Guzel ulkemde ki vergi sistemi beni benden ediyor.
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atat54 5 yıl radicaldeyyus
radicaldeyyus
1200 lira civari bisey yapiyor suan ki kur ile Almanya'da.(SONY PlayStation 4 inkl. KillZone: Shadow Fall) 439 €. Guzel ulkemde ki vergi sistemi beni benden ediyor.

inkl. ne hocam?
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duxx 5 yıl
keremec
Amerika fiyatına göre değil Avrupa fiyatına göre hesaplamalıyız o yüzden 399€ yaklaşık 2,5 tan alsak 1000 Tl eder sonra bu fiyata %18 kdv yani 180 Tl eklersek sonra da %10 oiv yani 100 lira daha eklersek 1000 Tl +280 Tl olmuş oluyor geriye kalan ise Mağazaların kar payları yani mağazaya 1300 Tl ye geliyor başka mağazalardan da daha ucuza alabilirsiniz 3 .sınıf ülke muamelesi yok vergi yüzünden hepsi fiyatta vergiler olmasa aynı avrupayla sony başka daha indirim yapmaz bu sefer zarar eder.

O 399€luk avrupa fiyatlarina vergi dahil ve vergi oranlari turkiyeden cok da farkli degil. O fiyatin ustune tekrar vergi eklemek sacma oluyor.
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cryzboy43 5 yıl
Talk2MyHand

sony ye ya da oyun üreticilerine(dağıtıcılarına) kızmayın bu işte parayı götüren devlettir(türkiyede)


hacı tamamen fırmanın elınde
bu gun lg g2 1450 ıse avrupada 415 £ nasıl oluyo ..bu ıs tamamen fırma ıle alakalı
ıstelseler 800 tl dende cıkarırılardı ...ama kazancları cok duserdı cunku bı abd pazarı kadar buyuk deyılız bu yuzden fıyat kırmak yerıne fıyat artıyo...
basıt bı ornkle acılıyım ...eger bız ps3 cıktıgında kafelerde oynmak yerıne o parayla kendımıze alsaydık tahmınım en az 5m satardı ps4 fıyatıda buna baglı olarak abd ye daha yakın olurdu...cunku yuksek satıs rakamı sony e operasyon olarak satısa baglı gereklı ıskonto ımkanı verırdı...anlatabılmısımdır umarım...
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eyoruk 5 yıl
700-800 lira ps 3 fiyati iken bu fiyat bence normal.
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