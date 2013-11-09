PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunulacak





Sony'nin geçtiğimiz şubat ayında duyurusunu gerçekleştirdiği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4'ün ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı belli oldu.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; PlayStation 4, 13 Aralık tarihinde 1399 TL'lik bir fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Önümüzdeki cuma ABD'de satışa sunulacak olan konsol, bu ayın 29'unda Avrupa çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 4 ön incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/PlayStationTR