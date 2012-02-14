PlayStation sertifikasına HTC cihazları da dahil olabilir

Sony'nin büyük tecrübe sahibi olduğu PlayStation deneyimini Android cihazlarına da aktarmak amacıyla geçen yıl başlattığı PlayStation sertifikasyonu programı Tablet P, Tablet S, Xperia Play gibi Android'li modellerinde görülmeye başlanmıştı. Bu modellerde Crash Bandicoot yapımını ve diğer klasik PSOne oyunlarını oynamak mümkün oluyor.

Sertifikasyon programı Android cihazları için platformlar arası mobil oyun deneyimini genişletmek amacını güdüyor. Sony CEO'su Kazou Hirai de programın sadece Sony ile sınırlı olmayacağını belirtmişti.

Sony, sertifikalı cihazlara PSOne oyunları haricinde Syphon Filter: Dark Mirror, Daxter, Fat Princess, ModNation Racers, Flow, Pinball Heroes, Motorstorm, Wipeout HD, High Velocity Bowling, Hot Shots Golf, PAIN ve Uncharted gibi popüler PSP oyunlarını da sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Pocket-Lint sitesinin firma için kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre PS seritifikasını kullanmaya hak kazanan diğer bir firma HTC olacak. Böylece HTC akıllı telefon ve tablet sahipleri PS sertifikalı oyunları cihazlarında oynayabilecek. Sony ve HTC'nin resmi açıklamayı yaklaşan MWC 2012 fuarında veya ileri bir tarihte yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl cihaz politikası nedeniyle oldukça eleştirilen HTC, bu yıl Beats Audio, Sense 4.0, HTC Speak ve PS sertifikasyonu ile kullanıcılarını oldukça memnun edeceğe benziyor.

HTC konu ile ilgili sorulara dedikodular üzerinde gerçeklik payı aranmaması gerektiği cevabını veriyor ancak kaynaklar PS sertifikasına sahip ilk modellerin 2012 ikinci yarısından itibaren piyasada olacağını iddia ediyor.

