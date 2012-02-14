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PlayStation sertifikasına HTC cihazları da dahil olabilir

7 yıl
3,3b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin büyük tecrübe sahibi olduğu PlayStation deneyimini Android cihazlarına da aktarmak amacıyla geçen yıl başlattığı PlayStation sertifikasyonu programı Tablet P, Tablet S, Xperia Play gibi Android'li modellerinde görülmeye başlanmıştı. Bu modellerde Crash Bandicoot yapımını ve diğer klasik PSOne oyunlarını oynamak mümkün oluyor.
Sertifikasyon programı Android cihazları için platformlar arası mobil oyun deneyimini genişletmek amacını güdüyor. Sony CEO'su Kazou Hirai de programın sadece Sony ile sınırlı olmayacağını belirtmişti.
Sony, sertifikalı cihazlara PSOne oyunları haricinde Syphon Filter: Dark Mirror, Daxter, Fat Princess, ModNation Racers, Flow, Pinball Heroes, Motorstorm, Wipeout HD, High Velocity Bowling, Hot Shots Golf, PAIN ve Uncharted gibi popüler PSP oyunlarını da sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Pocket-Lint sitesinin firma için kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre PS seritifikasını kullanmaya hak kazanan diğer bir firma HTC olacak. Böylece HTC akıllı telefon ve tablet sahipleri PS sertifikalı oyunları cihazlarında oynayabilecek. Sony ve HTC'nin resmi açıklamayı yaklaşan MWC 2012 fuarında veya ileri bir tarihte yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl cihaz politikası nedeniyle oldukça eleştirilen HTC, bu yıl Beats Audio, Sense 4.0, HTC Speak ve PS sertifikasyonu ile kullanıcılarını oldukça memnun edeceğe benziyor.
HTC konu ile ilgili sorulara dedikodular üzerinde gerçeklik payı aranmaması gerektiği cevabını veriyor ancak kaynaklar PS sertifikasına sahip ilk modellerin 2012 ikinci yarısından itibaren piyasada olacağını iddia ediyor.
 

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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

biri HTC yi durdursun ! :D
bu gidişle yakında, Samsung'u bile tarihe gömecek gibi :)





HTC'yi bilmem de sizi yavaşlatmak lazım.
playstylebiri HTC yi durdursun ! :Dbu gidişle yakında, Samsung'u bile tarihe gömecek gibi :)...
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sahoron 7 yıl
2011 yılında Htc rezaletti ama 2012 de bomba gibi gelecek umarım bu fiyatlara acayip bir şekilde yansımaz.
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phyzik 7 yıl
htc bu sene bomba gibi geliyor.tegra 3 ilk bombasıydı şimdi bu helal olsun
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RAN7843 7 yıl
HTC doğru yolda hadi bakalım bekliyoruz htc yi seviyorum ama 1 yıl beklemem gerek kontratım bitece 1 yıl sonra ondan sonra sonyericsson p 990 dan kurtulup gıcır bir htc alacammmm
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virtue28 7 yıl
Beats Audio, Speak ve Ps üçlüsü artık yazılım ve keyif açısından büyük yenilikler getiriyor. Umarım bunun gibi ayrıntılı işleri diğer markalar da yapar. HaTiCe gözüme girmeye başladı :)
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Drakoid 7 yıl
keşke sensation da bu playstation sertifikasına sahip olsaydı
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SEO-Uzmanı 7 yıl
biri HTC yi durdursun ! :D
bu gidişle yakında, Samsung'u bile tarihe gömecek gibi :)
2 Yanıt Yanıtla +1
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danGerfuLL 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

biri HTC yi durdursun ! :D
bu gidişle yakında, Samsung'u bile tarihe gömecek gibi :)





HTC'yi bilmem de sizi yavaşlatmak lazım.
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mert1907 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
biri HTC yi durdursun ! :D
bu gidişle yakında, Samsung'u bile tarihe gömecek gibi :)

O biraz zor daha S3'ü görmedik.
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Batuist 7 yıl
"Sony'nin büyük tecrübe sahibi olduğu PlayStation deneyimini.."
PlayStation'ı yaratan zaten sonynin kendisi...
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xxxx1 7 yıl
Sony'nin malı var onu satmak ve pazarlamak istiyor Sony burda doğrusunu yapıyor,Htc de PS Sertifikasına sahip olmak istemekle doğrusunu yapıyor.

PS sertifası demek kaliteli oyunlar demek,aslında Exmor R sensörleri olmak üzere Walkman ve ya diğer teknolojilerini pazarlayarak mobil pazarı içerden sarabilir...
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nurullah601 7 yıl
musti545
BU HTC SAPITTI ÖNÜNE GELENİN İŞLETİM SİSTEMİNİ telefonlarında kullanıyorlar...android var windows phone var yakındada intelle anlaşirlar...

hee evet. ios 5 i unutmuşsun yalnız
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sertacarslan 7 yıl
HTC doğru yolda. Bu sene HTC'nin yılı olacak gibi görünüyor.
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musti545 7 yıl
BU HTC SAPITTI ÖNÜNE GELENİN İŞLETİM SİSTEMİNİ telefonlarında kullanıyorlar...android var windows phone var yakındada intelle anlaşirlar...
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erci501 7 yıl
beklemedeyiz :)
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