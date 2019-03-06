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Playlist uygulamasından tuvalet odaklı ilginç tanıtım

ABD’de kısıtlı bir kitleye hitap eden Playlist uygulaması ilginç bir reklam kampanyası yaptı. Geliştiriciler tuvalet kağıtları ile uygulamayı ön plana çıkarmaya çalıştı.
2 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde bir ürünün bilinirliğini arttırmak için reklam yapmak büyük önem taşıyor. Genelde basılı veya dijital reklamlar belirli standartlar içerisinde tasarlanıyor. Zaman zaman da çok ilginç fikirler ortaya çıkıyor.

Tuvalet etkisi

ABD’de çevrim içi müzik sektöründe faaliyet gösteren Playlist uygulaması ilginç bir tanıtıma imza attı. Tuvalet kağıtlarına farklı sloganlar basan girişim ayrıca bir kare kod ile iOS uygulamasına kullanıcıları yönlendirmeye çalışmış.

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor"

Playlist henüz sektörde çok iddialı bir noktada değil. 40 milyondan fazla parça barındırıyor ancak belirli bölgelerde faaliyet gösteriyor. Abonelik gerektirmiyor ve gelirini reklamlardan elde ediliyor. Sadece iOS uygulaması olan girişim yakın zamanda Android uygulamasını da yayınlayacak.

Tuvalet kağıtları nereye ve ne kadar sayıda konuldu bilinmiyor ancak araştırmalar insanların tuvalette bile akıllı telefonlarından ayrılmadığını gösteriyor. Muhtemelen girişim bu gerçekten yola çıkarak böyle bir tanıtım kampanyası hazırlamış.

 

https://www.slashgear.com/playlist-app-toilet-paper-ad-strikes-key-demographic-05568689/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ali.kose 2 ay
hocam içerde kıyamayız buna bak
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scorpion20 2 ay
fikir mükemmel
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Gayet yaratıcı olmuş. Fakat abonelik gerektirmeksizin reklam geliriyle çalışma fonksiyonu Spotify'da da vardı. Acaba herhangi bir fark var mı? Mesela müziği kesmeden banner reklamlar mı çıkarıyor?
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jasonw 2 ay
Reklamın da mokunu çıkarttılar
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