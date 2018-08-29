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Playstation 2 klasiği Onimusha, yeni nesil konsollara geliyor

Capcom, bir dönemlerin efsane oyunlarından Onimusha: Warlords'un yeni nesil konsollara geleceğini açıkladı. Oyunun 'remastered' versiyonu 2019'un başlarında çıkış yapacak.
8 ay
3,8b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Playstation 2 döneminin klasik yapımlarından olan Onimusha: Warlords, yeni nesil konsollar için duyuruldu. Yapımcı firma Capcom, oyunun yeniden elden geçirilmiş 'remastered' versiyonunun 2019'da PS4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacağını açıkladı.

İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Onimusha: Warlords, etkileyici oyun mekanikleri ve sinematik hikayesiyle döneminin en popüler oyunlarından birisi olmuştu. Feodal Japonya'da geçen oyun, dünya genelinde 2 milyondan fazla satış gerçekleştirmiş ve eleştirmenler tarafından da tam not almıştı.

Onimusha: Warlords ile büyük bir başarı elde eden Capcom, daha sonra serinin devam oyunlarını da çıkarmıştı. Ancak seri 2006'da piyasaya sürülen Onimusha: Dawn of Dreams ile birlikte sessliğe gömüldü. Capcom'un açıklamalarına göre 2017 itibarıyla Onimusha serisi toplamda 8 milyondan fazla satmış.

HD grafiklerle güncellenmiş Onimusha: Warlords Remastered, 15 Ocak 2019'da çıkışını gerçekleştirecek.

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MrKemal17 8 ay
ÖTV muafiyeti ile alınabilir belki. Gerçi öyle bir hakkı olan da bunu alacağına farklı araçlara bakar.
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frozonfear 8 ay
legacy of kain nerdeeee
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skythunderr 8 ay editörün seçimi
Bu oyunun ismini yıllardır arıyordum teşekkürler DH! küçükken oynadığım en iyi oyunlardan biri.
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FerdosParadise 8 ay
Sevindim,yeni nesil oyuncu gençler mahrum kalmayacaklar bu baş yapıttan.
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mamilim90 8 ay
Yeni oyunuda çıksaydı keşke onimusha 3 efsaneydi
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SEO-Uzmanı 8 ay
ısıtıp ısıtıp tekrar sürüyorlar !
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