Playstation 2 klasiği Onimusha, yeni nesil konsollara geliyor

HD grafiklerle güncellenmiş Onimusha: Warlords Remastered, 15 Ocak 2019'da çıkışını gerçekleştirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Playstation 2 döneminin klasik yapımlarından olan Onimusha: Warlords, yeni nesil konsollar için duyuruldu. Yapımcı firma Capcom, oyunun yeniden elden geçirilmiş 'remastered' versiyonunun 2019'da PS4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacağını açıkladı.İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Onimusha: Warlords, etkileyici oyun mekanikleri ve sinematik hikayesiyle döneminin en popüler oyunlarından birisi olmuştu. Feodal Japonya'da geçen oyun, dünya genelinde 2 milyondan fazla satış gerçekleştirmiş ve eleştirmenler tarafından da tam not almıştı.Onimusha: Warlords ile büyük bir başarı elde eden Capcom, daha sonra serinin devam oyunlarını da çıkarmıştı. Ancak seri 2006'da piyasaya sürülen Onimusha: Dawn of Dreams ile birlikte sessliğe gömüldü. Capcom'un açıklamalarına göre 2017 itibarıyla Onimusha serisi toplamda 8 milyondan fazla satmış.