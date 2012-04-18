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Plextor, M3 serisi SSD'lerine 64 GB'lık model ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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2011 yılının aralık ayında Plextor'un basın duyurusunu gerçekleştirdiği M3 serisi SSD'ler, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere tüketicilere üç farklı kapasite seçeneği sunuyordu. Plextor'un, bu seriye daha sonra 64 GB kapasiteli yeni bir üye eklediği ortaya çıktı.
21 Nisan'dan itibaren, 135$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen SSD, 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND Flash bellek yongasını ve Marvell'ın 88SS9174 kodlu kontrolcüsünü bünyesinde barındırıyor. Saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 175 MB'a varan sıralı yazma hızı, maksimum 55.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı, maksimum 40.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı gibi verilere sahip olan SSD, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor.

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