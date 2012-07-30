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Pny'dan USB 2.0 arabirimli kart okuyucu ve 4 portlu USB çoklayıcı

6 yıl
4,3b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Pny'dan USB 2.0 arabirimli kart okuyucu ve 4 portlu USB çoklayıcı
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Veri depolama çözümleri üreticisi Pny, USB 2.0 arabirimli bir kart okuyucu ve 4 portlu bir USB çoklayıcı hazırladı.
Kart okuyucu, 14.9 mm x 54.0 mm x 53.0 mm ebatlarında ve 28.35 gram ağırlığında; USB çoklayıcı ise 17.0 mm x 48.0 mm x 48.0 mm ebatlarında ve 36 gram ağırlığında tasarlanmış. Saniyede 480 megabite varan veri transferi hızına olanak tanıyan kart okuyucu, SD, SDHC, MMC, MMCplus, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo, xD, CF, M2, MicroSD ve MicroSDHC bellek kartlarına destek veriyor.
Pny, kart okuyucu ve USB çoklayıcı için 10$ fiyat belirlemiş.
Pny'dan USB 2.0 arabirimli kart okuyucu ve 4 portlu USB çoklayıcı
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IceRulez 6 yıl
Batw0
IceRulezgerçekten bu konu haber değeri taşıyor mu merak ettim doğrusu
Reklam değeri taşıyor gerisi önemli mi sence :)

doğru
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Batw0 6 yıl
IceRulez
gerçekten bu konu haber değeri taşıyor mu merak ettim doğrusu

Reklam değeri taşıyor gerisi önemli mi sence :)
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IceRulez 6 yıl
gerçekten bu konu haber değeri taşıyor mu merak ettim doğrusu
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