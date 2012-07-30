Pny'dan USB 2.0 arabirimli kart okuyucu ve 4 portlu USB çoklayıcı

Veri depolama çözümleri üreticisi Pny, USB 2.0 arabirimli bir kart okuyucu ve 4 portlu bir USB çoklayıcı hazırladı.



Kart okuyucu, 14.9 mm x 54.0 mm x 53.0 mm ebatlarında ve 28.35 gram ağırlığında; USB çoklayıcı ise 17.0 mm x 48.0 mm x 48.0 mm ebatlarında ve 36 gram ağırlığında tasarlanmış. Saniyede 480 megabite varan veri transferi hızına olanak tanıyan kart okuyucu, SD, SDHC, MMC, MMCplus, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo, xD, CF, M2, MicroSD ve MicroSDHC bellek kartlarına destek veriyor.



Pny, kart okuyucu ve USB çoklayıcı için 10$ fiyat belirlemiş.

