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Pocket Trains'in ilk ekran görüntüleri yayınlandı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Pocket Trains'in ilk ekran görüntüleri yayınlandı
Tiny Tower ve Pocket Planes gibi başarılı simülasyon oyunlarının yaratıcısı NimbleBit, "Pocket Trains" adlı yeni bir simülasyon oyunu üzerinde çalışıyor.

Pocket Trains, adından da anlaşılacağı üzere bir tren işletmeciliği simülasyonu olarak karşımıza çıkacak. Yayınlanan ilk ekran görüntülerine bakacak olursak, Pocket Trains'de Tiny Tower ve Pocket Planes'deki görsel yapının korunduğunu söyleyebiliriz. Oynanış bakımından Pocket Planes'e benzeyecek olan yapımda trenleri ve istasyonları satın alarak dünya genelinde taşımacılık yapan bir demiryolu şirketi olabileceğinizi de belirtelim. 

Pocket Trains için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak, tahminler yapımın yıl içerisinde yayınlanacağı ve free to play yapıda olacağı yönünde. 

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CertificatedStaff 5 yıl
Pocket planes ve ardından pocket trains bitirir beni
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CEO 5 yıl
Nayııııır başlamayacağıııım.
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onkuba 5 yıl
Oyunun atari oyunu gibi olması çok hoşuma gidiyor. Her şeyin grafikten ibaret olmadığının kanıtıdır bu oyunlar.
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XR9 5 yıl
Pocket Planes hastalık derecesinde bağımlılık yapmıştı, buna hiç başlamasam iyi olucak
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