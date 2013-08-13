Pocket Trains'in ilk ekran görüntüleri yayınlandı

Tiny Tower ve Pocket Planes gibi başarılı simülasyon oyunlarının yaratıcısı NimbleBit, "Pocket Trains" adlı yeni bir simülasyon oyunu üzerinde çalışıyor.





Pocket Trains, adından da anlaşılacağı üzere bir tren işletmeciliği simülasyonu olarak karşımıza çıkacak. Yayınlanan ilk ekran görüntülerine bakacak olursak, Pocket Trains'de Tiny Tower ve Pocket Planes'deki görsel yapının korunduğunu söyleyebiliriz. Oynanış bakımından Pocket Planes'e benzeyecek olan yapımda trenleri ve istasyonları satın alarak dünya genelinde taşımacılık yapan bir demiryolu şirketi olabileceğinizi de belirtelim.





Pocket Trains için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak, tahminler yapımın yıl içerisinde yayınlanacağı ve free to play yapıda olacağı yönünde.