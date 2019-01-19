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Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı

Xiaomi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Pocophone F1 modeli için bir güncelleme yayınlandı. Cihazın kamera yeteneklerini geliştiren güncellemenin detayarı haberimizde.
4 ay
5,4b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayında Pocophone F1 adlı bir modelini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışa sunulan bu akıllı telefonla ilgili yeni bir güncellemenin yayınlandığı açıklandı. Cihazın kamera yeteneklerini geliştiren bu güncellemenin detaylarına geçelim.

Süper ağır çekim ve gece modu

Pocophone F1'in geliştirici ekibi süper ağır video çekimi ve fotoğraf çekimi için gece modu özelliklerinin de yer aldığı beta bir güncelleme paketi hazırlamışlardı. Şimdi bu güncellemenin kararlı bir sürümünün piyasaya sürüleceği belirtildi.
MIUI 10 v10.2.2.0 sürüm numarasına sahip güncelleme 120 ve 240 fps modlarına ek olarak 960 fps süper ağır video çekimine izin veriyor. Ayrıca düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekilmesi için cihaza bir de gece modu çekim seçeneği ekleniyor. Ne yazık ki bu güncellemede geçen yıl vaat edilen 4K 60 fps video kayıt özelliğinin gelmeyeceğini de belirtmeden geçmeyelim.

http://en.miui.com/thread-5318554-1-1.html Yorum Yaz
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muratai 4 ay en beğenilen
Bu şerefsiz şaomi, bilerek kamera yeteneklerini öldürmüş bu telefonda. Malesef f1 in kamerası çok kötü. En ufak titremede fotoğraflar bulanık, renkler soluk, kontrast berbat. Sırf ucuza mi8 satıyorlar diye aynı sensör olmasına rağmen bilerek kamera performansını düşürüyor bu terbiyesiz firma. Buna rağmen ucuza snapdragon veriyor diye fanboylarından geçilmiyor forumda.
mi8 kamera uygulamasını bir şekilde yükleyip kullananlar mi8 ayarında fotoğraf kalitesi elde etmişler, o derece yani.
not: pocophone f1 sahibiyim (yedek telefon olarak, ana telefonum değil)
Bu şerefsiz şaomi, bilerek kamera yeteneklerini öldürmüş bu telefonda. Malesef f1 in kamerası çok kötü. En ufak titremede fotoğraflar bulanık, renkler soluk, ko...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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MrKattchup 4 ay muratai
Şöyle düşünün 80-100 dolar ucuz ve aynı özellikte, mi8’i nasıl satacaklardı ? Sizin açınızdan üzüldüm umarım güncellemeyle iyi bir hal almıştır.
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10ff 3 ay
Aman uzak durun kamera önemli ise. Bende eski 6600 Nokia vardı. Mix2kullaniyordum inanın arada cok bir fark yoktu 6600 ile...
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ne_demek 3 ay 10ff
G3 ün kamerası çok güzel çekiyor benim için. o yüzden poco üzmez diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum.
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ne_demek 3 ay
O kadar çok şey okuyorum ki. Meizu 16 daha iyi diyorlar. 2000 2500 arasında bir bütçem çıkacak ve pocoda karar kıldım fakat öylece bakıyorum
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alemburda34 4 ay
Mİ 8 ile aynı güncelleme ancak bence güncellemeyin çünkü mi 8 de Full HD yi 120 fps den 30 fps düşürmüşlerdi aynısı pocophone içinde olabilir.
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Askaparta 4 ay
Kamerayı güncellemeyle geliştirmek nedir yav.
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danlabilic 4 ay
bişey dicemde madem güncellemeyle gelişti kamerası neden kutudan öyle çık adı?:D çünkü amaç göz boyamak
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muratai 4 ay en beğenilen
Bu şerefsiz şaomi, bilerek kamera yeteneklerini öldürmüş bu telefonda. Malesef f1 in kamerası çok kötü. En ufak titremede fotoğraflar bulanık, renkler soluk, kontrast berbat. Sırf ucuza mi8 satıyorlar diye aynı sensör olmasına rağmen bilerek kamera performansını düşürüyor bu terbiyesiz firma. Buna rağmen ucuza snapdragon veriyor diye fanboylarından geçilmiyor forumda.
mi8 kamera uygulamasını bir şekilde yükleyip kullananlar mi8 ayarında fotoğraf kalitesi elde etmişler, o derece yani.
not: pocophone f1 sahibiyim (yedek telefon olarak, ana telefonum değil)
1 Yanıt Yanıtla +8
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MrKattchup 4 ay muratai
Hocam yalnız bu dediğinizi gizli yapmıyorlar ki, siz mi8’in ucuzu olduğunu bilerek alıyorsunuz zaten, firma da özellikleri kıstıklarını söylüyor ben burada yanlış bir durum göremedim.
1 Yanıt Yanıtla +2
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brk6152 4 ay
Daha önce yayımlanmamışmıydı
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