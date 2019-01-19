Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayında Pocophone F1 adlı bir modelini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışa sunulan bu akıllı telefonla ilgili yeni bir güncellemenin yayınlandığı açıklandı. Cihazın kamera yeteneklerini geliştiren bu güncellemenin detaylarına geçelim.

Süper ağır çekim ve gece modu

Pocophone F1'in geliştirici ekibi süper ağır video çekimi ve fotoğraf çekimi için gece modu özelliklerinin de yer aldığı beta bir güncelleme paketi hazırlamışlardı. Şimdi bu güncellemenin kararlı bir sürümünün piyasaya sürüleceği belirtildi.

http://en.miui.com/thread-5318554-1-1.html

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sürüm numarasına sahip güncellememodlarına ek olaraksüper ağır video çekimine izin veriyor. Ayrıcaortamlarda daha iyi fotoğraflar çekilmesi için cihaza bir de gece modu çekim seçeneği ekleniyor. Ne yazık ki bu güncellemede geçen yıl vaat edilenvideo kayıt özelliğinin gelmeyeceğini de belirtmeden geçmeyelim.