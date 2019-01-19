Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayında Pocophone F1 adlı bir modelini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışa sunulan bu akıllı telefonla ilgili yeni bir güncellemenin yayınlandığı açıklandı. Cihazın kamera yeteneklerini geliştiren bu güncellemenin detaylarına geçelim.
Süper ağır çekim ve gece modu
Pocophone F1'in geliştirici ekibi süper ağır video çekimi ve fotoğraf çekimi için gece modu özelliklerinin de yer aldığı beta bir güncelleme paketi hazırlamışlardı. Şimdi bu güncellemenin kararlı bir sürümünün piyasaya sürüleceği belirtildi.MIUI 10 v10.2.2.0 sürüm numarasına sahip güncelleme 120 ve 240 fps modlarına ek olarak 960 fps süper ağır video çekimine izin veriyor. Ayrıca düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekilmesi için cihaza bir de gece modu çekim seçeneği ekleniyor. Ne yazık ki bu güncellemede geçen yıl vaat edilen 4K 60 fps video kayıt özelliğinin gelmeyeceğini de belirtmeden geçmeyelim.
http://en.miui.com/thread-5318554-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mi8 kamera uygulamasını bir şekilde yükleyip kullananlar mi8 ayarında fotoğraf kalitesi elde etmişler, o derece yani.
not: pocophone f1 sahibiyim (yedek telefon olarak, ana telefonum değil)