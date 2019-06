Point of View, GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla Ubisoft oyunlarını ücretsiz veriyor

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, dünyaca ünlü oyun stüdyosu Ubisoft ile yeni bir iş birliğine imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre Point of View, GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılara Prince of Persia: The Forgotten Sands ve Tom Clancy's Splinter Cell Conviction oyunları için kupon vercek ve yönergelerini takip eden kullanııclar, bahsi geçen oyunara ücretsiz olarak sahip olma hakkı elde edecek.

Point of View'in GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini alan kullanıcılar, yukarıda adı geçen ve her ikisi de henüz taze olan oyunlara ücretsiz sahip olma fırsatı da yakalayacaklar.