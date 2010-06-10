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Point of View, GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla Ubisoft oyunlarını ücretsiz veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, dünyaca ünlü oyun stüdyosu Ubisoft ile yeni bir iş birliğine imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre Point of View, GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılara Prince of Persia: The Forgotten Sands ve Tom Clancy's Splinter Cell Conviction oyunları için kupon vercek ve yönergelerini takip eden kullanııclar, bahsi geçen oyunara ücretsiz olarak sahip olma hakkı elde edecek.

Point of View'in GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini alan kullanıcılar, yukarıda adı geçen ve her ikisi de henüz taze olan oyunlara ücretsiz sahip olma fırsatı da yakalayacaklar.


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laserion 9 yıl
POV bence gelecekte EVGA ve XFX'in geldiği noktaya gelebilecek kalitete bir marka bende bir POV kullanıcısı olarak şiddetle tavsiye ederim ne Zotac ne Asus nede Gigabyte kalite konusunda POV'u geçemez çok sağlam kartlar üreten bir firma vede kaliteli bileşenler kullanmaktan çekinmeyen bir firma mütlaka araştırın derim.
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Erikakerstedt 9 yıl
Ubisoft DRM diye direttigine gore isabetli bir karar olmus.
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acbold 9 yıl

laserion

POV bence gelecekte EVGA ve XFX'in geldiği noktaya gelebilecek kalitete bir marka bende bir POV kullanıcısı olarak şiddetle tavsiye ederim ne Zotac ne Asus nede Gigabyte kalite konusunda POV'u geçemez çok sağlam kartlar üreten bir firma vede kaliteli bileşenler kullanmaktan çekinmeyen bir firma mütlaka araştırın derim.


Zotac , Asus , Gigabyte neysede , XFX , EVGA gibi markaların yerini alması zor. Biz türkiye de EVGA kart göremiyoruz doğru düzgün.ondan fazla anlayamıyoruz. EVGA nın kalitesini. Zaten ülkemiz bi garip.

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vidoko 9 yıl
pov akrankartnı bir kaç defa görmüştüm..hemen hemen her ekrankartı markası ürününü kalitelii yapıyor ban göre ucuz f/p ::))
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huseyincarnege 9 yıl
la zotac aldık bize bişey vermediler :(
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acbold 9 yıl
türkiye' de pov ekran kartı satılmadığını nerden duydunuz ?
penta.com.tr/...
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ayakliPC 9 yıl
Bu oyunlara sahip olma hakkı vermesinler.

Direkt oyunları versinler
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t3 9 yıl

acbold

türkiye' de pov ekran kartı satılmadığını nerden duydunuz ?

penta.com.tr/...

Ben orda GTX 465,470 yada 480 göremedim!!
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MsS 9 yıl
Güzel bir haber,açıkçası bu markayı pek duymamıştım fakat bu hediye ile satışları yükselir ve uzun bir süre duyarız gibime geliyor.

Başlığı bir kontrol et erdi hocam
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eric13 9 yıl
çok çevreci görünümü var kartların
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Man From Atlantis 9 yıl
pov ve pny'ın ilk seri gtx465leri 10 bellek çipli, 465 biosu yüklenmiş 470ler.. aldığınız 465lere 470 biosu çektiğinizde 470lerden bir farkı olmayacaktır.. diğer markalarda durum böyle değil..
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