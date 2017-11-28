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Pokemon oyunları toplamda 300 milyon sattı

Bugüne kadar yaklaşık 76 farklı oyunu geliştirilen Nintendo'nun Pokemon efsanesi toplamda 300 milyon kopya sattı ve tarihin en çok satan oyunları arasındaki yerini aldı.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Video oyunları tarihinde özel bir yere sahip olan Pokemon önemli bir aşamayı geride bıraktı. Mobil oyunlar bile hariç tutulduğunda Pokemon video oyunları devasa bir satış rakamına erişiyor.

Pokemon oyunları ne kadar sattı?

İsim haklarına sahip olan The Pokemon Company, bugüne kadar toplamda 300 milyon Pokemon oyunu satıldığını açıkladı. Bu rakamın içerisine Pokemon Go dahil edilmiyor.

Elbette bu rakam tek bir Pokemon oyununa ait değil. Yıllar içerisinde değişen ilgilere göre farklı türlerde 76 Pokemon oyunu yapıldı. Pokemon Stadium, Pokemon Mystery Dungeon, Pokken Tournament ve Pokemon Snap bunlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Söz dizisinden farklı bir oyun"

Pokemon elde ettiği rakamla oyun tarihinin en çok satanları arasında yerini aldı. Tekil oyun olarak Tetris yapımı 170 milyon kopya ile lider durumda ancak seri olarak baktığımızda Super Mario markası 500 milyondan fazla satış ile lider durumda.

İkinci olarak Pokemon markası geliyor. Sonrasında GTA serisi 250 milyon kopya, Call of Duty serisi 250 milyon kopya, The Sims serisi 200 milyon kopya ile geliyor. Ortaklığın Pokemon Go oyununu neden dahil etmediği bilinmiyor ancak mobil versiyonları dahil etmek zaten listede büyük değişikliklerin yaşanması demek olacaktır. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59936/pokemon-franchise-now-sold-over-300-million-games/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 1 yıl
76 oyun var ama satışları asıl ana seri sağlıyor.sanırım 6 jenerasyon var her jenerasyon 20 ile 40 milyon arası satıyor ana oyun.
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