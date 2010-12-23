Popular Science dergisinin Samsung Galaxy Tab için hazırlanan Android uygulaması çıktı

Dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science, iPad'den sonra Android platformunun şu an için en popüler tableti olan Samsung Galaxy Tab'a da geldi. Mag+ platformunu kullanan Popular Science+ Top Tech 2010 isimli uygulama, yeşil, otomotiv, sağlık, havacılık ve uzay ile ev eğlencesi gibi 11 farklı kategoride yılın en iyi ürünlerini masaya yatırıyor.

Galaxy Tab'ın 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğündeki ekranından ve sensörlerinden faydalanan uygulamanın interaktif bir deneyim yaşattığı belirtiliyor. Android Market üzerinde 1.99$ olarak belirlenen fiyatıyla satışa sunulan uygulamaya sahip olmak için uygulama mağazasının arama butonuna "popular magazine" yazmanız yeterli.