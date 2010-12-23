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Popular Science dergisinin Samsung Galaxy Tab için hazırlanan Android uygulaması çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science, iPad'den sonra Android platformunun şu an için en popüler tableti olan Samsung Galaxy Tab'a da geldi. Mag+ platformunu kullanan Popular Science+ Top Tech 2010 isimli uygulama, yeşil, otomotiv, sağlık, havacılık ve uzay ile ev eğlencesi gibi 11 farklı kategoride yılın en iyi ürünlerini masaya yatırıyor.

Galaxy Tab'ın 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğündeki ekranından ve sensörlerinden faydalanan uygulamanın interaktif bir deneyim yaşattığı belirtiliyor. Android Market üzerinde 1.99$ olarak belirlenen fiyatıyla satışa sunulan uygulamaya sahip olmak için uygulama mağazasının arama butonuna "popular magazine" yazmanız yeterli.


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kirmizibulten 8 yıl
ailecek begenerek izliyoruz
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suatkara 8 yıl
ODTÜ kütüphanesinin abone olduğu aylık dergilerden biriydi.Teknik konularda çok kapsamlı güzel bir yayındı.
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