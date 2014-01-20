Popüler Chrome eklentileri reklam veya zararlı yazılım yüklemek amacıyla satın alınıyor





Chrome tarayıcısını kullananlar için üçüncü taraf eklentiler vazgeçilmez unsurlar arasında yer alıyor. Pek çok eklenti de kullanıcılar arasında oldukça popüler. Ancak gelen bilgiler eklentilerin tehlike arz ettiği yönünde.





Eklentiler kullanıcıara farklı ihtiyaçlar için çözümler sunarken, reklam yayını yapma veya güvenlik açığı oluşturma gibi riskli işlemlere de açık. Son dönemde popüler eklentilerin geliştiricilerine bazı kişiler tarafından satın alma talepleri gelmeye başladı.





Satın alma talepleri bin dolar seviyesinden başlayıp yüzbinlerce dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Bazı geliştiriciler eklentilerini sattıktan sonra reklam gösterimi özelliğinin eklenerek güncellendiğine şahit olmuş. Ancak rahatasız edici reklamlar Google tarafından yasaklandığı için eklenti daha sonra mağazadan kaldırılmış.





Bu tarz olayların artmaya başlaması ciddi bir risk olarak görülüyor. Zira geliştirici, eklentisini sattıktan sonra üzerinde herhangi bir kontrolü olmuyor ve satın alan kişilerin zararlı yazılım sokma imkanları ortaya çıkıyor.





Bu konuda şimdilik bir güvenlik çözümü yok. Ancak kullanıcıların eklentiler konusunda daha dikkatli olmaları isteniyor. Google da bu tür eklentileri kaldırmaya başladı.

http://www.zdnet.com/firms-buy-popular-chrome-extensions-to-inject-malware-ads-7000025342/