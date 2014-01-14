Popüler blog servisi Tumblr, beklenen "mention" desteğine kavuştu

Amerika merkezli popüler sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr, kullanıcıları tarafından uzun süredir talep edilen ve beklenen söz etme (mention) özelliğine sonunda kavuştu.

Bu yeni destek sayesinde kullanıcılar attıkları mesajlarda, Twitter benzeri şekilde "@" işareti üzerinden belirli kişilerden hızlı bir şekilde bahsedebilecekler. Bu sayede eklenen kullanıcılar da aktivite penceresi üzerinden bildirim alacaklar ve sonuç olarak iki taraflı etkili ve bir o kadar kullanışlı bir yapı kurulmuş olacak.

Hatırlayacağınız üzere Tumblr, geçtiğimiz Mayıs ayında Yahoo tarafından 1.1 milyar dolar karşılığı satın alınmıştı.

http://techcrunch.com/2014/01/14/tumblr-adds-support-for-mentions-similar-to-twitter/