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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 7 güncellemesiyle böyle gözükecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 7 güncellemesiyle böyle gözükecek

Akıllı telefonların en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarıma halen geçmemiş durumda. Tasarımsal geçiş sürecinin uzaması sonucunda kullanıcılardan büyük tepkiler alan servisin, şimdi ise yakın zaman içerisinde yayınlanacağı belirtilen yeni sürümüne ait görseller ortaya çıktı.
Son sürümünde bazı değişiklikler olabileceği belirtilen WhatsApp'ın iOS 7'ye özel tasarım yapısı, beklentileri karşılar şekilde oldukça sade ve beyaz tonların ağırlıkta olduğu bir çizgiye sahip. Yayınlanan bütün görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
 
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 7 güncellemesiyle böyle gözükecek


http://www.iphoneincanada.ca/news/whatsapp-ios-7-update-pics/ Yorum Yaz
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MuratbanK 6 yıl
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Recharged 6 yıl
iOS 6.1.4 ile yoluma devam ediyorum. WhatsApp'ı sık kullanıyorum. iOS 7'nin Facebook ve Twitter yenilikleri,tasarımları hoşuma gitmişti ancak WhatsApp güncellemede geciktiği için geçmedim henüz. Arkadaşlarım üzerinden test edeceğim. Çokta kendine çeken bir yenilik yoksa 6.1.4 ile yola devam.
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl MuratbanK
MuratbanK
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ÇÖp
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Vialpando 6 yıl
Appstore yorumlarda turk milleti nasil isyan etmis :D

Artik gelmeli cidden ios7 kullaniyoruz ama 6 temasi...
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ımmortals35 6 yıl
Beyazlar içinde..
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Patron12 6 yıl
Görünüm değiştirmelerini seven,sevmeyen olacaktır çıkınca elbet. Benim gibi kişiler için pek önemli değil zaten.


Ancak bu aralar yaptığı bağlanma sorunları, gelen mesajları bildirim olarak düşmemesi ( bende çoğunlukla ), mesaj gelmesine rağmen uygulamanın hiçbir uyarı vermemesi, önizleme ekranda görünüp kaybolması gibi saçma sapan hataları ve uyumluluk sorunlarını halledilmesi lazım. Tamam anladık ücretsizsin ama belli bir süre hizmet için ücret alıyorsun karşılığını tam ver kardeşim.
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Masdera 6 yıl
Seneye gelir heralde.
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clopin 6 yıl
Kimse ios 7 begenmiyor ama ios 6 gorunumlu oluncada neden cikmiyor diye isyan var
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Onur__ 6 yıl

Yine beyaz patlamasından kör olacağız.

Klavyesi dandik iOS7 klavyesi olsun, uygulama beyaz tonlar ağırlıklı olsun ve status bar değişikliği olsun diye aylardır yırtınan insanları anlayamıyorum.

Hele ki bu gibi sebeplerden ötürü AppStore'da bu uygulamaya 2-3 yıldız verenler var, onlara ne desem bilemiyorum. Yahu hayatımız whatsapp oldu, ne 3 yıldızı?
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Kaçak Yolcu 6 yıl
Begendim
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hayaleturk 6 yıl
Beklemeye değer.
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kara_yunus 6 yıl
eski tasarımlada kullanıyoduk benim için fark eden bişey olmayacak.
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