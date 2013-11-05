Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 7 güncellemesiyle böyle gözükecek





Akıllı telefonların en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarıma halen geçmemiş durumda. Tasarımsal geçiş sürecinin uzaması sonucunda kullanıcılardan büyük tepkiler alan servisin, şimdi ise yakın zaman içerisinde yayınlanacağı belirtilen yeni sürümüne ait görseller ortaya çıktı.

Son sürümünde bazı değişiklikler olabileceği belirtilen WhatsApp'ın iOS 7'ye özel tasarım yapısı, beklentileri karşılar şekilde oldukça sade ve beyaz tonların ağırlıkta olduğu bir çizgiye sahip. Yayınlanan bütün görsellere buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.iphoneincanada.ca/news/whatsapp-ios-7-update-pics/