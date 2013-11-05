Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 7 güncellemesiyle böyle gözükecek

Haber Editörü
Akıllı telefonların en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarıma halen geçmemiş durumda. Tasarımsal geçiş sürecinin uzaması sonucunda kullanıcılardan büyük tepkiler alan servisin, şimdi ise yakın zaman içerisinde yayınlanacağı belirtilen yeni sürümüne ait görseller ortaya çıktı.
Son sürümünde bazı değişiklikler olabileceği belirtilen WhatsApp'ın iOS 7'ye özel tasarım yapısı, beklentileri karşılar şekilde oldukça sade ve beyaz tonların ağırlıkta olduğu bir çizgiye sahip. Yayınlanan bütün görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.iphoneincanada.ca/news/whatsapp-ios-7-update-pics/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ÇÖp
Artik gelmeli cidden ios7 kullaniyoruz ama 6 temasi...
Ancak bu aralar yaptığı bağlanma sorunları, gelen mesajları bildirim olarak düşmemesi ( bende çoğunlukla ), mesaj gelmesine rağmen uygulamanın hiçbir uyarı vermemesi, önizleme ekranda görünüp kaybolması gibi saçma sapan hataları ve uyumluluk sorunlarını halledilmesi lazım. Tamam anladık ücretsizsin ama belli bir süre hizmet için ücret alıyorsun karşılığını tam ver kardeşim.
Yine beyaz patlamasından kör olacağız.
Klavyesi dandik iOS7 klavyesi olsun, uygulama beyaz tonlar ağırlıklı olsun ve status bar değişikliği olsun diye aylardır yırtınan insanları anlayamıyorum.
Hele ki bu gibi sebeplerden ötürü AppStore'da bu uygulamaya 2-3 yıldız verenler var, onlara ne desem bilemiyorum. Yahu hayatımız whatsapp oldu, ne 3 yıldızı?