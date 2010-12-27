Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, yüksek performans segmentindeki Radeon HD 6900 serisi için özel tasarımlı yeni modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun güç verdiği yeni modellerde, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında Bakır ısı borularıyla donatılan özel soğutucuya yer veriliyor. Her ikisi de standart saat hızlarında çalışan özel tasarımlı yeni ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar.

PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6950, 1408x paralel işlem birimiyle gelirken, Radeon HD 6970 ise 1536x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerinin kullanan ekran kartları, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar. PowerColor'ın sahibi olan TUL firmasının tepe yöneticisi Ted Chen açıklamasında, "PowerColor olarak daha iyi oyun deneyimi sağlamak için referans kartlar lanse edildikten hemen sonra kendi tasarım versiyonlarımızı pazara sunduk." dedi.

PowerColor tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise açıklanmadı.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cagancelik 8 yıl
Biraz bekliyorum özel satarımlı soğutucuları çıksın diye. Sapphire 6950 Vapor-X bi çıkarsın sülük gibi yapışacağım! Sonra 6970 = Mutlu mutlu kullanıcı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
evet 1 yazmışlar val haklısnız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dJ_bLoW 8 yıl

fx57

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, yüksek performans segmentindeki Radeon HD 6900 serisi için özel tasarımlı yeni modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun güç verdiği yeni modellerde, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında Bakır ısı borularıyla donatılan özel soğutucuya yer veriliyor. Her ikisi de standart saat hızlarında çalışan özel tasarımlı yeni ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar.


Yazımda bir hatamı var yoksa doğrumu?

2GB değilmi bu kartlar??


Ayrıca özel tasarım olarak soğutucu değişmiş. hızlarda değişiklik yapılmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 8 yıl
Şu 6950nin sağlam ve sessiz soğutan bir çözümünü sunsalar birde incelemesi çıksa gözüm var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Hele şükür sonunda 9.2cm çift fanlı ve "8"mm çaplı ısı borulu soğutuculu 6870 gördüm. Herkes 6850 ye yükleniyordu, 6870 te iyi soğutuculu kart neredeyse yok gibiydi. Twin Frozr falan hariç. İyi olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl
pcb'si referans tasarım değil.. iki kartın pcb'leri de birbirinden farklı görünüyor, eğer öyleyse unlock işi yatabilir bu model için.. ama soğutucular iyi iş çıkaracak gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
kartlar 69** serisi


OverClocKing

Hele şükür sonunda 9.2cm çift fanlı ve "8"mm çaplı ısı borulu soğutuculu 6870 gördüm. Herkes 6850 ye yükleniyordu, 6870 te iyi soğutuculu kart neredeyse yok gibiydi. Twin Frozr falan hariç. İyi olmuş..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet__01 8 yıl

OverClocKing

Hele şükür sonunda 9.2cm çift fanlı ve "8"mm çaplı ısı borulu soğutuculu 6870 gördüm. Herkes 6850 ye yükleniyordu, 6870 te iyi soğutuculu kart neredeyse yok gibiydi. Twin Frozr falan hariç. İyi olmuş..

hocam bi yanlışlık oldu galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hicks 8 yıl
Bu urunun tercih edilip edilmemesi icin en onemli soru: HD 6950 acaba unlock oluyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12170 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, powercolor ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim