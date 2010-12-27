PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, yüksek performans segmentindeki Radeon HD 6900 serisi için özel tasarımlı yeni modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun güç verdiği yeni modellerde, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında Bakır ısı borularıyla donatılan özel soğutucuya yer veriliyor. Her ikisi de standart saat hızlarında çalışan özel tasarımlı yeni ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar.

PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6950, 1408x paralel işlem birimiyle gelirken, Radeon HD 6970 ise 1536x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerinin kullanan ekran kartları, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar. PowerColor'ın sahibi olan TUL firmasının tepe yöneticisi Ted Chen açıklamasında, "PowerColor olarak daha iyi oyun deneyimi sağlamak için referans kartlar lanse edildikten hemen sonra kendi tasarım versiyonlarımızı pazara sunduk." dedi.

PowerColor tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise açıklanmadı.