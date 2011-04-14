PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 6850 modelini gösterdi

PowerColor ilk ipuçlarını aylar önce verdiği pasif soğutmalı Radeon HD 6950 SCS3 modeli için artık son hazırlıklarını yapıyor. Baskılı devre tasarımı ve komponent dizilimi üzerine ciddi çalışma yapılan pasif soğutmalı yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 127 Watt TDP değeri ile geliyor.

Beş adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa sahip olan L şeklindeki pasif soğutucunun kart için gerekli olan soğutma performansını sunduğu belirtiliyor. Sahip olduğu performans seviyesinde pasif soğutucu kullanan nadir örneklerden birisi olarak gösterilen kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem biriminin 775MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilen kartın final sürümünde, güç tüketiminin referans modellerin altına çekebilmek için saat hızlarının bir miktar düşürülmesi de beklenebilir ancak bu konuda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

Çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da yakın zamanda çıkacağı düşünülen PowerColor Radeon HD 6850 SCS3'ün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://vr-zone.com/articles/powercolor-lcs-hd6990-hd6950-vortex-and-scs3-hd6850/11870-1.html