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PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 6850 modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,6b
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37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor ilk ipuçlarını aylar önce verdiği pasif soğutmalı Radeon HD 6950 SCS3 modeli için artık son hazırlıklarını yapıyor. Baskılı devre tasarımı ve komponent dizilimi üzerine ciddi çalışma yapılan pasif soğutmalı yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 127 Watt TDP değeri ile geliyor.

Beş adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa sahip olan L şeklindeki pasif soğutucunun kart için gerekli olan soğutma performansını sunduğu belirtiliyor. Sahip olduğu performans seviyesinde pasif soğutucu kullanan nadir örneklerden birisi olarak gösterilen kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem biriminin 775MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilen kartın final sürümünde, güç tüketiminin referans modellerin altına çekebilmek için saat hızlarının bir miktar düşürülmesi de beklenebilir ancak bu konuda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

Çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da yakın zamanda çıkacağı düşünülen PowerColor Radeon HD 6850 SCS3'ün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.


http://vr-zone.com/articles/powercolor-lcs-hd6990-hd6950-vortex-and-scs3-hd6850/11870-1.html Yorum Yaz
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7Mhz 8 yıl en beğenilen
Soğutucu tamamda kart nerde?
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profesorpc 8 yıl
Üstünde güzel ızgara yapılır :)
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DH Misafiri 8 yıl
o ne la öleee
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Wabbajack 8 yıl
Hava surkilasyonu sağlam olan kasalarda iyi iş çıkarır x-predator kasa var bende sistem kuruyorum çalışır vaziyette değil ama yükte iken başımı agrıtacağı kesin 8 fanın 69 serilerinde pasif soğutucu model çıktımı bilmiyorum ama ciddi ciddi düşünüyorum
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alpa07 8 yıl
tam yükte 90 c görür fansız
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JrMaster 8 yıl
yok yahu okadar görmez kasanın yanında fan varsa 75-80 geçmez büyük ihtimal
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kımyasal 8 yıl
aynen ya ya ruhen problemlı yada fanner :D fanner i ben salladım
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wıtchkıng 8 yıl
Hadi hepsini geçtim de biriside bütün yorumlara eksi basıyor amd fanımıdır nedir?
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kudretozbay 8 yıl

wıtchkıng

Hadi hepsini geçtim de biriside bütün yorumlara eksi basıyor amd fanımıdır nedir?

bunun amd ıle nvıdıa arasında bır cekısmeyle alakası yok bu sogutucu tıpı
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raptor32 8 yıl
o değilde çok ağır duruyor boşta kalan köşesi içn destek ayak felan var mı :)
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kudretozbay 8 yıl

raptor32

o değilde çok ağır duruyor boşta kalan köşesi içn destek ayak felan var mı :)


arkadaslar alminyum yapraklar ve bakir borulardan bahsediliyor abartiginiz kadae agir degildir.
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Murat.92 8 yıl
resmi ilk gördüğümde 1 kiloluk işlemci soğutucularından sandım :D
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X-FI 8 yıl
salona gitmeyen oyuncu arkadşalar arada sırada söküp 3 kglık dumbl niyetine kullanırlar... ;)
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infom@n 8 yıl
malzeme çok kaba. araba radyatörü bile daha estetik. ince bakır malzeme daha şık olurdu.
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