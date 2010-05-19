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PowerColor'dan HD 5970 4GB Eyefinity12: Tek bir kart ile aynı anda 12 monitör

PowerColor, Radeon HD 5870 4GB Eyefinity12 modeliyle aynı anda 12 monitöre destek sunuyor. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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64
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5000 serisinin en önemli yeniliklerinden biri olan Eyefinity teknolojisi, ekran kartı üreticileri sayesinde evrim geçirmeye devam ediyor. İlk defa Radeon HD 5870 ile lanse edilen ve üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan Eyefinity teknolojisi, AMD'nin Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini lanse etmesiyle birlikte aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyarak, ihtiyaç sahiplerine tek kartla çoklu monitör kurulumu gerçekleştirme olanağı sağlamıştı. AMD'nin güncel ürün gamı içerisindeki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli 6 monitör desteği sunarken, Eyefinity teknolojili diğer tüm kartlarda ise eş zamanlı olarak üç monitör kullanılabiliyor. Ancak bu noktada farklı bir yol izleyen ekran kartı üreticileri, özelleştirilmiş modellerle Eyefinity teknolojisi için farklı seçenekler sunmaya devam ediyorlar.

PowerColor'dan HD 5970 4GB Eyefinity12: Tek bir kart ile aynı anda 12 monitör
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, CeBIT 2010 fuarında tanıttığı Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Donanım Haber olarak bizim de inceleme şansı yakaladığımız ekran kartı, çoklu monitör deneyimini ekonomik bir kartla yaşamak isteyen kullanıcılar için güçlü bir çözüm olacağının sinyallerini vermişti. CeBIT fuarında görüşme şansı yakaladığımız PowerColor yetkilileri, Eyefinity teknolojisi için yeni model çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda ses getirecek modeller sunacaklarını söylemişlerdi. İşte o modellerden ilki olan Radeon HD 5970 Eyefinity12 için çalışmalar tamamlanmak üzere. AMD tarafından endüstrinin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970'i masaya yatıran PowerColor, aynı anda 12 monitöre destek veren yeni bir model yarattı.

PowerColor'dan HD 5970 4GB Eyefinity12: Tek bir kart ile aynı anda 12 monitör
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PowerColor'ın Radeon HD 5770 Eyefinity5 ile katıldığı CeBIT 2010 fuarında, pazarın iddialı oyuncularından biri olan XFX de Radeon HD 5970 4GB Eyefinity6 Black Edition modelini tanıtmış ve Radeon HD 5970 ile endüstride ilk defa 6 monitör desteği sunacağını açıklamıştı. PowerColor'ın haberimize konu olan Radeon HD 5970 Eyefinity12 Edition isimli modeli ise XFX'in bu hamlesini bir adım ileri götürüyor zira kart eklenen ek bir panel sayesinde aynı anda 12 monitöre görüntü verebiliyor. İkinci 6 monitör için ek bir panel kullanan dolayısıyla üç slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 4GB GDDR5 bellekle geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Saat hızlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmeyen ekran kartının Computex 2010'da tanıtılması bekleniyor.

PowerColor'dan HD 5970 4GB Eyefinity12: Tek bir kart ile aynı anda 12 monitör
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talh4wk 9 yıl
oha odaya bak uzay üssü gibi :D
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namigencan 9 yıl
Tek monitor max. çözünürlük ben bunu istiyorum. Okadar monitor kaç para haberiniz varmı?
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OZKNaln 9 yıl
merak ettıgım farklı monutorlerden olusuyormu dıye oluyormus ve cok ıyı ...
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kartalcin 9 yıl
Bölük pörçük saçma sapan görüntüler elde edebiliriz böylelikle.
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kaansen32 9 yıl
LG nin çerçevesiz lcd si vardı modelini hatırlayamadım ondan 12 tane takarsan sen multimilyarder demeksin zaten de süper olur ama :D
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xLeGeNDx 9 yıl
Enteresan bir kart yapmışlar
hitap edeceği kişi sayısı oldukça az olur.
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feyyazbugan 9 yıl
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aspirin_00 9 yıl
alanların 3 sene sonra hallerini görürüm ben elma ağacını taşlamıyorum fakat 12 monitorde ohalık gereksiz kullanan olursa 8 kullanır buda ne öyle 12 monitor fuziliii
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muaz1984 9 yıl
bencede gayet güzel ve kullanım amacı farklı olan bir kart....adamların aklı sadece game game game diye çalışıyorsa diyecekleri şeyler normal sayılır???????
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Batuist 9 yıl
profesyonel kullanıcılar için üretilen donanmımları hala evden başka biryerde PC görmemişler gereksiz diyorlar.. merak etmeyin tahmininizden çok çok daha fazla müşterisi olur bu kartın... tabi siz hala ev için bilmem nere için gereksiz demeye devam edin...
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DH Misafiri 9 yıl
Uretemeyen beyinler yapilan isin gerekli olup olmadigi yorumuyla ugrasir uretken beyinler yapilan isin uzerine ekler ve nasil kendi lehine yani faydasina kullanir onunla ugrasir
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aspirin_00 9 yıl
[ arkadaşım 12 mönitörden 1920*12ye 1080*12
yani 23'040*12'960 çözünürlü elde edersin. hangi projeksiyon veriyo bu çözünürlüğü? daha 2560 x 1600 veren projeksiyonlar yeni çıkıyo...
ati dahil herkes aptal, senin düşündüğünü düşünemedikleri için kart üretmişler
ATI ram konusunda iddaalı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ama...
ister bu kartın 1tb rami olsun, nasıl olucak da o kadar veri işleyip performans alacak acaba.
ben 2560 x 1600 çözünürlükte bile bazı oyunlarda frame sınırında (30fps) oynandığına şahidim bu kartla ]
bir gün gelecek ne kadar saçmaladıklarınızı hatırlayacaksınız. ekran kartına 12 tane monitör desteği sunuluyor fakat projeksiyonlara yapılan teknoloji gelişme ile ekran kartlarındakinin tırnağı bile olmaz ekran kartları gibi devamlı geliştirilse projeksiyon o zaman bana hak vereceksiniz. dunya piyasasında en çok ekran kartı oyun uzerıne satılıyor bu doğrudeğil mi doğru bu oyunu oynayan kesim kim oluyor %97 si sizin gibi elemanlar. siz peki oyunu oynamak için stadyuma mı gidip oynuyorsunuz elbet hayır evde eeee o zaman hem ev kullanıcıları için değil de bazı kesimler içinse bu anakart piyasa satışları çok düşük olur. sıırf 12 monitoru kullanmayacam diye gidip ona para veremem. projeksiyonlardaki gelişme artsın sizi o zaman görürüm 12 monitörü bağlamayı.
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_LAZOGLAN_ 9 yıl
Ati gene coşturmaya başladı :)
Bu 12 monıtor eklentısı arkadaşların dediği gibi kullanıcısı belli olan kesim için tasarlanmış,tutupta ev kullanıcısı için yapmamışlardır herhalde(zenginler hariç).Atiden daha ucuz ve daha verimli ekran kartları bekliyoruz...
Saygılar.
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