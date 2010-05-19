PowerColor'dan HD 5970 4GB Eyefinity12: Tek bir kart ile aynı anda 12 monitör

ATi Radeon HD 5000 serisinin en önemli yeniliklerinden biri olan Eyefinity teknolojisi, ekran kartı üreticileri sayesinde evrim geçirmeye devam ediyor. İlk defa Radeon HD 5870 ile lanse edilen ve üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan Eyefinity teknolojisi, AMD'nin Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini lanse etmesiyle birlikte aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyarak, ihtiyaç sahiplerine tek kartla çoklu monitör kurulumu gerçekleştirme olanağı sağlamıştı. AMD'nin güncel ürün gamı içerisindeki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli 6 monitör desteği sunarken, Eyefinity teknolojili diğer tüm kartlarda ise eş zamanlı olarak üç monitör kullanılabiliyor. Ancak bu noktada farklı bir yol izleyen ekran kartı üreticileri, özelleştirilmiş modellerle Eyefinity teknolojisi için farklı seçenekler sunmaya devam ediyorlar.

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, CeBIT 2010 fuarında tanıttığı Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Donanım Haber olarak bizim de inceleme şansı yakaladığımız ekran kartı, çoklu monitör deneyimini ekonomik bir kartla yaşamak isteyen kullanıcılar için güçlü bir çözüm olacağının sinyallerini vermişti. CeBIT fuarında görüşme şansı yakaladığımız PowerColor yetkilileri, Eyefinity teknolojisi için yeni model çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda ses getirecek modeller sunacaklarını söylemişlerdi. İşte o modellerden ilki olan Radeon HD 5970 Eyefinity12 için çalışmalar tamamlanmak üzere. AMD tarafından endüstrinin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970'i masaya yatıran PowerColor, aynı anda 12 monitöre destek veren yeni bir model yarattı.

PowerColor'ın Radeon HD 5770 Eyefinity5 ile katıldığı CeBIT 2010 fuarında, pazarın iddialı oyuncularından biri olan XFX de Radeon HD 5970 4GB Eyefinity6 Black Edition modelini tanıtmış ve Radeon HD 5970 ile endüstride ilk defa 6 monitör desteği sunacağını açıklamıştı. PowerColor'ın haberimize konu olan Radeon HD 5970 Eyefinity12 Edition isimli modeli ise XFX'in bu hamlesini bir adım ileri götürüyor zira kart eklenen ek bir panel sayesinde aynı anda 12 monitöre görüntü verebiliyor. İkinci 6 monitör için ek bir panel kullanan dolayısıyla üç slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 4GB GDDR5 bellekle geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Saat hızlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmeyen ekran kartının Computex 2010'da tanıtılması bekleniyor.