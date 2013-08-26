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Pozitron, Intel ve İş Bankası ortaklığı internet bankacılığında güvenliği artırıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Pozitron, Intel ve İş Bankası ortaklığı internet bankacılığında güvenliği artırıyor

Son dönemde internet bankacılığı kullanımının yaygınlaşması, zararlı yazılımların da dikkatini çekmiş durumda ve kullanıcıya sunulan güvenlik çok büyük önem arz etmeye başladı.

İş Bankası, Intel ve Pozitron yazılım firması ortaklığı ile Ultrabook cihazlarından internet bankacılığına girmek hem daha güvenli hem de daha kolay olacak. Ortaklık ile müşterile sunulacak olan Intel Doğrulama Teknolojisi (IPT), Ultrabook üzerinden İnternet Bankacılığına güvenli giriş yapılmasını sağlarken giriş adımlarını da azaltıyor.

Program kapsamında ilk olarak Ultrabook cihazındaki Intel yongası üzerinde tek kullanımlık şifre otomatik olarak oluşturulacak ve müşteri numarası bilgisayar ile eşleştirilerek erişimin güvenli bir bilgisayar üzerinden yapıldığı doğrulanıyor. Arka planda oluşturulan şifre ilgili alana iletilerek, harici bir fiziksel şifre edinme gerekliliği ortadan kalkıyor. 

Bireysel banka müşterileri, Bireysel İnternet Şubesi "Ayarlar" -> "Intel Doğrulama" menüsünden aktivasyon işlemini kolaylıkla gerçekleştirip, Intel Doğrulamayı kullanmaya başlayabilirler.

http://www.isbank.com.tr/content/TR/Guvenlik/Guvenlik_Uygulamalarimiz/Intel_Dogrulama-1527-292.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Ultrabook alacak para var mı ki
iyi peki o zaman bari masaüstü işlemcilerine de zamanla bu desteği getirirlerse gayet iyi olur müşteri için
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huhuq 5 yıl
ultrabook ne alaka, çakal intel
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