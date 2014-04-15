Printer Pro for iPhone, bugüne özel ücretsiz

iPhone’dan AirPrint’den farklı bir yolla çıktı almak istiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Readdle’ın Printer Pro uygulaması, bir günlüğüne ücretsiz.

Printer Pro for iPhone ile Wi-Fi’lı yazıcı ya da Mac / PC’ye bağlı olan herhangi bir yazıcı üzerinden direkt olarak çıktı alabilirsiniz. Mail eklentileri, iWork dökümanları, internet sayfaları, Dropbox ya da Google Drive’daki dosyalar, fotoğraflar, kişiler ya da panoya kopyalanan herhangi bir içeriği, Printer Pro ile çıktı olarak kağıda basabilirsiniz.

PDF’den Word’e, Keynote’dan Pages’a, TXT’den HTML, Jpeg’den Safari arşiv formatına kadar birçok formata destek sunan Printer Pro’yu, sadece bugüne özel, App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Printer Pro’nun App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.