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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Printer Pro for iPhone, bugüne özel ücretsiz

5 yıl
8,3b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Printer Pro for iPhone, bugüne özel ücretsiz
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iPhone’dan AirPrint’den farklı bir yolla çıktı almak istiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Readdle’ın Printer Pro uygulaması, bir günlüğüne ücretsiz.

 Printer Pro for iPhone ile Wi-Fi’lı yazıcı ya da Mac / PC’ye bağlı olan herhangi bir yazıcı üzerinden direkt olarak çıktı alabilirsiniz. Mail eklentileri, iWork dökümanları, internet sayfaları, Dropbox ya da Google Drive’daki dosyalar, fotoğraflar, kişiler ya da panoya kopyalanan herhangi bir içeriği, Printer Pro ile çıktı olarak kağıda basabilirsiniz.

PDF’den Word’e, Keynote’dan Pages’a, TXT’den HTML, Jpeg’den Safari arşiv formatına kadar birçok formata destek sunan Printer Pro’yu, sadece bugüne özel, App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Printer Pro’nun App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Printer Pro for iPhone - wirelessly print documents, photos, web pages and emails - Readdle
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ezimuse 5 yıl
Ethernet girişi olan yazıcıların geneleinde mobil app sunuluyor. Daha detaylı kullanımlar sunulabiliyor. Örneğin kullandığım km c284e ile hem belge taraması yapıp hemde çıktı alabiliyorum.
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SiNaPSiS 5 yıl
Ben alırken hata verdi, 10dk sonra bedava indirdim
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Yaratıcı Bir Nick 5 yıl
Uygulama 2 gün önce bedava olmuştu. Dikkat edelim editör arkadaşlar.
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MuratbanK 5 yıl
Bugüne özel beleş demiş Shady. Lakin uygulama yapımcılarının 1 tam günü 24 saat değil de 24 saniye sürüyor olmalı ki kimse beleş olduğu o 24 saniyeye denk gelememiş
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TuffkiLLe 5 yıl
almaya çalışırken hata verdi, 5 dk sonra ücretliye döndü uygulama :)
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gokceonur 5 yıl
???
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Salvatuon 5 yıl
Ucretli gozukuyor, bilmedigimiz birsey mi var yoksa?
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snomask 5 yıl
fiyat : 6,49 TL görünüyor?
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