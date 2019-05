Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümüne yeni giriş yapanların ve bu bölümlerden henüz mezun olan herkesin aklında aynı soru var. Tercüme sektöründe çalışıp mesleğimi yaparak geçinebilecek miyim? Büyük bir çoğunluğunun serbest olarak çalıştığı mütercim tercümanlık mezunu ve tercümeye duyduğu özel ilgiyle birlikte bu konuda profesyonelleşmiş olan tercümanların tamamı sektörün yeterince büyük olmamasından şikayetçi. Peki gerçekten öyle mi?

Globalleşme ile şirketlerin ve kişilerin tercüme ve lokalizasyon hizmetlerine ihtiyacı artıyor, bu da tercüme sektörünün her sene hızla büyümesine sebep oluyor. Hatta bu hızla gittiği takdirde, tercüme sektörünün birkaç sene sonra, dünya çapında 50 milyar Doları aşan bir pazar hacmine sahip olacağı ön görülüyor. Yalnız belge, dizi, film, kitap tercümesi özelinde düşünmemek gerek. Elbette bunlar dünyada çevirisi en çok yapılan konulardan, fakat şirketlerin globale açılmak istemesi sonucunda tercüme sektöründe popülerleşen mobil uygulama ve website lokalizasyonu gibi hizmetler de büyük talep görmekte.

Türkiye’de de aynı şekilde tercümeye duyulan ihtiyaç ve pazar payı her yıl %6 artmakta. Tercüme sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 50 bini aşmış durumda. Türkiye’nin global pazarda yarışan online tercüme hizmeti platformlarından Protranslate’in Kurucu Ortağı Kerem Kalkancı, yurtdışına yapılan iş miktarında yaşanan büyümeden ve bu alandaki ihtiyaçlardan bahsederek şunları söyledi: “Mütercim tercümanlık mezunu ve kendisini yurtdışına hizmet verecek seviyede yetiştirmiş adaylara sektörde her daim ihtiyaç var. Protranslate’e gelen her 20 tercümanlık başvurusundan ancak 1 tanesini olumlu olarak değerlendirebiliyoruz ve bu oranın artması bizim de ana temennimiz. Bu alandaki açık giderildiği takdirde Türkiye genç nüfusumuzla birlikte tam anlamıyla bir hizmet ihracı cennetine dönüşebilir. Yetenekli bir işgücü ile hem bizim alanımızda, hem de yazılım, veri analitiği, dijital pazarlama, mimarlık, tasarım gibi pek çok uzaktan hizmet verilebilen alanda ülkemize döviz getirisi sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Freelance olarak profesyonel tercümanlık yapmak isteyen kişiler için Protranslate özelinde başvuru şüreci şu şekilde ilerliyor;

Öncelikle tercüman başvuru sayfasından üyelik bilgilerini doldurarak bir başvuru yapmanız gerekli. Ardından sistem üzerinden yapacağınız deneme metninin çevirisini yaptıktan sonra sistem sizi kontrol edilmek üzere bir havuza atıyor. Bu havuza atılan her metin çevirisi sırasıyla uzmanlar tarafından kontrol ediliyor ve en geç bir haftalık bir süre içerisinde başvurunuz sonuçlanıyor. Kontrol olumlu sonuçlanırsa tercüman adayının çeviri yaptığı dil öbekleri ve uzmanlık kategorisine göre ücreti belirleniyor. Sonrasında ilk tercüme işiniz 24 saat gibi kısa bir sürede size verilerek ekibe dahil oluyor ve 2 haftada bir yaptığınız işlerle ilgili biriken bakiyenizin ödemesini alıyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2014 yılında kurulan Protranslate online tercüme platformu, tercüme sektörünün en bilinenleri arasında yer alıyor. Altmıştan fazla dilde 7/24 tercüme hizmeti sunan Protranslate.net Türkiye’ye ek olarak uzman tercüman kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile Arapça konuşulan tüm MENA bölgesi ülkeleri ile birlikte İspanyolca, Fransızca ve İngilizce olarak Avrupa ülkelerine de hizmet veriyor.