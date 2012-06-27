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'Project Glass' gözlüklerinin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google I/O'da Sergey Brin tarafından 'Project Glass' kullanılarak kısa bir gösteri yapıldı ve gözlüğün marifetleri katılımcılara gösterildi.

Brin, katılımcılara gözlükler ile kaydedilmiş canlı bir hava atlayışını izletti. Brin'in arkadaşının Moscune'un üstündeki bir uçaktan atlarken, görüntüleri Hangout'u kullanan bir 'Project Glass' aracılığıyla Brin'e aktarması oldukça etkileyici bir izlenim bıraktı. Atlayışın ardından Brin, Project Glass gözlüklerini kullanan bisikletçiler tarafından gönderilen görüntüleri 'Project Glass' gözlükleri aracılığı ile kullanıcılara aktardı. 'Project Glass' hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bu gösteriler oldukça heyecan verici, ancak Google'ın bu gösteri için bazı ek donanımlar kullandığı ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var. Ayrıca Google'ın 'Project Glass' ile görüntü aktarımı dışında bilgi aktarımı gibi çeşitli veri transferlerini mümkün kılmak isteyebileceği de belirtiliyor.

Project Glass'ın marifetlerini katılımcılarla paylaşan Brin, ek olarak 'Google Glass Explorer Edition' adıyla piyasaya çıkacak olan ürünün çıkış tarihini ve fiyatını da katılımcılarla paylaştı. 'Project Glass' için ön sipariş şimdiden alınmaya başladı, ancak ürüne sadece ABD sınırları içinde ikamet Google I/O katılımcılarının ön sipariş verebileceği de belirtildi. Google Glass Explorer Edition'nın teslimatı ise 2013’ün ilk aylarında gerçekleşecek ve ürüne sahip olmak için 1500$’lık bir ücret ödenmesi gerekecek. 

http://www.theverge.com/2012/6/27/3121288/google-glass-explorer-edition-announcement Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl en beğenilen
ilkler elbet güzel ve gösterişli olacaktır ama bir o kadar da ufak tefek sorunlar meydana çıkabilir. Elimde olsa almak isterim ama su anda bile alacak durumum olsa bir sonraki project glass gözlüğünü beklerdim. Teknolojide bazen ilklerden kaçmak gerekir her ne kadar bütün olanakları sağlasa da bu yapılan olay büyük bir başarıyı şimdiden attı bile. Ki suda var; böyle bir projenin tutması halinde ki tutacak, iphone olayı gibi htc samsung nokianin bile bu ise el atması muhtemel. Gene de googledan şaşmamak gerekiyor. unutmadan internet için telefona ödediğimiz gibi bunlarada iyi bir şekilde para bayilacagiz sadece o kadar para birşey ifade etmiyor. vodafone turkcell eğer bunları getirip bir de üzerine 24 ay taahhüt koyarsa sakin şaşırmayın. sayelerinde yurtdışından satın almak zorunda kalıyoruz. demedi demeyin hiç ummadik bir anda bunlar meydana gelecek.
ilkler elbet güzel ve gösterişli olacaktır ama bir o kadar da ufak tefek sorunlar meydana çıkabilir. Elimde olsa almak isterim ama su anda bile alacak durumum ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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asterisk* 6 yıl
üretemezler diyorlardı, sadece konsept tasarım diyorlardı. ne oldu şimdi?
2 Yanıt Yanıtla +16
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Proopiomelanocortin 6 yıl LKLC
LKLC

ben bunun ne olduğunu hala anlamadım. birisi açıklarsa sevinirim.

1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
Be All My Sins Remembered 6 yıl
1500 dolar. Bizde olur 2500 lira.
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Amedra 6 yıl
Konuyu iyi hortlatmışsınız.
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Project Glass hayatımıza çok büyük bir yenilik getiriyor. İkinci ve ya üçüncü nesilde ne seviyelere ulaşacağını düşünmemek elde değil.
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Zenci Forvet 6 yıl
Büyük yenilikk hayatımızda.
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haykmayk 6 yıl
heyecanlanmamak elde değil :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bi arama motorundan nerelere geldiler helal olsun vallah,.
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rainhard 6 yıl
geleceğin maç yayınlarını bi düşünün.

messinin gözünden el clasico yu izliyoruz :)
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eRsn- 6 yıl
Olağan üstü Bişey olacak gibi ama 1500$ cok pahalı yaaaa..
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thunderwatcher 6 yıl
Bunun ne olduğunu söyleyeyim: kişisel bilgilerimizi çarşaf gibi ortaya sermemiz yetmedi (facebook), hepimizin rızamız olsun olmasın tek bir veri havuzunda toplanmamız (facebook, google) da yetmedi, paylaştığımız görsellerin içerik analizlerinin yapılması (instagram) da yetmedi, her an her saniye ne düşündüğümüzü sanki çok lazımmış gibi cümle aleme duyurduğumuz (twitter) da yetmedi, cep telefonlarımızın uydu üzerinden takip edilebilmesi de yetmedi, şimdi sıra gözümüzün ne gördüğüne geldi. Cep telefonu teknolojisi istenen performansı vermedi çünkü kotumun kıç cebinde duran telefonun kamerasının kimseye hayrı yok. Sürekli nete bağlı, gözümde taşıdığım, benim görüğüm her şeyi gören bir alet olacak ki büyük bilader lazım olursa benim gözümden bakabilecek etrafa. "Hastır lan sen kimsin de seni izlesinler" diyen arkadaşlar varsa tekrar düşünsünler. Ben kimse olmayabilirim ama kimin ne zaman nerde lazım olacağı da belli olmaz.
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PlayerX 6 yıl
Tek kelimeyle inanılmaz.
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marfoglu 6 yıl
Cok iyi bir teknoloji ama o parayi vermek icin daha o kaar gelismemis sadece video aktarimi yapiyor virkac seneye piyasa kizissin ozellikler artsin o zaman devrim olur simdi cok teni.
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DH Misafiri 6 yıl
Şarjı bittiği zaman kör olmayalım sakın :)
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EstrEmO 6 yıl
Dün izleyemeyenler buyursun. DH neden bu konferansı canlı yayınlamıyor?



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muratkaya 6 yıl
Yeni bir fikir değil, hatta aynı mantıkla çalışan, bir dönem Türk televizyonlarında da reklamları dönen 'tiger' adında bir oyun gözlüğü t vardı. Tabii bu seviyede özellikler sunan bir cihazın piyasaya sürülebilir hale getirilebilmesi sanki geleceği bugün yaşamak gibi bir şey. Google yeni bir dönemin kapılarını açacak gibi görünüyor. Umarım sonu 3D TV'ler gibi olmaz. Baş ağrısı yapmaz, gözü yormazsa harika olur.
Kafama takılan şey gözün odaklanması değiştiğinde, yani 'akomodasyon'da görüntüler bozulup bozulmayacağı. Yani bozulmuyorsa gerçekten muhteşem bir teknolojiyle karşı karşıyayız.
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deadmanku 6 yıl
sanki bir pazarlama furyası görüyorum.Google "devrim" adı altında çokta kullanabilirliği olmayan bir aleti hepimize aldırtacak gibi.
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