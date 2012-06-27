'Project Glass' gözlüklerinin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı





Google I/O'da Sergey Brin tarafından 'Project Glass' kullanılarak kısa bir gösteri yapıldı ve gözlüğün marifetleri katılımcılara gösterildi.





Brin, katılımcılara gözlükler ile kaydedilmiş canlı bir hava atlayışını izletti. Brin'in arkadaşının Moscune'un üstündeki bir uçaktan atlarken, görüntüleri Hangout'u kullanan bir 'Project Glass' aracılığıyla Brin'e aktarması oldukça etkileyici bir izlenim bıraktı. Atlayışın ardından Brin, Project Glass gözlüklerini kullanan bisikletçiler tarafından gönderilen görüntüleri 'Project Glass' gözlükleri aracılığı ile kullanıcılara aktardı. 'Project Glass' hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bu gösteriler oldukça heyecan verici, ancak Google'ın bu gösteri için bazı ek donanımlar kullandığı ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var. Ayrıca Google'ın 'Project Glass' ile görüntü aktarımı dışında bilgi aktarımı gibi çeşitli veri transferlerini mümkün kılmak isteyebileceği de belirtiliyor.





Project Glass'ın marifetlerini katılımcılarla paylaşan Brin, ek olarak 'Google Glass Explorer Edition' adıyla piyasaya çıkacak olan ürünün çıkış tarihini ve fiyatını da katılımcılarla paylaştı. 'Project Glass' için ön sipariş şimdiden alınmaya başladı, ancak ürüne sadece ABD sınırları içinde ikamet Google I/O katılımcılarının ön sipariş verebileceği de belirtildi. Google Glass Explorer Edition'nın teslimatı ise 2013’ün ilk aylarında gerçekleşecek ve ürüne sahip olmak için 1500$’lık bir ücret ödenmesi gerekecek.

http://www.theverge.com/2012/6/27/3121288/google-glass-explorer-edition-announcement