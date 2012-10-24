Project Ray ve Qualcomm görme engelliler için özel bir arayüze sahip akıllı telefonu geliştiriyor

Project Ray ve Qualcomm görme engelli veya görme yetisini kısmen yitirmiş kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için Android tabanlı yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip Project Ray telefonunu geliştiriyor.





Görme engelli kullanıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için tasarlanan bir arayüze sahip olan cihaz, titreşim ile geri bildirim yaparak dokunmatik ekranının kullanılmasını sağlıyor. Şimdilik İsrail'deki 100 kadar kullanıcı tarafından denenen bu özel arayüze sahip cihaz geniş bant internet erişimi ve özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Project Ray telefonu İsrail'in görme engelliler için özel merkez kütüphanesinin sesli kitap servisiyle senkronize olabilmenin ve bu kitapları kullanıcısına okuyabilmesinin yanı sıra; telefon görüşmesi, mesaj gönderimi, navigasyon, sosyal ağ servisleri, cisim tanıma ve uzaktan yardım gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, cihazın işlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon çözümünü kullandığını belirtmekte fayda var.





Konuyla ilgili olarak görüşlerini bildiren Qualcomm'un idari başkan yardımcısı ve genel hukuk müşaviri Don Rosenberg, Project Ray cihazının görme engelli veya görme yetisini kısmen kaybetmiş olan kullanıcıların bilgiye diğer insanlara bağlı olmadan ulaşabilmesinde yardımcı olacağını dile getiriyor. Görme engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için atılan bu adımın ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmeler göstereceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/10/22/qualcomm-and-project-ray-announce-development-eye-free-mobile-device-facil