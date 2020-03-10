Prostat Kanseri Belirtileri ve Nedenleri

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat Kanseri Belirtileri

İdrar yaparken yanma

İdrar yapma güçlüğü

İdrar akışında kuvvet azalması

Menide ya da idrarda kan görülmesi

Boşalma esnasında ağrı

Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

Kemik ağrıları

Prostat Kanseri Evreleri

Prostat Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Prostat Kanseri Tedavi Yöntemleri

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Prostat kanseri, erkeklerde prostat bezinde meydana gelir. Erkeklerde, akciğer kanseriyle birlikte en sık görülen kanser türüdür ve daha çok 50 yaş üzeri erkeklerde rastlanır. Ancak, son yıllarda gelişen tarama ve erken teşhis yöntemleri sayesinde, prostat kanseri erken dönemlerde teşhis edilebilir. Prostat kanseri çoğunlukla belirti vermez ama prostat kanseri şüphesi uyandıran bazı belirtiler görülebilir., prostatta (erkeklerde mesanenin altında, spermi besleyen ve taşıyan rektumun önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir) oluşan bir kanser türüdür. Genellikle 50 yaş üstü kişilerde görülür, nadir de olsa gençlerde de meydana gelme olasılığı vardır. Prostat kanseri prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde artmasıyla başlar. Bu durum prostatın işlevini aksatır ve vücudun gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Her çeşit kanserde olduğu gibi bu hastalıkta da kanserli hücreler vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.Prostat kanserinin belirtileri, durumu ve evresine bağlı olarak meydana gelebilir. Bu durumla birlikte gizli karaktere sahip bir kanser türüdür. Prostat kanseri kişide çoğunlukla hiçbir belirti göstermeden gelişir. Özellikle hastalığın ilk zamanlarında neredeyse hiç şikayet görülmeyebilir.meydana geldiğinde, hasta birtakım tedavi olanaklarını kaybedebileceğinden, erken teşhis ve düzenli kontroller tedavinin başarısında büyük bir önem taşır.Prostat kanseri belirtileri genellikle şöyledir:Prostat kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yerini alır. Prostat kanseri evreleri hastalığın yayılma durumuna göre çeşitli evrelere ayrılır. Prostat kanserinin bazı evleri, yavaş gelişirken hastaya çok ciddi zararlar vermeyebilir. Ancak bazı türleri, özellikle genç yaşta görülen hastalık, daha agresif olarak hızlı bir şekilde yayılabilir. Hastalığın ilk evrelerinde teşhis edilmediği takdirde prostat kanserinin lenf ve kan damarları yolu ile çevresine yayılma riski vardır. Prostat kanserinin en çok yayıldığı dokular, çevresinde bulunan lenf düğümleri ve kemiklerdir. Tüm bu risklerle birlikte hastalık akciğer, karaciğer ve diğer organlara da yayılabilir.Sağlıklı bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski genel olarak yüzde 17 civarındadır. Prostat kanserine neyin sebep olduğu kesin ve tam olarak bilinmemektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik bir yatkınlıkla birlikte olumsuz çevre koşullarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol oynağı tahmin edilmektedir. Zira prostat kanseri görülen hastaların erkek çocuklarında ya da kardeşlerinde prostat kanseri görülme riski 2-9 kat daha yüksektir.Prostat kanseri oluşmasına katkısı olduğu düşünülen faktörler şöyledir:? Yaş? Ailede prostat kanseri görülmesi? Çok yağlı beslenme? HormonlarProstat kanseri tedavi yöntemleri, hastalığın büyüme hızına, yayılma durumuna ve kişinin sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormonal tedavi bulunur. Prostat kanseri erken aşamada fark edilmiş ise belli bir süre tedavi uygulanmadan takip önerilir. En etkili tedavi yöntemi cerrahidir ve bu tedavide prostat tamamen çıkarılır.