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PureVPN: Türkiye, global VPN pazarında önemli bir yere sahip

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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PureVPN: Türkiye, global VPN pazarında önemli bir yere sahip
Son dönemlerde yaşanan internet sansürleri sıradan bir internet kullanıcısının daha önce pek kullanmadığı bağlantı yöntemlerini kullanmasına neden oldu. Hiç şüphesiz ki, Virtual Private Network(VPN) olarak adlandırılan özel sanal ağlar, kısıtlamaların önüne geçilmesini sağlayan yöntemlerin başında geliyor.

VPN sektörünün büyük oyuncularından PureVPN'in Urban Station Şişhane'de düzenlediği basın toplantısı, sektörün ülkemizdeki önemini ortaya koyuyor. Şirketin araştırmaları doğrultusunda yaptığı açıklamaya göre; VPN, yaklaşık 189 milyon $'lık bir kısmına henüz dokunulmamış 270 milyon $'lık bir global pazara sahip. Ülkemizin bu pazardaki önemine de değinen PureVPN, Türkiye'nin VPN lideri olmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Bu arada PureVPN'in artık hosting sektöründe hizmet sunan servis sağlayıcıları için üretilmiş MaestroPanel üzerinden de kontrol edilebileceğini belirtelim.

Sansürlerden, kısıtlamalardan, güvenlik ve gizlilik endişelerinden giderilmiş bir internet deneyimi vaat eden VPN servislerinin ülkemizde ne gibi girişimlerde bulunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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Mr. Jingles 5 yıl
Tabiki önemli bir yere sahip. Her bi şeyi yasaklayan bir ülke olduk. Özgürlükler kısıtlandıkça bu tarz uygulamaların kullanımı yaygınlaşıyor. Ayrıca güvenlik zaafı da teşkil ediyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Saga 5 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Tabiki önemli bir yere sahip. Her bi şeyi yasaklayan bir ülke olduk. Özgürlükler kısıtlandıkça bu tarz uygulamaların kullanımı yaygınlaşıyor. Ayrıca güvenlik zaafı da teşkil ediyor.


Hızı da es geçmeyelim. Sağolsun pingler düzeliyor :)
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kymelria 5 yıl
Yazar burada Turkiye bir 3.dunya ulkesidir mesajini dolayli yoldan vermis
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