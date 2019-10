QP Bilişim'in RDR 2 için topladığı RTX 2070 SUPER ekran kartlı sistemin oyun performansı

Red Dead Redemption 2, grafiklerini en ihtişamlı şekilde göstereceği PC platformuna doğru yola çıktı. Biz de yeni AAA oyunumuz için hazırlıklarımızı yaptık ve üst düzey bir PC topladık! Tabii ki PC’deki tek oyun RDR2 değil. Dünyanın en geniş oyun kütüphanesine sahip, en fazla platforma özel oyunu barındıran PC dünyasında sıkılmanıza imkan yok! Bu bağlamda bu PC’yi sadece RDR2 oynamak için kullanmayacaksınız. Biz de bunun farkındayız ve sistemi yeni nesil oyunlarda hem 1080p hem de 1440p çözünürlükte test ettik!

OYUN PERFORMANS TESTİ VİDEOSU:

Önce kısaca sistemimize bir göz atalım…

QP RED Sistem Özellikleri

§ AMD Ryzen 7 3700X 3.6 – 4.4 GHz AM4 İşlemci

§ Wraith Prism with RGB LED

§ Asus TUF Gaming X570-Plus WI-FI AM4 ATX Anakart

§ ASUS DUAL GeForce RTX 2070 SUPER OC EVO 8GB 256 Bit Ekran Kartı

§ Corsair VENGEANCE 750M 750W 80+ Silver Yarı Modüler Güç Kaynağı

§ Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18 RAM

§ Corsair Force MP510 480GB NVME M.2 SSD

§ Phanteks Eclipse P400A RGB Temperli Cam Mid Tower ATX Siyah Bilgisayar Kasası

§ ASUS ROG STRIX XG27V Kavisli Oyuncu Monitörü

§ 27¨ Full HD (1920×1080)

§ 144Hz

§ Extreme Low Motion Blur(1ms MPRT)

§ Adaptive-Sync(FreeSync™)

§ Windows 10 sürüm 1909

§ AGESA 1.0.0.3ABBA BIOS

Oyun testlerine geçmeden önce kısa bir SSD testi gerçekleştirdik. İşte Force MP510 NVMe SSD’miz ile aldığımız sonuç:

QP RED sistemin fiyat bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.

ASUS DUAL GeForce RTX 2070 SUPER OC EVO 8GB Oyun Performansı

Oyun Çözünürlük ve Grafik Ayarı FPS GPU Sıcaklığı CPU Sıcaklığı

World of Tanks 1080p Ultra Min. 150 Ort. 200 Maks. 270 68 73

%1 142 %0.1 116

Far Cry New Dawn 1080p Ultra Min. 68 Ort. 97 Maks. 149 %1 66 %0.1 49 59 71

Far Cry New Dawn 1440p Ultra Min. 67 Ort. 87 Maks. 115 %1 65 %0.1 59 65 73

Ghost Recon Breakpoint 1080p Ultimate Min. 13 Ort. 81 Maks. 128 %1 63 %0.1 13 66 79

Ghost Recon Breakpoint 1440p Ultimate Min. 41 Ort. 64 Maks. 92 %1 50 %0.1 29 67 80

CS:GO 1080p En Yüksek Min. 182 Ort. 269 61 ~65 Maks. 75

Maks. 300 %1 135 %0.1 40

CS:GO 1440p En Yüksek Min. 178 Ort. 258 Maks. 298 %1 132 %0.1 59 65 ~70 80

PUBG 1080p Ultra Min. 121 Ort. 151 Maks. 182 %1 121 %0.1 65 68 81

PUBG 1440p Ultra Min. 84 Ort. 94 Maks. 113 %1 53 %0.1 53 68 81

Apex Legends 1080p Very High Min. 122 Ort. 143 Maks. 145 %1 111 %0.1 100 66 78

Total War Three Kingdoms 1080p Aşırı Min. 74 65 71

Ort. 82 Maks. 100 %1 67 %0.1 45

Total War Three Kingdoms 1440p Aşırı Min. 50 Ort. 56 Maks. 65 %1 48 %0.1 47 68 78

Battlefield 5 1080p Ultra Min. 108 Ort. 127 Maks. 148 %1 86 %0.1 32 68 77

Battlefield 5 1440p Ultra Min. 82 Ort. 106 Maks. 135 %1 71 %0.1 58 67 80



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

QP Bilişim olarak Red Dead Redemption 2 için topladığımız RTX 2070 SUPER ekran kartlı QP RED bilgisayarın oyun performansını test ediyoruz.SİSTEM İNCELEME VİDEOSU: