Qualcomm, HP'den 1400 adet patent satın aldı





Apple ile Samsung arasındaki patent davasının yeniden gündeme geldiği geçen hafta, yongaseti tasarımcısı Qualcomm sessiz sedasız önemli bir hamleye imza attı.





HP'den yapılan açıklamada içerisinde Palm'a ait olanların da bulunduğu 1400 ABD kaynaklı patentin Qualcomm'a satıldığı duyuruldu. Bunların dışında 1000 yabancı ülke patenti de satın alma kapsamı içerisinde yer alıyor.





Bu patentlerin arasında radikal mobil işletim sistemi teknikleri, iPAQ akıllı telefon ailesine ait teknolojiler ve Bitphone mobil cihaz yönetimine ait bazı teknolojiler yer alıyor. Patentlerin satın alım bedeli açıklanmadı.





Qualcomm'un bu patentleri hangi amaçlar doğrultusunda kullanacağı açıklanmadı. Ancak akıllı saat, insan beynini temel alan yongaseti gibi çalışmaları olan Qualcomm'un bu alanlarda kullanabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-buys-1400-U.S.-patents-from-HP-including-some-belonging-to-Palm_id51742