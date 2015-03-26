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Qualcomm, Quick Charge 2.0'ın hızını gösteren yeni bir video yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,6b
1
38
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Qualcomm, Quick Charge 2.0'ın hızını gösteren yeni bir video yayınladı
 
Qualcomm'un hızlı şarj özelliği sunan Quick Charge teknolojisi bir süredir akıllı telefonlarda kullanılıyor. Bu teknolojinin ikinci nesili olan Quick Charge 2.0 versiyonunu da HTC One M8, Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge , Nexus 6 ve Xperia Z3 gibi bir çok amiral gemisinde de görmüştük.
Hızlı şarj özelliğini yeniden hatırlatmak isteyen Qualcomm ise yeni bir karşılaştırma videosu yayınladı. Karşılaştırma her biri tamamen boş olan 3220 mAh batarya kapasitesine sahip Nexus 6 akıllı telefonları üzerinde yapılıyor. Sırasıyla 5 Volt / 1 Amper , 5 Volt / 2 Amper ve Quick Charge 2.0 şarj adaptörü bağlanan telefonların batarya dolum süreleri karşılaştırılıyor.
Geleneksel 5 Volt / 1 Amper şarj aleti 40 dakika sonunda akıllı telefonu %22 seviyesinde doldurabilirken 5 Volt / 2 Amper şarj aleti anı süre sonunda %32 doluluk oranına ulaşıyor. Quick Charge 2.0 şarj adaptörü bağlı telefon ise 40 dakikada %50 oranında şarj olarak diğer seçenekleri geçmeyi başarıyor. Şu ana kadar Quick Charge 2.0 özelliğini destekleyen toplam cihaz sayısı ise 13 olarak belirtilmiş.

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experienced 4 yıl en beğenilen
isterse 8 saate şarj olsun ama 4 gün ömrü olsun, zaten çoğumuz geçe yatarken şarja bırakıyor telefonu uyandığında çıkarıyor.
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bilade 4 yıl
Bu arada işlemcinin degil anakartin ozelligi bu
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dephyr 4 yıl
ısınan batarya kesinlikle ömründen yer hücreler yavaş yavaş ölmeye başlıyor sonrasında şişmeler devam ediyor
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ressamendy 4 yıl
120 dk % 100, 5v 1.8 amper, orjinal lg g3 adaptörü
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VaqoL 4 yıl
Z2 de var mı bu özellik?
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goozdemir 4 yıl
Şu makinayi turkiyeye getirip satan yok anladigim kadariyla.baya bi bakindim en sonunda aukey diye bi marka yurtdisindan siparis gectim.
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bilade 4 yıl
ben aldım amazondan. 56 TL'ye geldi 10 günde

Ara kablosu çok uzun. M8 kullanıyorum ölçtüm 1800Mah veriyor ama quick charge filan olmadı.

Neyse, ilerde alacağım tellerde kullanırım artık.
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fatih-8 4 yıl
Bence 1c ye kadar sorun yok. Yani 3000 Mah a 3A. E o da yeter de artar bile. Ayrıca hızlı şarjdan ziyade uzun süre şarjda bırakmak daha zararlı hele gece bırakıp 7-8 saat şarj ile 2 sene zor yasar o pil.
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wolf silver 4 yıl
ONE M8,GALAXY S5,Z2,Z3,Z3 com bunlar hemen hemen aynı işlemcileri kullanıdığı halde niye bazılarında var bazılarında yok ? yazılımsal olduğuna göre yazılımı yüklenebilir değil mi ? donanım destekliyorsa yazılımı da olmalı ?
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Elsa 4 yıl wolf silver
wolf silver
ONE M8,GALAXY S5,Z2,Z3,Z3 com bunlar hemen hemen aynı işlemcileri kullanıdığı halde niye bazılarında var bazılarında yok ? yazılımsal olduğuna göre yazılımı yüklenebilir değil mi ? donanım destekliyorsa yazılımı da olmalı ?

G3te de yok mesela
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celaldk 4 yıl
iphone 6 ve 6 plus'ta da var bu teknoloji güç yönetim yongasını qualcomm'dan almıştı apple . Eğer ipad şarjınız varsa deneyebilirsiniz herhangi bir zararı olmadan çok daha hızlı şarj ediyor 5s ve altı modeli olanlar denemesin ama uzun kullanımda pile zarar verebilir
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UnInvited_Guest 4 yıl celaldk
celaldk

iphone 6 ve 6 plus'ta da var bu teknoloji güç yönetim yongasını qualcomm'dan almıştı apple . Eğer ipad şarjınız varsa deneyebilirsiniz herhangi bir zararı olmadan çok daha hızlı şarj ediyor 5s ve altı modeli olanlar denemesin ama uzun kullanımda pile zarar verebilir

Nasıl olmayan birşeyi var edebiliyorsunuz anlamadım (: Kocaman adaptörde var o nimet 2a e kadar verdiği için hızlı şarj gibi gözüküyor. Gerçi bizimkilerin ki küçücük olduğu halde ondan daha hızlı şarj ediyor orası da ayrı. Yoksa 6 plus daki rezil 3 saatte dolum süresini biliyorum yani.
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-BraveHeart- 4 yıl
G2 ye yok heralde
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bugrayeyer 4 yıl
Z2 de bu cihazlar içinde varmı
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Okisht 4 yıl bugrayeyer
Motorola DROID Turbo, Nexus 6, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Note 4(Snapdragonlu versiyon), HTC Desire EYE, ikinci jenerasyon Motorola Moto X, Sony Xperia Z3 Tablet compact, Sony Xperia Z3 compact, Sony Xperia Z3, HTC One (M8), Sony Xperia Z2 ve HTC One remix teknolojiyi barındıran cihazlar
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experienced 4 yıl en beğenilen
isterse 8 saate şarj olsun ama 4 gün ömrü olsun, zaten çoğumuz geçe yatarken şarja bırakıyor telefonu uyandığında çıkarıyor.
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mu5tafa 4 yıl
Tamam hemen s810 lu m9 alıyorum.
qualcomm tutuşma bu kadar.
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