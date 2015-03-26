Qualcomm, Quick Charge 2.0'ın hızını gösteren yeni bir video yayınladı

Qualcomm'un hızlı şarj özelliği sunan Quick Charge teknolojisi bir süredir akıllı telefonlarda kullanılıyor. Bu teknolojinin ikinci nesili olan Quick Charge 2.0 versiyonunu da HTC One M8, Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge , Nexus 6 ve Xperia Z3 gibi bir çok amiral gemisinde de görmüştük.

Hızlı şarj özelliğini yeniden hatırlatmak isteyen Qualcomm ise yeni bir karşılaştırma videosu yayınladı. Karşılaştırma her biri tamamen boş olan 3220 mAh batarya kapasitesine sahip Nexus 6 akıllı telefonları üzerinde yapılıyor. Sırasıyla 5 Volt / 1 Amper , 5 Volt / 2 Amper ve Quick Charge 2.0 şarj adaptörü bağlanan telefonların batarya dolum süreleri karşılaştırılıyor.

Geleneksel 5 Volt / 1 Amper şarj aleti 40 dakika sonunda akıllı telefonu %22 seviyesinde doldurabilirken 5 Volt / 2 Amper şarj aleti anı süre sonunda %32 doluluk oranına ulaşıyor. Quick Charge 2.0 şarj adaptörü bağlı telefon ise 40 dakikada %50 oranında şarj olarak diğer seçenekleri geçmeyi başarıyor. Şu ana kadar Quick Charge 2.0 özelliğini destekleyen toplam cihaz sayısı ise 13 olarak belirtilmiş.