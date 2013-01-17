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Qualcomm: Samsung 8 çekirdekli işlemci ile insanları yanıltıyor

6 yıl
1,5b
1
57
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tabletlere yönelik mobil işlemci yarışında rekabet kızışıyor. Nvidia'nın Tegra 4 platformu ve Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa çözümleri karşısında yeni nesil Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemcileri görece daha az sansasyon yaratan Qualcomm, şirketin bir numaralı ismi olan CEO Paul Jacobs vasıtasıyla Samsung'a yüklendi.
Born Mobile yaklaşımı kapsamında Çin'de bir konuşma yapan Paul Jacobs, Samsung gibi platformunu çok miktarda çekirdek ile öne çıkartmaya çalışan firmaların, bu tür PR çalışmalarıyla dikkat çekerken, arka planda çok önemli bir problemin gizlenmeye çalışıldığını söyledi; Güç Tüketimi. Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisinde, yüksek performanslı Cortex-A15 çekirdeklerinin yüksek miktarda enerji tüketiminden ötürü aynı zamanda düşük güç tüketimli dört adet çekirdek kullanılarak denge sağlanmaya çalışıldığını ifade eden Jacobs, ARM'ın Big.Little platformu kapsamında tüm çekirdeklerin aynı anda aktif olarak çalışmadığına vurgu yapan Jacobs, Samsung'un 8 çekirdek vurgusu yaparak kullanıcıları "daha fazlası daha iyidir" yanılgısına düşürerek fazla güç tüketimini gizlemeye çalıştığını, kendi ürünlerinin ise rekabette müthiş bir noktada olduğunu öne sürdü.
Dört çekirdekli Snapdragon işlemcilerinde, her çekirdeğin birbirinden bağımsız çalışabildiğini dolayısıyla her zaman her yerde ihtiyaç duyulan performansın sunulabilidğini belirten Jacobs, Samsung ile birlikte Intel'e de yüklendi. PC pazarının, mobil pazardan farklı olduğunu ifade eden yönetici, Intel'in üretim konusunda herhangi bir avantaja sahip olmadığını söyledi. Kendi markalarını taşıyan bir cihaz üretmeyi de doğru bulmadığını söyleyen Jacobs, işortaklarını tehdit eden ve onlarla rekabete girişen ürünler ortaya koymanın doğru olmayacağını vurgu yaparak, amaçlarının mobil pazarda harika işlemciler geliştirmek olduğunu dile getirdi. Çin'in önemine de ayrıca değinen Paul Jacobs, amaçlarının ülkedeki tüm ağ altyapıları ile çalışan çipsetler sunmak olduğunu, rekabetin ise düşül maliyetli platform geliştiren yerel üreticilerle (Mediatek ve Allwinnger gibi) olduğunu söyledi.
Güncelleme: Qualcomm tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır.

"Jacobs, 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcinin Samsung'un yanıltıcı bir reklam kampanyası olduğunu değil çekirdek sayısına odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini belirtmiştir.

 

Unwired View'deki yazarın pek çok Çince yazıyı yanlış tercüme ettiğini düşünüyoruz ve bunu düzeltmek için üzerinde çalışıyoruz. 

http://www.unwiredview.com/2013/01/16/qualcomm-ceo-about-samsungs-eight-core-exynos-5-octa-its-just-a-misleading-publicity-stunt/ Yorum Yaz
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furkant1 6 yıl en beğenilen depeche35
depeche35
Samsung fena paniklemişe benziyor, oysa iyi durumda, hayret....

Bu haberden samsungun panikledigini nasıl cikarttin kardeş anlamadim.
depeche35Samsung fena paniklemişe benziyor, oysa iyi durumda, hayret....Bu haberden samsungun panikledigini nasıl cikarttin ka...
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Menow 6 yıl
Qualcomm adını ilk duyduğumdan beri oldukça beğendiğim ve desteklediğim bir firma. Mobil CPU pazarında cihaz üretmektense işlemci üretimine odaklanmasını taktirle karşılıyorum. Çünkü şu bir gerçekı ki neye odaklanırsan o alanda daha iyi olursunuz.
Qualcomm adını ilk duyduğumdan beri oldukça beğendiğim ve desteklediğim bir firma. Mobil CPU pazarında cihaz üretmektense işlemci üretimine odaklanmasını taktir...
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DH Misafiri 6 yıl
Ben Qualcomm markasını çok beğeniyorum özellikle snapdragon 4 pro serisi çok iyi ama birşey dikkatimi çekti biz işlemci üreteceğiz müşterilerimize rakip bir alet diyim kısacası üretmeyecegiz diyor ve Nvidia'nın Tegra 4 platformu Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octası ve inteli kuruyemişçiye çevirmekle suçluyor ve fazla güç tüketimi diyip hepsine bahane buluyor evet belki şuan için en iyisi snapdragon s4 pro dur ama be arkadaşım ben her makinada bundan göreceksem ne yapayım onu lg optimus g nexus 4 ve sony experia z htc windows 8 ve android li telefon modelleri nokia keza öyle heryer snapdragon oldu çıktı aynı işlemciyle 100 lerce model iyiki rakip model üretmiyor ama buna bir standart koymalı. Ve daha tam performası görmeden modeller çıkmadan bombardıman yapmak, bana göre Qualcomm yakışmadı.
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niqhtlion 6 yıl
Burdaki herkes 4+4 olduğunu biliyor ama neden ismi Exynos "OCTA" ?
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Guest-BF8E9B238 6 yıl
Burada qualcomm u kırma işlemci üretmekle suçlayanlar acaba qualcomm un arm değil "arm uyumlu" işlemci ürettiğini biliyor mu acaba? Birşeyler sallayıp duruyorsunuz ama ne dediğinizden haberiniz yok.
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aceleciburak 6 yıl
Qualcomm ARM ın mimarilerini kendisi harmanlayıp işlemci çıkarmıyor mu vakti zamanında CortexA8&A9 kırması Scorpion yapmadı mı şimdi ise CortexA9&A15 kırması ee 2013 sonunda çıkacak işlemcileri şuandaki Kraitlerin optimize hali olmayacak mı nerede yenilik...
S4 Prime lardan snra kendiside big.LITTLE sanki kullanmayacak bu sefer diyecek ki 2 çekirdekli Krait S4 Pro güç tasarrufu için 4 çekirdekli CortexA53 yada A57 (ARMv8) performans için ...
Qualcomm önce Adam akıllı GPU üretsin sonra milletin yaptığı iş hakkında konuşma yetisine sahip olsun hala ATi Radeondan kalma mimari üzerine GPU yapısı... yeni mimari yapsın öyle konuşsun ...
GPU pazarında iki isim var PowerVR ile Imagination ve Mali ile ARM ... Qualcomm eksiklik görmek istiyorsa başta kendisine bakmalı ...
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vamp 6 yıl
Samsung sunumunu izledim ve adamlar 4+4 diye tanıttılar. Sallamayın arkadaşlar. "8 çekirdekli çıkardık çatlayın patlayın" diyende olmadı
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.:Romeo_Redline:. 6 yıl
sadece işlemci ekran kartı vs değil çamur atma teknolojisi de gelişiyor...
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Ciddi Kedii 6 yıl
Çekirdek isteyen kuruyemiş ciye hadii
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Nightmare70 6 yıl
Adam haklı bugun adam gibi çift çekirdek bile çok iyi iş çıkarır telefonlarda örnek İphone 5 :) Yani tasarımı mimarisi çok önemli çekirdek sayısının çok önemi yok hele ki mobil pil ile çalışan cihazlarda
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multiTYRT 6 yıl Nightmare70
QualComm'u Samsung'la karıştırmayın

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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Burda bir çok kişi samsung un 8 cekirdeginin 4 e 4 olarak çalıştığını zaten biliyor. Samsung ta tanıtımında bundan bahsetti kaldiki bahsetmesinede gerek yoktu çünkü biraz bilgisi olan arm in big little inin çalışma mimarisini bilir. Cekirdekler arasinda gorev bölümü yapoliyor. Yarın 12 çekirdek 4- 4 -4 şeklinde çalışır haldede cikabilir. Görünen oki samsung qualcomm dan önce davrandı diye paul un pacalari tutuşmuş. Bu arada intelide hafif e almasın çünkü intel bir dev ve daha yeni girdi mobile başka küçük firmalarla karistirmasinlar
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ZAViRA 6 yıl
qualcomm tamamen a15 yapılı işlemci geliştirmediği için kendini eleştirilmeli. Samsungun yaptığına kimse yanlış diyemez pazarlama stratejisi böyle birşey ve çalışıp çalışmamasından ziyade içinde 8 çekirdek var. Bugun kim bu teknolojiyi geliştirseydi 8 çekirdek olarak lanse edecekti. Bu konuda kimsenin samsungdan şüphesi olmamalı çünkü rakiplerinden her zaman daha performanslı işlemciler üretiyor tek handikapı ise android ve uygulama geliştiricelerin androide yeterince önem göstermemesi.
Not: iphone 5 kullanıcısıyım
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Donanimhaber ile shiftdelete aynı haberleri birbir lerinden copyliyorlarya. Daha dün yaptığınız haber üzerine boyle saçma bir haber yapıyorsunuz. Kendiniz demedinizmi zaten 8 çekirdek 4 e 4 çalışacak aşırı güç gerektiren uygulama larda çok güç harcayan 2 ghz lik cekirdekler çalışacak az güç gerektirenlerde 1.2 ghz lik diger dört çekirdek devreye girecek böylece yüzde yetmiş tasarruf sağlanacak. Bunun üzerine ces te vasati aşamayan qualcomm un intell ve samsung a yalan sallamalarını haber yapmış siniz. Haberde seçici olun
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Umutcan 6 yıl
8 çekirdeğin aynı anda kullanılmasından ziyade, hafif kullanımda güç tasarruflu 4 çekirdeğin devreye girip batarya süresini epeyce uzatması bile gayet yeterli.
Kısacası laf oyununa gerek olmadan big.Little teknolojisinin aslı bile oldukça faydalı. Adamlar baktı batarya teknolojisi ilerlemiyor artık tüketimden kısmaya başladılar.
Keşke biraz da uğraşıp li-ion'dan daha gelişmiş bir batarya tipi bulsalar.
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jolawe 6 yıl
bu teknoloji arm ye ait sonuçta ve samsung önce davrandı diye jacobs beyin eleştirmesine gerek yok.oda neyin ne olduğunu biliyor.yakın zamanda qualcoom da aynısından ypıcaktır.
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