Qualcomm: Samsung 8 çekirdekli işlemci ile insanları yanıltıyor

Akıllı telefon ve tabletlere yönelik mobil işlemci yarışında rekabet kızışıyor. Nvidia'nın Tegra 4 platformu ve Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa çözümleri karşısında yeni nesil Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemcileri görece daha az sansasyon yaratan Qualcomm, şirketin bir numaralı ismi olan CEO Paul Jacobs vasıtasıyla Samsung'a yüklendi.

Born Mobile yaklaşımı kapsamında Çin'de bir konuşma yapan Paul Jacobs, Samsung gibi platformunu çok miktarda çekirdek ile öne çıkartmaya çalışan firmaların, bu tür PR çalışmalarıyla dikkat çekerken, arka planda çok önemli bir problemin gizlenmeye çalışıldığını söyledi; Güç Tüketimi. Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisinde, yüksek performanslı Cortex-A15 çekirdeklerinin yüksek miktarda enerji tüketiminden ötürü aynı zamanda düşük güç tüketimli dört adet çekirdek kullanılarak denge sağlanmaya çalışıldığını ifade eden Jacobs, ARM'ın Big.Little platformu kapsamında tüm çekirdeklerin aynı anda aktif olarak çalışmadığına vurgu yapan Jacobs, Samsung'un 8 çekirdek vurgusu yaparak kullanıcıları "daha fazlası daha iyidir" yanılgısına düşürerek fazla güç tüketimini gizlemeye çalıştığını, kendi ürünlerinin ise rekabette müthiş bir noktada olduğunu öne sürdü.

Dört çekirdekli Snapdragon işlemcilerinde, her çekirdeğin birbirinden bağımsız çalışabildiğini dolayısıyla her zaman her yerde ihtiyaç duyulan performansın sunulabilidğini belirten Jacobs, Samsung ile birlikte Intel'e de yüklendi. PC pazarının, mobil pazardan farklı olduğunu ifade eden yönetici, Intel'in üretim konusunda herhangi bir avantaja sahip olmadığını söyledi. Kendi markalarını taşıyan bir cihaz üretmeyi de doğru bulmadığını söyleyen Jacobs, işortaklarını tehdit eden ve onlarla rekabete girişen ürünler ortaya koymanın doğru olmayacağını vurgu yaparak, amaçlarının mobil pazarda harika işlemciler geliştirmek olduğunu dile getirdi. Çin'in önemine de ayrıca değinen Paul Jacobs, amaçlarının ülkedeki tüm ağ altyapıları ile çalışan çipsetler sunmak olduğunu, rekabetin ise düşül maliyetli platform geliştiren yerel üreticilerle (Mediatek ve Allwinnger gibi) olduğunu söyledi.

Güncelleme: Qualcomm tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır.



" Jacobs, 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcinin Samsung'un yanıltıcı bir reklam kampanyası olduğunu değil çekirdek sayısına odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini belirtmiştir. Qualcomm tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır. Unwired View'deki yazarın pek çok Çince yazıyı yanlış tercüme ettiğini düşünüyoruz ve bunu düzeltmek için üzerinde çalışıyoruz. "

