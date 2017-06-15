Qualcomm akıllı hoparlör trendine yol gösterecek

Son dönemde akıllı hoparlörlerin giderek daha fazla ilgi görmesi, yonga tasarımcılarını da harekete geçirdi. MediaTek’in akıllı ses sistemlerine yönelik özel yongasının ardından Qualcomm da komple bir yonga tasarımı hayata geçiriyor.

Trend dikkat çekici

Firmanın geliştirdiği yeni yonga tasarımı gerekli tüm bileşenleri bir araya toplayarak üreticilerin sıfırdan bir sistem oluşturmasının önüne geçiyor. Böylece üreticiler maliyet ve zamandan kazanmış oluyor, pazara hızlı bir şekilde hamle yapabiliyor. Qualcomm ise bu sayede yeni bir gelir modeli oluşturmuş oluyor.

Qualcomm’un yeni referans tasarımı mikrofon, hoparlör ve ses tanıma teknolojisini bir arada barındırıyor. Sistem uzaktan kelimelerle uyanmayı sağlayan çoklu mikrofon teknolojisi, sesi kullanıcının olduğu noktaya doğru yönlendirebilme, yankıyı engelleme gibi önemli özelliklerle donatılmış.

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İşletim sistemi olarak Linux ve Nesnelerin İnterneti için tasarlanan Android sürümü kurulabiliyor. Yüksek performanslı Bluetooth ve WiFi desteği, FLAC, MP3 gibi ses kodeklerine destek ve aynı ağda bağlı tüm hoparlörlere ses akışı sağlayan Qualcomm AllPlay desteği yine diğer özellikler arasında.

Ayrıca Qualcomm iki önemli destek daha sunuyor. Yeni DDFA ses amplifikatör teknolojisi ve ses ürünleri geliştirme aracı sayesinde üreticiler kolay bir şekilde Bluetooth tabanlı hoparlör, kulaklık veya diğer ürünler geliştirebilecek.

Qualcomm’un referans tasarımı sonbahar aylarında üreticilerin beğenisine sunulacak. Yıl sonuna doğru ise Google Assistant ve Amazon Alexa desteğinin sunulacağı belirtiliyor.