Qualcomm çalışan sayısında kesintiye gidiyor

Mobil işlemci sektöründe Snapdragon yongasetleriyle büyük bir pazar payına sahip olan Qualcomm, büyüyen satışlarına rağmen çalışan sayısında kesintiye gidiyor.





Sektörden gelen iddialara göre Qualcomm, maliyetleri azaltma açısından özellikle üst yönetim seviyesinde bazı çalışanların işine son verecek. Bir bölümde ise yaklaşık 100 kişinin işine son verileceği belirtiliyor.





İddialara cevap veren Qualcomm ise bazı dönemlerde yeniden yapılanmaya gittiklerini ve çalışan sayısını revize ettiklerini, bunun olağan bir durum olduğunu dile getirdi.





Firmanın başkanı Paul Jacobs ise 2014 mali yılında büyümelerini etkileyecek faktörler olduğunu ve harcamaları kontrol altında tutmak için firma çapında adımlar attıklarını Twitter üzerinden duyurdu.





Qualcomm Snapdragon yongasetlerinin yanında bu yongasetlerine entegre ettiği hücresel ve kablosuz bağlantı yongaları sayesinde de büyük bir pazar payına sahip. Ancak özellikle MediaTek, alt seviye yongasetleri ile Qualcomm'a ciddi bir rakip haline geldi ve yongasetlerine iletişim yongaları entegre etmeye başladı. Bu açıdan da Qualcomm'a önemli bir rakip olarak görülüyor.





Qualcomm'un rakipleri tarafından zorlanmaya başladığı ve bunun da maliyetleri düşürme çabasına sebebiyet verdiğine inanılıyor. Firmanın dünya çapında 31 000 çalışanı bulunuyor.