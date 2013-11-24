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Qualcomm çalışan sayısında kesintiye gidiyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm çalışan sayısında kesintiye gidiyor


Mobil işlemci sektöründe Snapdragon yongasetleriyle büyük bir pazar payına sahip olan Qualcomm, büyüyen satışlarına rağmen çalışan sayısında kesintiye gidiyor.

Sektörden gelen iddialara göre Qualcomm, maliyetleri azaltma açısından özellikle üst yönetim seviyesinde bazı çalışanların işine son verecek. Bir bölümde ise yaklaşık 100 kişinin işine son verileceği belirtiliyor.

İddialara cevap veren Qualcomm ise bazı dönemlerde yeniden yapılanmaya gittiklerini ve çalışan sayısını revize ettiklerini, bunun olağan bir durum olduğunu dile getirdi. 

Firmanın başkanı Paul Jacobs ise 2014 mali yılında büyümelerini etkileyecek faktörler olduğunu ve harcamaları kontrol altında tutmak için firma çapında adımlar attıklarını Twitter üzerinden duyurdu.

Qualcomm Snapdragon yongasetlerinin yanında bu yongasetlerine entegre ettiği hücresel ve kablosuz bağlantı yongaları sayesinde de büyük bir pazar payına sahip. Ancak özellikle MediaTek, alt seviye yongasetleri ile Qualcomm'a ciddi bir rakip haline geldi ve yongasetlerine iletişim yongaları entegre etmeye başladı. Bu açıdan da Qualcomm'a önemli bir rakip olarak görülüyor.

Qualcomm'un rakipleri tarafından zorlanmaya başladığı ve bunun da maliyetleri düşürme çabasına sebebiyet verdiğine inanılıyor. Firmanın dünya çapında 31 000 çalışanı bulunuyor.

http://gigaom.com/2013/11/20/qualcomm-quakes-sources-say-layoffs-at-mobile-chip-giant/ Yorum Yaz
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free4200 5 yıl en beğenilen
MediaTek'in uygun fiyatlı işlemcileri qualcomm'u ilerde daha da zorlayacaktı. Adamlar şimdiden önlem almaya çalışıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek sayesinde ucuz telefn sahibi oluyoruz oda olmasa böyle işçi düşmanı kapitalist kan emicilere kalcaz
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VlknFX 5 yıl
Resmen böyle olaylar olunca kullan at modeli hainlik sen sektörün devlerinden ol o insanlar gecelerini gündüzlerine katsınlar bir yere gel sonra çok maaş alıyorsunuz nasılsa yenileri ve daha ucuza çalışanlar geldi bizde bir yere geldik işimiz bitti tıpkı kirlenmiş peçete gibide sizi atıyoruz dramatize ediyorum çünkü hiç tahamül edemediğim şey nankörlük hak yenmesi Qualcoom BAN senin olduğun hiçbir akıllı cihazı almam
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erkanerce 5 yıl
mtk 6592 Qalcomm u bayağı bir etkilemiş anlaşılan gerçek octa core ve 2014 için tedbiralmış firma..
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danGerfuLL 5 yıl
HTC alt segment cihazlarında maliyeti azaltmak adına MediaTek firmasına yöneldi bu da Qualcomm'un neden önlem alması gerektiğinin gerekçelerinden bir tanesi.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Gereksiz yere yorum yapıp sonrada 360 derece dönen tepe yöneticilerini işten kovsalar daha iyi olur.
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interwap 5 yıl
MediaTek önümüzdeki yıl çok daha iddialı geliyor. Qualcomm şimdiden önlemleri alıyor.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
knife130
Resimdekiler işlemciye pek benzemiyor?

Espri yaptı gülün. Post kasıp durmayın saçma sapan şeyler yazıp.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
işten çıkarken adama ingilizce ...
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batkent 5 yıl
emekçileri işlerinden çıkarmasınlar da..
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manyakurt 5 yıl
o 100 kişi kendini biliyordur ve ağır stres altındadırlar şimdi yazık onlara :)
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knife130 5 yıl
Resimdekiler işlemciye pek benzemiyor?
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