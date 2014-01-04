Qualcomm, ultrason dalgalarını temel alan ekran kalemi teknolojisini CES 2014 fuarında tanıtacak





Kapasitif ekranlar üzerinde parmak uçlarının her zaman yeterli olacağı dile getirilse de Samsung, Galaxy Note serisi ile bu algıyı tersine çevirmişti. S-Pen teknolojisi sayesinde ekran kalemi konusunda uzun süre rakipsiz olan Samsung'un karşısına NVIDIA, Tegra Note 7 tablet modelinde kullandığı Direct Touch adlı hassas algılama yöntemi ile çıkmıştı.





Qualcomm ise çok daha farklı bir ekran kalemi teknolojisi ile CES 2014 fuarında boy gösterecek. Qualcomm'un ekran kalemi teknolojisi ultrason dalgalarını temel alıyor.





Qualcomm'un sunduğu teknolojide ekranda bir optimizasyon yapmaya gerek yok. Yongasetine entegre edilen bir özellik sayesinde mikrofon hemen yakında çizilen objelerin şekillerini algılıyor ve işlemci bu verileri işleyerek ekrana aktarıyor. Aynı ekran üzerinde çizim yaparmış gibi şekiller yansıtılabiliyor.





Şimdiye kadar bilinen ekran kalemi özelliklerinden oldukça farklı bir yapıda olan bu yeni teknoloji, uygulama desteği ile birlikte bu yıla damga vurabilir. Teknolojinin detayları fuarda gün yüzüne çıkacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/qualcomm-demo-new-ultrasound-based-pen-technology-ces-2014.html