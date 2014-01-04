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Qualcomm, ultrason dalgalarını temel alan ekran kalemi teknolojisini CES 2014 fuarında tanıtacak

5 yıl
6,3b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, ultrason dalgalarını temel alan ekran kalemi teknolojisini CES 2014 fuarında tanıtacak

Kapasitif ekranlar üzerinde parmak uçlarının her zaman yeterli olacağı dile getirilse de Samsung, Galaxy Note serisi ile bu algıyı tersine çevirmişti. S-Pen teknolojisi sayesinde ekran kalemi konusunda uzun süre rakipsiz olan Samsung'un karşısına NVIDIA, Tegra Note 7 tablet modelinde kullandığı Direct Touch adlı hassas algılama yöntemi ile çıkmıştı. 

Qualcomm ise çok daha farklı bir ekran kalemi teknolojisi ile CES 2014 fuarında boy gösterecek. Qualcomm'un ekran kalemi teknolojisi ultrason dalgalarını temel alıyor.

Qualcomm'un sunduğu teknolojide ekranda bir optimizasyon yapmaya gerek yok. Yongasetine entegre edilen bir özellik sayesinde mikrofon hemen yakında çizilen objelerin şekillerini algılıyor ve işlemci bu verileri işleyerek ekrana aktarıyor. Aynı ekran üzerinde çizim yaparmış gibi şekiller yansıtılabiliyor.

Şimdiye kadar bilinen ekran kalemi özelliklerinden oldukça farklı bir yapıda olan bu yeni teknoloji, uygulama desteği ile birlikte bu yıla damga vurabilir. Teknolojinin detayları fuarda gün yüzüne çıkacak. 

http://www.androidheadlines.com/2014/01/qualcomm-demo-new-ultrasound-based-pen-technology-ces-2014.html Yorum Yaz
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canguler917 5 yıl en beğenilen
cidden cok degisik ve muthis.baska yere ciziyosun ekranda beliriyor.bize bunlarla gel iste qualcomm
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ardarda45 5 yıl
çok başaarılı duruyor birde 805 ile gelecekmiş sanırsam hadi olum htc koy şu 805'i one'a....
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Bytekno 5 yıl
snapdragon 800 için destek olmayacaktır o zaman :(
1 Yanıt Yanıtla
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Creative BLack 5 yıl Bytekno
Bytekno
snapdragon 800 için destek olmayacaktır o zaman :(

Aynen
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crazywinner3 5 yıl
Qualcomm aldı başını gidiyor,böyle yeniliklerle kendini unutturmayacaktır uzun süre
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djxray 5 yıl
Şu an kullandığımız grafik tabletlerin biraz daha gelişmişi.
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Stewie G. 5 yıl
müthiş bir şey bence
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smart1978 5 yıl
Hayal bile edememiştim. Samsung S-Pen li ürünleri fena çuvallayacak...
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seven44 5 yıl
Çok iyiymiş
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kule_genclik 5 yıl
Bombalar patliyo fuarda super teknoloji gercekten
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Bradley Cooper 5 yıl
samsung kalem ile güzel işler yaptı ancak şu ekran ile kalem arasındaki gecikme farkını düşürse süper olacak. yani note 3 üm de çizdiğim şekiller anında ekranda da olsa mükemmel olur
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blackzeros 5 yıl
ders notu almak icin cok iyi , tabi ne kadar iyi calistigida onemli.
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oledudi 5 yıl
Çok iyiymiş
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canguler917 5 yıl en beğenilen
cidden cok degisik ve muthis.baska yere ciziyosun ekranda beliriyor.bize bunlarla gel iste qualcomm
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