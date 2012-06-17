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Qualcomm, yeni nesil iPhone'daki 4G LTE yongasının üretimine başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sonbahar aylarında çıkışını gerçekleştirecek iOS6'ile aynı zamanda gelmesi beklenen yeni iPhone modeli için yonga üreticileri yedek parça depolamaya şimdiden başladı.

DigiTimes'ın haberine göre Qualcomm, yeni iPhone'un dördüncü nesil LTE yongalarını 28 nanometre sürecini baz alarak 'TSMC' tesislerinde üretecek. iPhone için üretilecek 4G LTE yongalarının 'TSMC' tesislerinin üretim kapasitesinin üçte birine denk geldiği belirtilirken Qualcomm'un TSMC'nin tesislerinden faydalanacak tek şirket olmadığı da dile getiriliyor. Broadcom'un yeni iPhone için Wİ-Fİ yongalarını ve OmniVision'nun da iPhone'da yer alacak kamera bileşenlerini 'TSMC' tesislerinde üreteceği söyleniyor. Nvidia, Texas Instruments, Altera, Xilinx gibi şirketlerin 28nm süreci için TSMC'nin tesislerini kullanabileceği söylenirken tesislerin önümüzdeki dördüncü çeyrekte aylık 50 bin üretim kapasitesine ulaşacağı ve 28 nm tabanlı bileşen üretiminde sıkıntıların yaşanabileceği de dile getiriliyor. Apple'ın gelecek nesil iPhone için taleplerini karşılamak için STMicroelectronics, NXP Semiconductors ve Texas Instruments gibi üreticilerin hazırlık yaptığı belirtilirken, Apple'ın seçtiği diğer firmalar arasında Skyworks, Avago Technologies ve TriQuint'in de bulunduğu dile getiriliyor.

Üreticilerin Apple'ın taleplerini karşılamak için elinden geldiğince çalışacağı bir gerçek, ilerleyen günlerde bu parçaların üretiminde firmaların herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarını da hep birlikte göreceğiz.
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)  

http://www.appleinsider.com/articles/12/06/15/qualcomm_gearing_up_to_produce_4g_lte_chips_for_apples_next_iphone.html Yorum Yaz
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eternity 7 yıl en beğenilen
1e mal edip 5e satmak sadece Apple has degil,arge yapan tüm firmalar bunu yapmak zorundaki gelecek teknolojiye yatırım yapabilsin.
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DH Misafiri 7 yıl
İyide Apple arge yapmıyor. Teknoloji satın alıp biz yaptık imajı yaratıyor...
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asterisk* 7 yıl
Chucky_31
10 dolara mal ederler, 100 dolara satarlar. Edit : İlk eksi şuku geldi.Haydi bakalım, uuu beybi...En birinci benim, bana 100 puan herkese sıfır puan.

eksi şuku ne la. git şukelanın ne demek olduğunu ve nerden geldiğini öğren.
bunları 10 dolara mal etse de mühendislik emeğini satıyor o paraya qualcomm. apple da onu 100 dolara alıp 500 dolara satıyorsa o da marka değeri sayesinde satıyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Şu TSMC'de Türkiye için bir Türk markası için üretim yapan bir firam görsem bileklerimi kesicem, zaten olsa dahi ben göremem :)
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Dark Shade 7 yıl
alican09turk
lakiros 4g turkiyeyi ilgilendirmiyor zaten 3g nin 14 megabitini veremeyen operatorler 4gnin 32megabitini nasil verecek
Yaz aylarında Turkcell 84 mbit hıza geçecek. Şu anda bile 43.2 mbit olmasına rağmen yeni iPad ile 15 mbitleri çok rahat görüyorum. Maksimum 20 mbit gördüm şu ana kadar. Youtubedan Amerikadaki LTE hız testleri videolarına bakarsanız bu hızlara bile bazen zor ulaşıyorlar. 3G hızlarında Türkiye kesinlikle kötü bir yerde değil.
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ses ta buraya geldi
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simsue2006 7 yıl
Yakında bu yonge ile de ilgili "Üretim verimlik problemleri" haberleri gelmeye başlar artık.
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Bothrops 7 yıl
4g turkiyeyi ilgilendirmiyor zaten 3g nin 14 megabitini veremeyen operatorler 4gnin 32megabitini nasil verecek
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eL1te 7 yıl Bothrops
lakiros

4g turkiyeyi ilgilendirmiyor zaten 3g nin 14 megabitini veremeyen operatorler 4gnin 32megabitini nasil verecek

Turkcell 3G Dual Carrier ile 43.2 Mbit hıza ulaşılabiliyor. Yeni iPad'in 4G versiyonunda Dual Carrier desteği mevcut. Yeni iPhone'da da bu destek olacaktır.
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alican09turk 7 yıl Bothrops
lakiros

4g turkiyeyi ilgilendirmiyor zaten 3g nin 14 megabitini veremeyen operatorler 4gnin 32megabitini nasil verecek

Yaz aylarında Turkcell 84 mbit hıza geçecek. Şu anda bile 43.2 mbit olmasına rağmen yeni iPad ile 15 mbit'leri çok rahat görüyorum. Maksimum 20 mbit gördüm şu ana kadar. Youtube'dan Amerika'daki LTE hız testleri videolarına bakarsanız bu hızlara bile bazen zor ulaşıyorlar. 3G hızlarında Türkiye kesinlikle kötü bir yerde değil.

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OverClocK1ng 7 yıl
Aha bu da TSMC tesislerinde üretilecekmiş.
Yakında bu yonge ile de ilgili "Üretim verimlik problemleri" haberleri gelmeye başlar artık.
"TSMC de verim sıkıntısı yaşanıyor"
"TSMC verimlilik yüzünde üretim çok yavaş".
Böyle gider...
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RAN7843 7 yıl
Bu şunu gösteriyor ,4G teknolojisi avrupaya açılıyor diğer firmalarda cihazlarını 4G olarak satmaya başlayacaklarki bu güzel bir gelişme ben usb 3.0 özelliğinide bekliyorum şahsen bu şu demek batarya yı 2veya 3 kat daha hızlı şarj etmek bunu herkez ister bide bataryası 2000 mA oldumu buda standart olurrr
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KANUNI61 7 yıl
ne olacağını söyleyim TSMC verimsizli olacak güm gidecek bir sürü sıkıntı ws ws
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IgorStravinsky 7 yıl KANUNI61
KANUNI61

ne olacağını söyleyim TSMC verimsizli olacak güm gidecek bir sürü sıkıntı ws ws

Zannetmiyorum. Ekran kartı değil yani
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asalet03 7 yıl
bugün artık bir şey üretmek için illaki tesis kurmaya gerek yok adamlar parayı basıyor en güncel teknolojiyi kendisi için bağlıyor bugün ülkemizdede bunun örnekleri var her ne kadar konuyla bağdaşmasada sony tv ler ülkemizdeki tv üreten yerli 1 markanın tesislerinde üretiliyor ...
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revenquel 7 yıl
Siz istiyosunuzkı bu şirket 10 dolara alsın 15 dolara satsın
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