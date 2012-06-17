Qualcomm, yeni nesil iPhone'daki 4G LTE yongasının üretimine başlıyor





Sonbahar aylarında çıkışını gerçekleştirecek iOS6'ile aynı zamanda gelmesi beklenen yeni iPhone modeli için yonga üreticileri yedek parça depolamaya şimdiden başladı.

Üreticilerin Apple'ın taleplerini karşılamak için elinden geldiğince çalışacağı bir gerçek, ilerleyen günlerde bu parçaların üretiminde firmaların herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarını da hep birlikte göreceğiz.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

http://www.appleinsider.com/articles/12/06/15/qualcomm_gearing_up_to_produce_4g_lte_chips_for_apples_next_iphone.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

DigiTimes'ın haberine göre Qualcomm, yeni iPhone'un dördüncü nesil LTE yongalarını 28 nanometre sürecini baz alarak 'TSMC' tesislerinde üretecek. iPhone için üretilecek 4G LTE yongalarının 'TSMC' tesislerinin üretim kapasitesinin üçte birine denk geldiği belirtilirken Qualcomm'un TSMC'nin tesislerinden faydalanacak tek şirket olmadığı da dile getiriliyor. Broadcom'un yeni iPhone için Wİ-Fİ yongalarını ve OmniVision'nun da iPhone'da yer alacak kamera bileşenlerini 'TSMC' tesislerinde üreteceği söyleniyor. Nvidia, Texas Instruments, Altera, Xilinx gibi şirketlerin 28nm süreci için TSMC'nin tesislerini kullanabileceği söylenirken tesislerin önümüzdeki dördüncü çeyrekte aylık 50 bin üretim kapasitesine ulaşacağı ve 28 nm tabanlı bileşen üretiminde sıkıntıların yaşanabileceği de dile getiriliyor. Apple'ın gelecek nesil iPhone için taleplerini karşılamak için STMicroelectronics, NXP Semiconductors ve Texas Instruments gibi üreticilerin hazırlık yaptığı belirtilirken, Apple'ın seçtiği diğer firmalar arasında Skyworks, Avago Technologies ve TriQuint'in de bulunduğu dile getiriliyor.