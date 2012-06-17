Qualcomm, yeni nesil iPhone'daki 4G LTE yongasının üretimine başlıyor

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Sonbahar aylarında çıkışını gerçekleştirecek iOS6'ile aynı zamanda gelmesi beklenen yeni iPhone modeli için yonga üreticileri yedek parça depolamaya şimdiden başladı.
DigiTimes'ın haberine göre Qualcomm, yeni iPhone'un dördüncü nesil LTE yongalarını 28 nanometre sürecini baz alarak 'TSMC' tesislerinde üretecek. iPhone için üretilecek 4G LTE yongalarının 'TSMC' tesislerinin üretim kapasitesinin üçte birine denk geldiği belirtilirken Qualcomm'un TSMC'nin tesislerinden faydalanacak tek şirket olmadığı da dile getiriliyor. Broadcom'un yeni iPhone için Wİ-Fİ yongalarını ve OmniVision'nun da iPhone'da yer alacak kamera bileşenlerini 'TSMC' tesislerinde üreteceği söyleniyor. Nvidia, Texas Instruments, Altera, Xilinx gibi şirketlerin 28nm süreci için TSMC'nin tesislerini kullanabileceği söylenirken tesislerin önümüzdeki dördüncü çeyrekte aylık 50 bin üretim kapasitesine ulaşacağı ve 28 nm tabanlı bileşen üretiminde sıkıntıların yaşanabileceği de dile getiriliyor. Apple'ın gelecek nesil iPhone için taleplerini karşılamak için STMicroelectronics, NXP Semiconductors ve Texas Instruments gibi üreticilerin hazırlık yaptığı belirtilirken, Apple'ın seçtiği diğer firmalar arasında Skyworks, Avago Technologies ve TriQuint'in de bulunduğu dile getiriliyor.
Üreticilerin Apple'ın taleplerini karşılamak için elinden geldiğince çalışacağı bir gerçek, ilerleyen günlerde bu parçaların üretiminde firmaların herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarını da hep birlikte göreceğiz.
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
http://www.appleinsider.com/articles/12/06/15/qualcomm_gearing_up_to_produce_4g_lte_chips_for_apples_next_iphone.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eksi şuku ne la. git şukelanın ne demek olduğunu ve nerden geldiğini öğren.
bunları 10 dolara mal etse de mühendislik emeğini satıyor o paraya qualcomm. apple da onu 100 dolara alıp 500 dolara satıyorsa o da marka değeri sayesinde satıyor.
ses ta buraya geldi
Turkcell 3G Dual Carrier ile 43.2 Mbit hıza ulaşılabiliyor. Yeni iPad'in 4G versiyonunda Dual Carrier desteği mevcut. Yeni iPhone'da da bu destek olacaktır.
Yaz aylarında Turkcell 84 mbit hıza geçecek. Şu anda bile 43.2 mbit olmasına rağmen yeni iPad ile 15 mbit'leri çok rahat görüyorum. Maksimum 20 mbit gördüm şu ana kadar. Youtube'dan Amerika'daki LTE hız testleri videolarına bakarsanız bu hızlara bile bazen zor ulaşıyorlar. 3G hızlarında Türkiye kesinlikle kötü bir yerde değil.
Yakında bu yonge ile de ilgili "Üretim verimlik problemleri" haberleri gelmeye başlar artık.
"TSMC de verim sıkıntısı yaşanıyor"
"TSMC verimlilik yüzünde üretim çok yavaş".
Böyle gider...
Zannetmiyorum. Ekran kartı değil yani
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