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Qualcomm'dan Huawei'nin GPU Turbo teknolojisine rakip geliyor

Huawei'nin grafik performansını %60'a kadar arttıran ve güç tüketimini %30 oranında düşüren GPU Turbo teknolojisine rakip geliyor. Qualcomm bugün Adreno Turbo teknolojisini duyurabilir.
10 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm'dan Huawei’nin GPU Turbo teknolojisine bir yanıt gelecek gibi görünüyor. Şirket tarafından paylaşılan yeni görsel bunu açıkça ortaya koydu. Bildiğiniz gibi GPU Turbo, grafik işleme performansını %60'a kadar arttırabildiği için özellikle oyunlarda çok fayda sağlıyor. Aynı zamanda güç tüketimini %30'a kadar azaltabildiğini belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Huawei HiCare ile akıllı telefon hizmetinde yeni çözüm dönemi"
Merak uyandıran posterde Qualcomm yonga setinden güç alan bir cihazın ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca iç bileşenlerinin üzerinde yazan daha hızlı, akıcı, soğuk ve akıllı gibi ibareler dikkat çekiyor.

Adreno Turbo bugün duyurulabilir

Qualcomm’un resmi Weibo hesabı, yazılım tarafında ne olacağına dair bir video da paylaştı. Videonun içeriği Snapdragon 845 yonga setini temel alan yazılımsal bir özellikten bahsediyor. Bu nedenle Huawei’nin eski akıllı telefonlarda bile kullanılabilen GPU Turbo teknolojisinin aksine Qualcomm’un yeni yazılım teknolojisi yalnızca amiral gemisi yonga setleriyle sınırlı olacak.
Phonearena isimli teknoloji sitesine göre bu gizemli teknoloji “Adreno Turbo” olarak isimlendirilecek. Tabii ki şu an için sadece spekülasyonlar üzerine konuşuyoruz. Ancak şirketin yeni bir yonga setinden ziyade grafik performansını arttıracak yazılım tabanlı bir özellik sunma ihtimali daha yüksek. Yayınlanan görseldeki tarih 25 Temmuz'u işaret ediyor. Bakalım Qualcomm bugün bize nasıl bir yenilik sunacak.

https://www.gizmochina.com/2018/07/25/qualcomm-adreno-turbo-may-be-unveiled-today-to-take-on-huaweis-gpu-turbo/ Yorum Yaz
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Eeltorm 10 ay en beğenilen
Huaewi çıkarmasa görmeyeceğiz demek ki böyle bir şey.
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maxmania 10 ay
%60 performans artışı ile %30 güç tüketiminde tasarruf aynı anda olmayacak. frekans, saat hızından düşürerek enerji harcamayı kısacaklar. tersini yaparak da performansı arttıracaklar.
buna bilgisayar dünyasında overclock, downclock deniyor. eskiden özelleştirilmiş romlarla yapılan şeyleri süslü isimlerle bilmeyen tüketiciye iteleyecekler.
%60 performans artışı ile %30 güç tüketiminde tasarruf aynı anda olmayacak. frekans, saat hızından düşürerek enerji harcamayı kısacaklar. tersini yaparak da per...
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maxmania 10 ay
%60 performans artışı ile %30 güç tüketiminde tasarruf aynı anda olmayacak. frekans, saat hızından düşürerek enerji harcamayı kısacaklar. tersini yaparak da performansı arttıracaklar.
buna bilgisayar dünyasında overclock, downclock deniyor. eskiden özelleştirilmiş romlarla yapılan şeyleri süslü isimlerle bilmeyen tüketiciye iteleyecekler.
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Eeltorm 10 ay en beğenilen
Huaewi çıkarmasa görmeyeceğiz demek ki böyle bir şey.
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polatxp635 10 ay
Samsung turbo yapsa herhalde ya cihaz yanar ya batarya süresi yanar.
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Boragungoren 10 ay
Demek ki böyle bir olay yapılabiliyor ayrıntı verseler keşke
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Guest-F5DFA3868 10 ay
Samsungdan da gpu turbo atağı bekliyoruz
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