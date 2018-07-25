Qualcomm'dan Huawei'nin GPU Turbo teknolojisine rakip geliyor

Qualcomm'dan Huawei’nin GPU Turbo teknolojisine bir yanıt gelecek gibi görünüyor. Şirket tarafından paylaşılan yeni görsel bunu açıkça ortaya koydu. Bildiğiniz gibi GPU Turbo, grafik işleme performansını %60'a kadar arttırabildiği için özellikle oyunlarda çok fayda sağlıyor. Aynı zamanda güç tüketimini %30'a kadar azaltabildiğini belirtelim.

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Merak uyandıran posterde Qualcomm yonga setinden güç alan bir cihazın ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca iç bileşenlerinin üzerinde yazan daha hızlı, akıcı, soğuk ve akıllı gibi ibareler dikkat çekiyor.

Adreno Turbo bugün duyurulabilir

Qualcomm’un resmi Weibo hesabı, yazılım tarafında ne olacağına dair bir video da paylaştı. Videonun içeriği Snapdragon 845 yonga setini temel alan yazılımsal bir özellikten bahsediyor. Bu nedenle Huawei’nin eski akıllı telefonlarda bile kullanılabilen GPU Turbo teknolojisinin aksine Qualcomm’un yeni yazılım teknolojisi yalnızca amiral gemisi yonga setleriyle sınırlı olacak.

Phonearena isimli teknoloji sitesine göre bu gizemli teknoloji “Adreno Turbo” olarak isimlendirilecek. Tabii ki şu an için sadece spekülasyonlar üzerine konuşuyoruz. Ancak şirketin yeni bir yonga setinden ziyade grafik performansını arttıracak yazılım tabanlı bir özellik sunma ihtimali daha yüksek. Yayınlanan görseldeki tarih 25 Temmuz'u işaret ediyor. Bakalım Qualcomm bugün bize nasıl bir yenilik sunacak.

https://www.gizmochina.com/2018/07/25/qualcomm-adreno-turbo-may-be-unveiled-today-to-take-on-huaweis-gpu-turbo/