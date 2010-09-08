Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi 2011 sonunda

Dünyanın en büyük 6 çip üreticisinden biri olan Qualcomm, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan düşük güç tüketimli Snapdragon platformunun yeni modelleri üzerinde çalışıyor. SoC yani yongada sistem formunda hazırladığı ARM tabanlı Snapdragon işlemcisi üst seviye akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm, 1.2GHz ve 1.5GHz'de çalışan yeni Snapdragon modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün düzenlediği IQ 2010 etkinliğinde Snapdragon platformunun yol haritasına ilişkin detayları açıklayan Qualcomm, 1.5GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin son çeyrekte hazır olacağını ancak bu işlemciyi kullanan ürünlerin, önümüzdeki yılın son çeyreğinden önce pazara girmeyeceğini belirtti.

1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi için bir yıl beklemek zorunda olan endüstri, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon (MSM8x60) işlemcisine ise daha erken kavuşacak. Qualcomm'un açıklamalarına bakılırsa, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni model, yeni yılın ilk aylarıyla birlikte tüketici elektroniği ürünlerinde (akıllı telefon, tablet, netbook) yer almaya başlayacak.