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Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi 2011 sonunda

8 yıl
9,7b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük 6 çip üreticisinden biri olan Qualcomm, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan düşük güç tüketimli Snapdragon platformunun yeni modelleri üzerinde çalışıyor. SoC yani yongada sistem formunda hazırladığı ARM tabanlı Snapdragon işlemcisi üst seviye akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm, 1.2GHz ve 1.5GHz'de çalışan yeni Snapdragon modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün düzenlediği IQ 2010 etkinliğinde Snapdragon platformunun yol haritasına ilişkin detayları açıklayan Qualcomm, 1.5GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin son çeyrekte hazır olacağını ancak bu işlemciyi kullanan ürünlerin, önümüzdeki yılın son çeyreğinden önce pazara girmeyeceğini belirtti.

1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi için bir yıl beklemek zorunda olan endüstri, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon (MSM8x60) işlemcisine ise daha erken kavuşacak. Qualcomm'un açıklamalarına bakılırsa, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni model, yeni yılın ilk aylarıyla birlikte tüketici elektroniği ürünlerinde (akıllı telefon, tablet, netbook) yer almaya başlayacak.


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ogkasa 8 yıl
yaw zaten bu telefonları 20 yıl 30 yıl çalıştıracak piller mevcut. deilse bile çok rahat yaparlar. Ancak şşu radyasyon meselesi yüzünden yapmıyorlar. Yeni bi teknoloji gerekiyor
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OverClocK1ng 8 yıl

ogkasa

yaw zaten bu telefonları 20 yıl 30 yıl çalıştıracak piller mevcut. deilse bile çok rahat yaparlar. Ancak şşu radyasyon meselesi yüzünden yapmıyorlar. Yeni bi teknoloji gerekiyor

Onu aşmalarına da çok az kaldı. 5 sene içerisinde pil teknolojisi ne biçim bir hâl alacak izleyin.

Demedi demeyin.
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cperinaz 8 yıl
Görünüse bakilirsa HTC 1.2Ghz kullanacak .
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
@OverClocKing

Bu pilleri yeni duydum. Araştırdım biraz ama söylediklerin fazla iyimser olmuş.
Betavoltaic piller düşük güçlü küçük cihazlar için düşünülüyormuş. Verebildiği enerji kilogram başına 24 watt. Bir dizüstü nü çalıştırmak için 5 kiloluk pil gerekebilir. İleride gelişir tabi ama verimli kullanım için bi 10-15 sene gerekebilir.
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vidoko 8 yıl
hiç biteyen bil yapsalarda kurtulsak şu elektriik skınısından:))
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hapocod 8 yıl

vidoko

hiç biteyen bil yapsalarda kurtulsak şu elektriik skınısından:))


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hereos 8 yıl
Pil sorunu Mason petrol kartellerinin engellemeleri sonucu ilermeyen bir sorun. İşlemci teknolojisi bu kadar hızlı iken pil gibi gerekli bir teknolojı ilerlememesi çok sacma. soğutmadan böyle hızlara ve bu kadar kuçuk işlemciler HARİKA.
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djpisagor 8 yıl
Bu işlemcilerin tdp değerleri nedir acaba?
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sinanx 8 yıl
HD3 de 1,5 ghz kullanılcak demişlerdi o zaman yalan oldu yakın tarih için
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Denubis 8 yıl
1998 yılında ilk aldığım bilgisayarın 233 mhz işlemci, 32mb rami vardı. teknolojinin 12 yılda geldiği nokta gerçekten inanılmaz geliyor insana. kimbilir daha neler görücez.
bence mobil teknolojilerin önündeki en büyük engel hala pil sorunu. piller daha da geliştiğinde sanırım masaüstü pcler tarihe gömülücek.
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