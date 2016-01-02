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Qualcomm'un akıllı drone'u CES 2016 fuarına uçuyor

Genelde ismini mobil işlemci pazarında duysak da; Qualcomm pek çok farklı sektör için yonga geliştiriyor. Firmanın yeni yatırım alanı ise insansız hava araçları oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un akıllı drone'u CES 2016 fuarına uçuyor


İnsansız hava araçları veya tüketiciye yansıyan adıyla drone'lar artık her eve girecek seviyeye inmiş durumda. Farklı sektörlerde ve farklı segmentlerde kullanılmaya başlanan drone'lar için akıllı sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Qualcomm yeni teknolojisiyle akıllı drone'ların önünü açıyor. 

Qualcomm'n üzerinde çalıştığı yeni teknoloji Snapdragon Flight adını taşıyor. Snapdragon Flight çeşitli bileşenler içeren bir devre kartı barındırıyor ve drone'ların yönetimi bu devre kartı ile sağlanıyor. Devre kartında; Snapdragon 801 yonga seti, 2x2 anten dizilimli 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0, GLONASS konumlama yongası, Quick Charge, dahili batarya ve 4K çift kamera desteği şeklinde özellikler yer alıyor. Yaklaşık uçuş süresi ise 1 saate yakın olacak. 

Snapdragon Flight platformu ile drone'lara analiz edebilme yeteneği kazandırılıyor. Örneğin Snapdragon Flight drone'ları bağımsız olarak uçabiliyor, kalkış noktasına geri dönebiliyor, hareketlerini planlayabiliyor, sesli takip edebiliyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Tüm bunlar geliştiricilerin eline bırakılmış konular. 

Snapdragon Flight platformunun özellikle 4K video kaydı yapabilen drone fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Hali hazırda 4K kapasiteli drone modellerinin fiyatları 1200$ civarında. Bu rakamın 300$-400$ seviyesine düşmesi bekleniyor. Özellikle belgesel veya profesyonel çekim ile uğraşan sektörlerde Snapdragon Flight platformunun ilgi göreceği tahmin ediliyor. Firma ilk drone örneklerini CES 2016 fuarında uçuracak.  

http://www.androidauthority.com/qualcomm-snapdragon-flight-capabilities-665075/ Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Fiyatı düşerse Kameralı en küçük drone, Axis Vidius modeline göre daha iyi bir alternatif olabilir. Ama hiçbir görsellik, bir estetik yok.
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dere.beyi 3 yıl
mesut çevik reisin dediği gibi 2 kullanımda çöp olmasın bataryası ?
batarya nekadar güçlü kaliteli onada bakmak lazım
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MultiCore 3 yıl
Vay be, Benim telefonumda snapdragon 800 varken dört tane pervanede 801 var
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kadirirdem 3 yıl
Aslında interneti bağlı olan tablet PC ve telefondan izleyip yönlendirebilsek süper olur...
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Ussuz 3 yıl
1 saat iyiymiş
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Fenomenon 3 yıl
4k video kaydı drone'la alakalı değil ki kamera ile alakalı. 50$'lık tarantula x6'ya kamera tak o da 4k çeker. Ama analiz yeteneği falan güzelmiş. 1 saat uçuş da harika.
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sis651 3 yıl Fenomenon
Videonun vurguladığı tek o 4K video kamera değil ki. Bu ana kayıt kamerası, bundan başka bir aşağı bakan ve iki de stereo kamerası var ve bunların fonksiyonları vs. Hani diyor benim platformum, buna koyduğum işlemci vs. donanım bu işi yapabiliyor. Yoksa kat kat daha ucuz bir cihaz alıp iyi görüntü kaydeden bir kamera takıp görüntü elde edilebilir dediğin gibi.
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kmlfgkc 3 yıl
şimdi bunlar bize drone mi satcak yoksa kontrol kartını ayrı satın alabilcez mi ?
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haymatloshan 3 yıl
Prometheus filminde de gezegendeki bir yapının içini böyle tarıyorlardı : ) orası daha estetik çekimdi tabi bu da güzel bir çalışma olmuş,daha güzel işler çıkaracaktır eminim. Bilim ve teknoloji çok hızlı ilerliyor.
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dr20mouse 3 yıl
Çok güzel olmuş bence. Snapdragon 8xx serisi işlemciler daha çok alanda kullanılabilir. Qualcomm'u bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizde de böyle çalışmalar görürüz.
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qualcomm, qualcomm snapdragon flight ve
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