Qualcomm'un akıllı drone'u CES 2016 fuarına uçuyor





İnsansız hava araçları veya tüketiciye yansıyan adıyla drone'lar artık her eve girecek seviyeye inmiş durumda. Farklı sektörlerde ve farklı segmentlerde kullanılmaya başlanan drone'lar için akıllı sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Qualcomm yeni teknolojisiyle akıllı drone'ların önünü açıyor.





Qualcomm'n üzerinde çalıştığı yeni teknoloji Snapdragon Flight adını taşıyor. Snapdragon Flight çeşitli bileşenler içeren bir devre kartı barındırıyor ve drone'ların yönetimi bu devre kartı ile sağlanıyor. Devre kartında; Snapdragon 801 yonga seti, 2x2 anten dizilimli 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0, GLONASS konumlama yongası, Quick Charge, dahili batarya ve 4K çift kamera desteği şeklinde özellikler yer alıyor. Yaklaşık uçuş süresi ise 1 saate yakın olacak.





Snapdragon Flight platformu ile drone'lara analiz edebilme yeteneği kazandırılıyor. Örneğin Snapdragon Flight drone'ları bağımsız olarak uçabiliyor, kalkış noktasına geri dönebiliyor, hareketlerini planlayabiliyor, sesli takip edebiliyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Tüm bunlar geliştiricilerin eline bırakılmış konular.





Snapdragon Flight platformunun özellikle 4K video kaydı yapabilen drone fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Hali hazırda 4K kapasiteli drone modellerinin fiyatları 1200$ civarında. Bu rakamın 300$-400$ seviyesine düşmesi bekleniyor. Özellikle belgesel veya profesyonel çekim ile uğraşan sektörlerde Snapdragon Flight platformunun ilgi göreceği tahmin ediliyor. Firma ilk drone örneklerini CES 2016 fuarında uçuracak.

http://www.androidauthority.com/qualcomm-snapdragon-flight-capabilities-665075/