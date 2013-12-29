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QuizUp bilgi yarışması bir ayda 5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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QuizUp bilgi yarışması bir ayda 5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Geçtiğimiz ay iPhone için indirmeye sunulan bilgi yarışması QuizUp, bir ay gibi kısa bir sürede 5 milyon kullanıcı sayısını geride bırakmanın sevincini yaşıyor.

QuizUp, oyuncuların arkadaşları ile veya rastgele oyuncularla bilgi yarışması yapabilme imkanı tanıyor. Oyun şu an sadece iPhone için indirilebilir durumda ancak buna rağmen büyük bir ilgi görüyor. Oyundaki global liderlik mücadelesi de bunu tetikliyor. 

Oyunda kullanıcılar günlük ortalama 30 dakika geçiriyor. Bilgi yarışmasının yanında kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşabiliyor veya tartışma odalarına katılabiliyor. Şimdiye kadar kullanıcılar oyun içerisinde birbirlerine 11 milyon mesaj gönderdi.

Bu başarı sonrasında geliştirici Plain Vanilla Corp 22 milyon dolar yatırım almayı başarmış. Bununla birlikte kullanıcı verilerinin şifresiz korunması ve hayalet oyuncular kullanılması konusunda firmanın sicili pek de iyi değil.



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Bradley Cooper 5 yıl
arkadaşımın iphone telefonunda denk geldim. zevkli bir oyundu. android e de bekliyoruz
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