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RIM, 1 yılda 60-70 milyon Blackberry satışı yapabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Her geride bıraktığımız çeyrekte yeni bir rekor karşımıza çıkan RIM, önümüzdeki 12 aylık süreçte neredeyse şimdiye kadar sattığı sayıda Blackberry satışı yapabilir.

Digitimes'ın Tayvanlı bileşen üreticilerine dayandırdığı haberine göre RIM, önümüzdeki 12 ay boyunca yaklaşık 60 ile 70 milyon arasında Blackberry satışı yapmayı hedefliyor. Firmanın şu ana kadar yaptığı toplam Blackberry satışının %60-%70'ini karşılayan hedef satışın, bileşen üreticileri, Blackberry OS 6.0 ile gerçekleşeceğini düşünüyor.

RIM'in hedef kitlesinin kurumsal müşterilerden oluşmasından dolayı Blackberry satışlarına iPhone 4 ve Android satışlarının etki yapmayacağını belirten kaynaklar, RIM'in gelecek müşterilerinin Windows Mobile kullanıcıları olacağını belirtiyor.


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Batuist 9 yıl
yalnız o satış rakamlarının büyük çoğunluğu amerika için geçerli öyle değil mi?? yani en fazla orada satılıyor bu marka.. yanlışım varsa düzeltin... avrupa ve asyada amerikadaki kadar satılmıyor.. özellikle kanada ve ABDde çok satılıyor.
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