RIM, Blackberry hizmetlerinin takibi için Suudi Arabistan'a bazı imtiyazlar sundu

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin RIM'in Blackberry için kullandığı messenger, e-posta ve internet tarayıcısı hizmetlerinin kendine has şifreleme sistemi olduğu için yasaklayacağını (Birleşik Arap Emirlikleri) ve yasakladığını (Suudi Arabistan) belirtmiştik. Haberde bahsi geçen ülkelerin RIM'in ne gibi bir tutum göstereceği merak edilirken, bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı.

Kanada merkezli akıllı telefon üreticisi RIM, hizmetlerini yasaklayan ülkere karşı ilk imtiyazını verdi. RIM'in Suudi Arabistan Telekomüniskasyon ve İletişim departmanına verdiği ilk imtiyaz ile Suudi yetkililer RIM'in özel olarak kodlanmış messenger hizmetine yetkili girişi yapma hakkını kazandı. Suudi yetkililere özel olarak verilen PIN kodu ile Blackberry messenger uygulaması ile gönderilen özel kodlanmış içerikler deşifre edilebilecek. RIM'in verdiği imtiyazın sadece Suudi Arabistan sınırları içinde kullanılan Blackberry messenger uygulaması için geçerli olduğu söyleniyor. Blackberry'nin özel kodlama sistemiyle çalışan hizmetleri nedeniyle son zamanlarda sorunlar yaşayan RIM'in bu imtiyazından sonra diğer ülkelere karşı tutumunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.