RIM'in merakla beklenen tablet bilgisayarı PlayBook'un işlemcisi detaylandı

BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli Researh In Motion firması, ilk olarak Eylül ayında tanıttığı PlayBook isimli tablet bilgisayarı için artık son hazırlıklarını yapıyor. Tablet dünyasının merakla beklediği modellerden birisi olan PlayBook'un kendi sınıfındaki en güçlü modellerden birisi olarak öne çıkması bekleniyor.

Eylül ayından bu yana belirli aralıklarla PlayBook videoları yayınlayan RIM, Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de tablet bilgisayarın en çok merak edilen detaylarından birisine açıklık getirdi. RIM tarafından doğrulanan bilgiye göre, PlayBook, Texas Instruments'in, ARM Cortex-A9 mimarisini kullanan, çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisinden güç alıyor.

Nvidia Tegra 2 platformuyla benzer şekilde, Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de görev yapan işlemci önemli özelliklere sahip. PlayBook modeliyle son kullanıcıların yanında BlackBerry stratejisinde olduğu gibi kurumsal alanda iddialı olmak isteyen RIM, işte bu nedenden ötürü işlem tercihini TI OMAP'tan yana kullanmış.

Gelen bilgilere göre Texas Instruments'in, OMAP 4 serisi işlemcilerde kullandığı, içerik korumaya yönelik ağ erişimi ve mobil güvenlik teknolojisi MShield, RIM'in tercihinde büyük rol oynadı. Bu teknolojinin yanında OMAP 4430'un performans açısından da iddialı olduğu, TI'ın yıllara varan ARM tecrübesini yansıttığı ifade ediliyor.

7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan RIM PlayBook, 1GB bellek ile geliyor. 16GB ve 32GB olmak üzere ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklanan tablet bilgisayar, RIM'in QNX tabanlı yeni işletim sistemi ile multi-thread, Adobe Flash ve Adobe AIR desteği de sunuyor.