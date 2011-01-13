RIM'in yeni telefonu BlackBerry Dakota görüntülendi

Research In Motion, bilinen adıyla RIM, ünlü BlackBerry serisine yeni bir model daha ekledi. BlackBerry Dakota olarak adlandırılan yeni telefon kullanıcılara 2.8 inç boyutunda ve 640×480 çözünürlüğe sahip ekran, 4 GB dahili depolama alanı, 768MB sistem belleği, LED flaş ve HD video kayıt destekli 5 MP kamera, WiFi b/g/n, 3G (hotspot destekli) gibi özellikler sunuyor.

Dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeye sahip olan BlackBerry Dakota'da NFC(Near Field Communication), yakınlık sensörü, ivme ölçer gibi sensörlerin yanı sıra, MicroUSB portu, Bluetooth desteği gibi veri aktarım seçenekleri de yer alıyor.

BlackBerry OS 6.1 işletim sistemiyle kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen BlackBerry Dakota'nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: BGR