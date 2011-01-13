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RIM'in yeni telefonu BlackBerry Dakota görüntülendi

Research In Motion (RIM), BlackBerry serisinin yeni üyesi olan dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli modeli Dakota'yı gösterdi.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Research In Motion, bilinen adıyla RIM, ünlü BlackBerry serisine yeni bir model daha ekledi. BlackBerry Dakota olarak adlandırılan yeni telefon kullanıcılara 2.8 inç boyutunda ve 640×480 çözünürlüğe sahip ekran, 4 GB dahili depolama alanı, 768MB sistem belleği, LED flaş ve HD video kayıt destekli 5 MP kamera, WiFi b/g/n, 3G (hotspot destekli) gibi özellikler sunuyor.

Dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeye sahip olan BlackBerry Dakota'da NFC(Near Field Communication), yakınlık sensörü, ivme ölçer gibi sensörlerin yanı sıra, MicroUSB portu, Bluetooth desteği gibi veri aktarım seçenekleri de yer alıyor.

BlackBerry OS 6.1 işletim sistemiyle kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen BlackBerry Dakota'nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: BGR


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deniz c 8 yıl
Catharacta Skua
Bu dakota 9780in bir üst modeli olarak geliyor. 9900 ile benzerlikleri çok.Bence bu modele dokunmatik gereksiz bu özellikler + daha iyi bir batarya yeterli olurdu.

Bu cihaz 9900 zaten :)
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DH Misafiri 8 yıl
bir blackberry bold 9700 kullanıcısı olarak dakotayı tr ye gelir gelmez alıcam.günlerdir aklımı başımdan alıyor o benim olmalı.
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Catharacta Skua 8 yıl
Bu dakota 9780'in bir üst modeli olarak geliyor. 9900 ile benzerlikleri çok.Bence bu modele dokunmatik gereksiz bu özellikler + daha iyi bir batarya yeterli olurdu.
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DH Misafiri 8 yıl
ilk defa görüntülü görüşme ve 720p hd video kayıt yani rim yeni akıllanmış yoksa android karşısında eriyip gidecekti umarım hızıda en az 1hz işlemci koyar eğer umduğum gibi çıkarsa burda tarih belli değil diyor ama Temmuzda çıkacak bu telefonu almak için yazı bekleyeceğim
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sedatomanli 8 yıl
blackberrytam bi karizma ya bu tlefon bitirmiş olayı bence kamera gayet net işlemciyi hızlandırması çok güzel ama bold 9000 benim favorim =)
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güneş__ 8 yıl
dakota çekirdek gel abii...
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Volkanbaba 8 yıl
iş telefonları sevenler için güzel telefon dokunmatik aramayanlar için
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Mertcan. 8 yıl
Daha yeni E72 aldım , güya serisinde en iyiydi , şmdi ekran çözünürlüğü , HD video kayıt gibi özelliklerle geçildi
ayrıca blackberry torch haricinde genelde 3.2 mp filan kamera kullanıyordu , buna 5 koymaları iyi olmuş
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