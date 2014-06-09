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RSS uygulaması Unread, iPad için de kullanıma sunuldu

4 yıl
284
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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RSS uygulaması Unread, iPad için de kullanıma sunuldu
iOS 7 işletim sistemine sahip mobil cihazlar için Nice Boy LLC tarafından hazırlanan RSS okuma uygulamalarında Unread, iPad için de kullanıma sunuldu.
Temel olarak RSS servislerinden gelen akışın iPhone, iPod Touch ve artık iPad modelleri üzerinden takip edilmesine imkan tanıyan Unread, ekstra ayrıntılardan uzak arayüzüyle tam ekran okuma deneyimi yaşatabiliyor ve bünyesinde yer alan farklı tema seçenekleriyle geliyor. Kaydırma hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebilen uygulama, Instapaper, Pocket, Readability ve Pinboard ile paylaşım yapabiliyor ve sürekli olarak arkaplanda yenilenerek akışı güncel tutabiliyor. 
Sunduğu yapıyla dikkat çeken RSS uygulaması Unread, 10,49 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id881875198?mt=8 Yorum Yaz
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