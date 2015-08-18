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Rambus kendi bellek ürünlerini satacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Rambus kendi bellek ürünlerini satacak

Uzun yıllar önemli DRAM bellek teknolojileri geliştiren ve bunları lisanslayarak gelir elde eden Rambus, bir dönem yaşanan DRAM patent savaşları sonrasında sessizliğe bürünmüş ve PS3 için XDR RAM tedariğinden bu yana da dişe dokunur bir başarı sergileyememişti. 

Lisans gelirleri de istediği seviyede ilerlemeyen Rambus, önemli bir karar aldı ve DDR4 DIMM çipsetlerini tasarlayıp satışa sunulacağını açıkladı. Bacasız fabrika tanımından hatırlayacağımız şekilde Rambus yongaların sadece tasarımını yapacak ve Hynix, Micron, Samsung gibi firmalara kendi DIMM belleklerine ekleyip satmaları için tedarik edecek.  

Rambus daha çok kurumsal tarafta faaliyet gösterecek. Sunucuların daha fazla bellek adreslemesini ve bunu da daha yüksek hızlarda yapabilmesini sağlayan kayıtlı DIMM - RDIMM ve yükü azaltılmış DIMM - LRDIMM bellekler firmanın kapsama alanında olacak. 

Rambus, faaliyetleri içerisinde RDIMM ve LRDIMM bellekler için kayıt saati sürücüsü - RCD ve LRDIMM bellekleri için de veri önbellekleme yongası tasarlıyor. Bu çipsetler R+ ailesi altında satışa sunulacak. 

RCD sürücüleri adresleme ve komut sinyallerini daha iyi organize ediyor ve böylece bir işlemci bellek kontrolcüsü, standart tamponlanmamış belleklere göre daha fazla DIMM ve DIMM başına daha fazla bellek kullanabiliyor. 

Veri önbellekleme yongaları ise LRDIMM belleklerin bir DIMM üzerindeki her RAM yongasının veriyoluna ekleniyor ve DIMM veriyolu işlemlerini seri moda dönüştürüyor. Böylece sunucuların kullandığı bellek miktarı ve hızı da artıyor. 

Firmanın ilk çipseti RB26, DDR4-2666 sertifikası ile uyumlu olacak. Yani 2666MHz hızlarını destekleyecek. Rambus bu sertifikayı DDR4-2933 olarak geliştirmek istiyor. Sunucuların bellek hızlarını artırmada tecrübesini ispatlamak isteyen Rambus'un hedefi bu sektörde kalıcı olacak bir işletme haline gelmek. Çipset müşterilere örneklenmeye başladı ve sonrasında hacimli üretime geçilecek.

http://anandtech.com/print/9534/rambus-to-go-into-fabless-chip-production-announces-rb26-ddr4-dimm-chipset Yorum Yaz
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Murmeko 4 yıl
Şimdi bunlar gitsin amd ile ortaklık kursun xdr2 yi çıkarsınlar amd anakartlara özel 2 yıllığına performans artışı da olursa ddr4 e göre güzel olur. Amd de zaten yeni işlemci serisini çıkarıcaktı daha iyi performans sunan eğer onlar da yeterli olursa amd f/p olarak uçar ileriki yılları da domine eder
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Rambus, bellek modüllerinin hızlarını ikiye katlayacak birikime sahip. Bu zamana kadar atılımda bulunmamasının sebebi, kendi patentlerinin dönemi gelene kadar bellek piyasasındaki hızların artmasını sabırla beklemesi olabilir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla Intel 850 ler zamanında RDRAM'ler çok pahalıydı. Hep de bu RAMBUS'ın açgözlülüğü yüzündendi. Ama SDRAM'lerin bant genişliği RDRAM'e göre çok düşük olduğundan dolayı, piyasada koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi dedirtir misali, performans isteyenler RDRAM'i tercih etmek durumunda kalıyorlardı.
Sonra nispeten çok daha uygun fiyatlı olan DDR RAM'ler çıkınca, RDRAM'ler fiyatından dolayı popülaritesini yitirdi ve DDR yükselişe geçti.
Zamanında açgözlülük yapıp çok para kazanayım düşüncesi yerine piyasalara daha çok yayılmayı düşünerek hareket etselerdi, bugün RAMBUS piyasada öncü firmalardan olabilirdi.
Kimbilir. Belki de çok daha farklı bir RAM türü kullanıyor bile olabilirdik.
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TITAN291 4 yıl
teknoloji geliştiren ve üreten firmaların daha çok alanda yatırım yapması tüketici için uzun vadede iyi sonuçlar verir gibi =)
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turbo-powwer 4 yıl
Kendi lisans ücretleri çok pahalıydı XDR ların yaygınlaşmamasının sebeplerinden biri oldu
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