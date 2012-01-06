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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ramnit zararlısı 45 000 kişinin Facebook giriş bilgisini çaldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık sosyal ağı Facebook'ta zararlı yazılım istilası da aynı oranda büyüyor. Yüz milyonlarca kullanıcının pek çok özel bilgisi kayıtlı olduğu için zararlı yazılımların hedefi bu kişisel bilgileri ele geçirmek noktasında toplanıyor. 

Seculert güvenlik firmasının verdiği bilgiye göre ilk kez Nisan 2010 tarihinde keşfedilen Ramnit adlı bir solucan yaklaşık 45 000 kullanıcının Facebook giriş bilgilerini çalmış durumda. Daha da kötüsü kullanıcıların arkadaşlarına zararlı sitelere yönlendiren linkler gönderen yazılım, tüzel kişilik ağlarına da uzaktan erişim sağlayabiliyor.

Ramnit aslında Windows uygulama dosyalarına ve HTML dosyalarına bulaşarak kayıtlı FTP bağlantı bilgileri veya çerezleri ele geçirmeye çalışıyor. 800 000 bilgisayara bulaşmış olduğu tahmin edilen Ramnit'in genelde banka bilgilerini ele geçirmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Facebook bilgilerini çalan ise yeni bir varyantı. Genelde Fransa ve İngiltere bölgesinde etkili olan zararlı yüzünden kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri ve bilgisayarlarını virüs taramasından geçirmeleri tavsiye ediliyor.

Günde 1 milyar giriş yapılan Facebook'ta günlük ortalama 600 000 giriş şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bu oran yaklaşık onbinde altıya denk geliyor.

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DH Misafiri 6 yıl
fecem çalındı sifremde hiç bi şekilde açamıyım emailde gelmiyo
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arel.gr 7 yıl
akil olurmu acaba ?
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