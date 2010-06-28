Rapid Share`den yeni abonelikler ve kullanıma bağlı olarak değişen fiyatlandırma modeli

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RapidShare`den yeni abonelikler ve kullanıma bağlı olarak değişen fiyatlandırma modeli

RapidShare, müşterilerine sunmuş olduğu abonelik seçeneklerinin ve fiyatlandırma modelinin 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle değişikliğine uğrayacağını kullanıcılarına bildirdi.

Yeni sisteme göre;

- "Collector" hesabına sahip kullanıcıların hesapları 01 Temmuz 2010 tarihi itibariyle otomatik olarak ücretsiz Premium hesaba dönüştürülecektir.

- Müşteriler artık sabit bir kullanım süresi satın almak yerine kullanım yoğunluklarına göre 5 farklı abonelik türünden birini tercih edebilecektir. Müşteri seçmiş olduğu abonelik türünü dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olacaktır.

- Tüm abonelik işlemleri artık "Rapid" olarak adlandırılan bir ödeme birimi üzerinden gerçekleştirilmiş olacaktır.

Mevcut kullanıcılar için;

Mevcut kullanıcıların geriye kalan abonelik süreleri ve ekstra kota miktarları otomatik olarak Rapid`e dönüştürülmüş olacaktır. Kullanıcının geriye kalan her abonelik günü 20 Rapid olarak değerlendirilecektir. Örneğin, 10 günlük kullanım hakkı kalan bir kullanıcının hesabına 10 x 20 Rapid olmak üzere toplamda 200 Rapid eklenmiş olacaktır. Kullanıcının mevcut olan ekstra kota miktarı (TrafficShare) ise GB başına 5 Rapid olarak değerlendirilecektir.

Kullanılmayan free rapid puanlar ve premium rapid puanların da 06 Temmuz 2010 tarihine kadar Rapid`e dönüştürülme imkanı olacaktır. 5.000 free rapid puan ve 5.000 premium rapid puan beraber kullanılarak 600 Rapid olarak değerlendirilebilecek, 50.000 free rapid puan ve 50.000 premium rapid puanla beraber kullanılmak suretiyle toplamda 6.000 Rapid olarak değerlendirilebilecektir.

Yeni abonelik sistemi;

Abonelik türleri;

Kullanıcı aşağıdaki abonelik türlerinden herhangi birine dilediği zaman geçebilme imkanına sahip olacaktır.

· RapidSmall..: Bu abonelik türünde kullanıcı her gün için 4 Rapid`lik ödeme yapmaktadır, böylece kullanıcı 10 GB`lık güvenli disk alanına sahip olurken, günlük 1 GB`lık download yapma imkanı olacaktır.

· RapidMedium..: Bu abonelik türünde kullanıcı her gün için 20 Rapid`lik ödeme yapmaktadır, böylece kullanıcı 50 GB`lık güvenli disk alanına sahip olurken, günlük 5 GB`lık download yapma imkanı olacaktır. Bu pakette ek olarak kullanıcı sahip olduğu dosyaları klasörler halinde düzenleyebilecektir.

· RapidBig..: Bu abonelik türünde kullanıcı her gün için 78 Rapid`lik ödeme yapmaktadır, böylece kullanıcı 200 GB`lık güvenli disk alanına sahip olurken, günlük 20 GB`lık download yapma imkanı olacaktır. Bu pakette kullanıcının hesabını RapidShare nezdinde doğrulama imkanı da mümkün olabilecektir.

· RapidSupersize..: Bu abonelik türünde kullanıcı her gün için 229 Rapid`lik ödeme yapmaktadır, böylece kullanıcı 600 GB`lık güvenli disk alanına sahip olurken, günlük 60 GB`lık download yapma imkanı olacaktır. Bu pakette ek olarak kullanıcı telif hakkına sahip olduğu dosyaları License Manager özelliği sayesinde satabilme imkanına sahip olabilecektir.

· RapidSupersize..: Bu abonelik türünde kullanıcı her gün için 449 Rapid`lik ödeme yapmaktadır, böylece kullanıcı 1200 GB`lık güvenli disk alanına sahip olurken, günlük 120 GB`lık download yapma imkanı olacaktır. Bu pakette ek olarak abonenin Licence Manager+ kullanımı için de yetkisi olacaktır. Bu pakete sahip kullanıcılar için talep ettikleri takdirde kendilerine özel çözümler de sunulabilecektir.

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