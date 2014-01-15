Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi ile her noktada verimli enerji üretilebiliyor

Haber Editörü
Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan güneş enerjisi, özellikle küresel ısınmanın kendini göstermeye başladığı son yıllarda ciddi oranda kullanılmaya başladı. Bu enerjiden çok daha yüksek verimle yararlanmak adına hazırlanan Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi, her noktada verimli enerji üreterek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sabit güneş enerji panellerinin düşük verimi ve hareketli panellerin yüksek maliyet ile rüzgara karşı dayanıksız olmaları nedeniyle hazırlanan Rawlemon, top şeklinde geliştirilen Akrilik Polimer lensi ve arka tarafında bulunan güneşin duruma göre hareket eden özel toplayıcı mekanizması ile güneş ışınlarını tek bir nokta üzerine yoğunlaştırıyor ve böylece çok daha etkili ve verimli bir üretim gerçekleştirilebiliyor. Farklı ihtiyaçlara göre 10 cm boyutunda beta.ey S, 20 cm boyutunda beta.ey XL, 100 cm boyutunda beta.ray 1.0 ve 180 cm boyutunda beta.ray 1.8 olmak üzere dört farklı model olarak hazırlanan Rawlemon güneş enerjisi sistemi, ilginç yapısını hayat geçirmek adına Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde 120,000$ toplamayı hedefliyor. Proje kapsamında topladığı para ile öncelikle en düşük model olan beta.ey S'in üretimi ve sertifikaları için çalışmalarda bulunacağı belirtilen firma, ürünler üzerinde yer alan dahili bataryların desteğiyle beta.ey S ile 27.5 Whr, beta.ey XL ile 55 Whr, beta.ray 1.0 ile 1.8 kWh ve son olarak Beta.ray 1.8 ile 5.4 kWh güç depolayabiliyor ve farklı bağlantılar ile bu enerjiyi teknolojik ürünler (Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar vb.) üzerine aktarabiliyor.
Site üzerinde bitimine 25 gün kala şimdilik 9,900$ toplamayı başaran Rawlemon küresel güneş konsantrasyon sistemi, yapılacak en az 149$ (Beta.ey modeli için) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Proje için hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, sürecin çalışma prensibini daha iyi bir şekilde görebilirsiniz.
http://www.indiegogo.com/projects/rawlemon-solar-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bak arkadaşım. Yukarıda öyle yazdım ama. Koca adamsın. Seni gücendirmek de istemem.
Benim öyle yazmamın veya öyle dememin sebebi şu:
Düşün bir kere. LG Flex. Nasıl bir telefon? Eğimli değil mi...
Şimdi şu yukarıdaki videoyu izlersen küreden yansıttıkları yoğunlaşmış güneş enerjisini ne yapıyorlar?
Bir yerde toplayıp , yoğunlaştırıp, güneş panellerine yansıtıyorlar değil mi?
İşte bu yüzden de yukarıdaki cihaz güneşten çok daha fazla verim alıyor. Çünkü tüm güneş ışınları bir yerde toplanıyor.
Peki akıllı telefonlarda son 1 senedir ne oldu?
Ekranlar devasa bir şekilde büyüdüler. Eskiden 4 inç ekranlar varken güneşten şarj etmek pek mümkün değildi.
Fakat şu an , bu devirde sadece ekranlar büyümekle kalmadı bir şey daha bulundu:
"Kavisli Ekranlar"
İşte biraz düşünürsen, hem ekranların büyümesi hem de kavisli ekranın kullanılmaya başlamasıyla,
o güneş panelini telefonun ekranının arkasına yaparlar ve ekranı da geçirgen bir şekilde üretirlerse,
telefonun kavisli olan yerlerinden seken ve ortada birkaç noktada daha fazla toplanan güneş ışığından
faydalanarak çok daha fazla verim alarak, pil ömrünün normal güneş panelinden alınan enerjiye göre daha
uzun gitmesi sağlanabilir..
Ben bir haber okuduğum zaman hayalgücümü de kullanırım.
Bu yüzden sana da tavsiyem: Use your imagination.
Gücenmece yok.
Öyle değil de, şöyle diyelim:
Siz sadece haberi gözünüzle okumuşsunuz. Beyniniz okumuş, ve öylece kalmış.
Ben de gözümle okumuş, beynimle ise ileriye yönelik geliştirilip küçültülünce veya farklı şekilde geliştirilerek nerede kullanılacağı hakkında
beyin fırtınası yapmışım.
Fark bu. Birinde beyin çalışmış, diğerinde sadece göz...