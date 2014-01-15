Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi ile her noktada verimli enerji üretilebiliyor

Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan güneş enerjisi, özellikle küresel ısınmanın kendini göstermeye başladığı son yıllarda ciddi oranda kullanılmaya başladı. Bu enerjiden çok daha yüksek verimle yararlanmak adına hazırlanan Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi, her noktada verimli enerji üreterek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sabit güneş enerji panellerinin düşük verimi ve hareketli panellerin yüksek maliyet ile rüzgara karşı dayanıksız olmaları nedeniyle hazırlanan Rawlemon, top şeklinde geliştirilen Akrilik Polimer lensi ve arka tarafında bulunan güneşin duruma göre hareket eden özel toplayıcı mekanizması ile güneş ışınlarını tek bir nokta üzerine yoğunlaştırıyor ve böylece çok daha etkili ve verimli bir üretim gerçekleştirilebiliyor. Farklı ihtiyaçlara göre 10 cm boyutunda beta.ey S, 20 cm boyutunda beta.ey XL, 100 cm boyutunda beta.ray 1.0 ve 180 cm boyutunda beta.ray 1.8 olmak üzere dört farklı model olarak hazırlanan Rawlemon güneş enerjisi sistemi, ilginç yapısını hayat geçirmek adına Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde 120,000$ toplamayı hedefliyor. Proje kapsamında topladığı para ile öncelikle en düşük model olan beta.ey S'in üretimi ve sertifikaları için çalışmalarda bulunacağı belirtilen firma, ürünler üzerinde yer alan dahili bataryların desteğiyle beta.ey S ile 27.5 Whr, beta.ey XL ile 55 Whr, beta.ray 1.0 ile 1.8 kWh ve son olarak Beta.ray 1.8 ile 5.4 kWh güç depolayabiliyor ve farklı bağlantılar ile bu enerjiyi teknolojik ürünler (Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar vb.) üzerine aktarabiliyor.

Site üzerinde bitimine 25 gün kala şimdilik 9,900$ toplamayı başaran Rawlemon küresel güneş konsantrasyon sistemi, yapılacak en az 149$ (Beta.ey modeli için) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Proje için hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, sürecin çalışma prensibini daha iyi bir şekilde görebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/rawlemon-solar-devices