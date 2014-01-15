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Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi ile her noktada verimli enerji üretilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi ile her noktada verimli enerji üretilebiliyor
Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan güneş enerjisi, özellikle küresel ısınmanın kendini göstermeye başladığı son yıllarda ciddi oranda kullanılmaya başladı. Bu enerjiden çok daha yüksek verimle yararlanmak adına hazırlanan Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi, her noktada verimli enerji üreterek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sabit güneş enerji panellerinin düşük verimi ve hareketli panellerin yüksek maliyet ile rüzgara karşı dayanıksız olmaları nedeniyle hazırlanan Rawlemon, top şeklinde geliştirilen Akrilik Polimer lensi ve arka tarafında bulunan güneşin duruma göre hareket eden özel toplayıcı mekanizması ile güneş ışınlarını tek bir nokta üzerine yoğunlaştırıyor ve böylece çok daha etkili ve verimli bir üretim gerçekleştirilebiliyor. Farklı ihtiyaçlara göre 10 cm boyutunda beta.ey S, 20 cm boyutunda beta.ey XL, 100 cm boyutunda beta.ray 1.0 ve 180 cm boyutunda beta.ray 1.8 olmak üzere dört farklı model olarak hazırlanan Rawlemon güneş enerjisi sistemi, ilginç yapısını hayat geçirmek adına Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde 120,000$ toplamayı hedefliyor. Proje kapsamında topladığı para ile öncelikle en düşük model olan beta.ey S'in üretimi ve sertifikaları için çalışmalarda bulunacağı belirtilen firma, ürünler üzerinde yer alan dahili bataryların desteğiyle beta.ey S ile 27.5 Whr, beta.ey XL ile 55 Whr, beta.ray 1.0 ile 1.8 kWh ve son olarak Beta.ray 1.8 ile 5.4 kWh güç depolayabiliyor ve farklı bağlantılar ile bu enerjiyi teknolojik ürünler (Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar vb.) üzerine aktarabiliyor.
Site üzerinde bitimine 25 gün kala şimdilik 9,900$ toplamayı başaran Rawlemon küresel güneş konsantrasyon sistemi, yapılacak en az 149$ (Beta.ey modeli için) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Proje için hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, sürecin çalışma prensibini daha iyi bir şekilde görebilirsiniz.
 
Rawlemon adlı küresel güneş konsantrasyon sistemi ile her noktada verimli enerji üretilebiliyor

http://www.indiegogo.com/projects/rawlemon-solar-devices Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen muratai
muratai

Bak arkadaşım. Yukarıda öyle yazdım ama. Koca adamsın. Seni gücendirmek de istemem.

Benim öyle yazmamın veya öyle dememin sebebi şu:

Düşün bir kere. LG Flex. Nasıl bir telefon? Eğimli değil mi...

Şimdi şu yukarıdaki videoyu izlersen küreden yansıttıkları yoğunlaşmış güneş enerjisini ne yapıyorlar?
Bir yerde toplayıp , yoğunlaştırıp, güneş panellerine yansıtıyorlar değil mi?

İşte bu yüzden de yukarıdaki cihaz güneşten çok daha fazla verim alıyor. Çünkü tüm güneş ışınları bir yerde toplanıyor.

Peki akıllı telefonlarda son 1 senedir ne oldu?

Ekranlar devasa bir şekilde büyüdüler. Eskiden 4 inç ekranlar varken güneşten şarj etmek pek mümkün değildi.
Fakat şu an , bu devirde sadece ekranlar büyümekle kalmadı bir şey daha bulundu:

"Kavisli Ekranlar"

İşte biraz düşünürsen, hem ekranların büyümesi hem de kavisli ekranın kullanılmaya başlamasıyla,
o güneş panelini telefonun ekranının arkasına yaparlar ve ekranı da geçirgen bir şekilde üretirlerse,
telefonun kavisli olan yerlerinden seken ve ortada birkaç noktada daha fazla toplanan güneş ışığından
faydalanarak çok daha fazla verim alarak, pil ömrünün normal güneş panelinden alınan enerjiye göre daha
uzun gitmesi sağlanabilir..

Ben bir haber okuduğum zaman hayalgücümü de kullanırım.

Bu yüzden sana da tavsiyem: Use your imagination.


Gücenmece yok.
murataiBak arkadaşım. Yukarıda öyle yazdım ama. Koca adamsın. Seni gücendirmek de istemem.Benim öyle yazmamın veya öyle ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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OverClocK1ng 5 yıl muratai
muratai


OverClocK1ng

Ohh be. Sonunda günlerce şarjı giden ve çok daha güçlü sistemlere sahip akıllı cihaz ve telefonların önü açıldı.
Zamanla küçülür...

Haberi gözünüz hariç her yerinizle okumuşsunuz belli.

Öyle değil de, şöyle diyelim:

Siz sadece haberi gözünüzle okumuşsunuz. Beyniniz okumuş, ve öylece kalmış.

Ben de gözümle okumuş, beynimle ise ileriye yönelik geliştirilip küçültülünce veya farklı şekilde geliştirilerek nerede kullanılacağı hakkında
beyin fırtınası yapmışım.

Fark bu. Birinde beyin çalışmış, diğerinde sadece göz...
murataiOverClocK1ngOhh be. Sonunda günlerce şarjı giden ve çok daha güçlü sistemlere sahip akıllı ciha...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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haqy 5 yıl
Enerjiyi elde edelim. İyi güzel, zaten bunu yapabilecek pek çok seçenek var fakat ya enerjiyi saklamak konusu? Artık asıl bunun üzerine gdilmeli. İyice çıkmaza girmek üzere.
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Rubisco 5 yıl
9'a 25m izolasyon tankı ile 100 MW'lık türbini 4 saat çalıştıracak kadar enerji depolanabiliyor. Bunu, 6 saat güneşsiz çalışabilen kurulu santral var. İzolasyon sistemleri çok verimliler ve ısıyı uzun süre %99 verimle içinde tutabiliyor. Büyük çapta elekttrik üretiminde elektrik depolama diye bişey yok zaten, bu tarz şeylerin yerine direk ısıyı depolamak çok daha uygun çözüm. İzolasyon tankı olan konsantre güneş santrallerinin bazılarında var bunlar. Isı transferi ve depolama için Sıvı tuz gibi ucuz alternatifler de var Therminol gibi patentli sentetik çözümler de var. Daha büyük çaplı izolasyon tankları veya sistemleri ile daha uzun süreler çalışmayı sağlamak için depolamayı engelleyen nedenler nedir yada maliyeti ne kadar arttırıyor net bilmiyorum ama değişen hava şartlarına karşı ve karanlığa karşı bi miktar koruma sağlıyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Gelecek yeşil değil gelecek şeffaf slogan bu.
Malesef o kadarda şeffaf değil.
Elektronik materyalllerin dönüşümünün o kadar çabuk ve verimli yapılmadığı görüşündeyim.
Öncelikle dönüşüm hızlandırılmalı tabi böyle projelerde desteklenmeli.
Ama tüm firmalar tüketim hırsını ölümüne insanlara aşılamış iken bu projede yarım kalmasa iyi.
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med_cezir91 5 yıl
Yazılanları okudumda bazı arkadaşlar bu sistemi taşınabilir cihazlarda kullanmakla ilgili hayellerde bulunmuşlar,şunu söylemeliyim ki bir şeye dayanmadan tamamen hayali olarak kurgulanan sistemler için lütfen beynimi kullandım düşündüm gibi tabirlerle kendinizi yüceltmeye çalışmayın, hayal kurmak güzeldir, ama insan onu bir teknik konu için kuruyorsa, insanlara açıklamadan önce kendi kurguladığı sistemin açıklarını yanlışlarını başkalarının fark edemeyeceği düzeye kadar indirgediğinden emin olarak açıklamalı,sonra adama gülerler.
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OverClocK1ng 5 yıl med_cezir91
med_cezir91

Yazılanları okudumda bazı arkadaşlar bu sistemi taşınabilir cihazlarda kullanmakla ilgili hayellerde bulunmuşlar,şunu söylemeliyim ki bir şeye dayanmadan tamamen hayali olarak kurgulanan sistemler için lütfen beynimi kullandım düşündüm gibi tabirlerle kendinizi yüceltmeye çalışmayın, hayal kurmak güzeldir, ama insan onu bir teknik konu için kuruyorsa, insanlara açıklamadan önce kendi kurguladığı sistemin açıklarını yanlışlarını başkalarının fark edemeyeceği düzeye kadar indirgediğinden emin olarak açıklamalı,sonra adama gülerler.

Tarihte ne insanlar var, "Aya gidilecek" gibi laflar söyledi diye gülünen. O insanlar yıllar önceden haklı çıktılar.

Ayrıca kendimi yüceltmek gibi bir maksadım yoktu. Neredeyse 40 yaşına gelmiş adamım. Kalkıp da bilmediğim bir
konuda veya hayal üzerinden kendimi yüceltmem zaten.

Az önce arkadaşım buradaydı. Ona bir şey gösterdim. Bana: "Vay be abi, sen neymişsin" dedi.

Kendimi yüceltmek istesem, burada ona gösterdiğim şeyi gösteririm.

Ama gerek yok. Şovmen değilim. Sadece ileriye yönelik varsayımda bulunuyoruz.

İyi forumlar.
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Opus Diabolicum 5 yıl
Küresel ısınma diye bir şey yok, HAARP var.
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Rubisco 5 yıl
Konsantre güneş enerjisi santrallerinde uygun şartlar ile gece de üretim yapılabilabiliyor.
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darkaura 5 yıl
gunes enerjisinde sorun guc degil, sureklilik. ne yazikki elektrigi endustriyel olcekde depolamanin bir yolu yok. gunun saatine, havanin durumuna gore endustrinizi fabrikalarinizi acip kapatamazsiniz. gunes enerjisinin onundeki en buyuk engel bu. teknolojik bir sicrama olmadanda bu engeli asmak mumkun degil. ne olabilir, elektrigi buyuk hacimlerde depolamanin cok ucuz ve etkili bir yolu bulunabilir. uzay asansoru yapilabilir. boylece uzaya yerlestirilen gunes panelleri gunun saatinden ve hava durumundan bagimsiz surekli guc saglar. bilim kurgu gibi gelsede gercekden dusunulen bir sey. en olsi teknolojik sicrama oda sicakliginda calisan superiletkenin kesfi olur. -170 dereceye sogutulmadan calisabilen super iletkenler olsa dunyanin herhangi bir yerinde uretilen elektrigi, herhangi bir baska yere kayipsiz tasimasi mumkun olurdu. dunyada ayni enlem uzerinde boylu boyunca, asyadan afrikaya coller uzerine gunes panelleri kurulup tek bir guc santrali gibi calismasi saglanir, bir yerde hava kapali olsada, gece olsada baska yerde uretilen elektrik bu acigi kapatirdi. afrikada sahra colunde uretilen enerji, tum avrupayi besliyebilirdi.
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OverClocK1ng 5 yıl
Ohh be. Sonunda günlerce şarjı giden ve çok daha güçlü sistemlere sahip akıllı cihaz ve telefonların önü açıldı.
Zamanla küçülür...
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muratai 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Ohh be. Sonunda günlerce şarjı giden ve çok daha güçlü sistemlere sahip akıllı cihaz ve telefonların önü açıldı.
Zamanla küçülür...

Haberi gözünüz hariç her yerinizle okumuşsunuz belli.
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