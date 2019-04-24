Redmi Y3 tanıtıldı: 32 MP ön kamera, uygun fiyat

Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin en yeni modeli Redmi Y3 resmiyet kazandı. Bugün Çin’de düzenlenen etkinlikle birlikte tanıtılan cihaz, firmadan alışık olduğumuz gibi uygun fiyat odağında geliştirildi. Etkinlikte ayrıca Redmi 7’nin global versiyonu da yer aldı.

Snapdragon 632, 4000 mAh batarya

Redmi Y3, 6.26 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 sayesinde kırılma ve çizilmelere karşı dayanıklılığa sahip. Su damlası çentik tasarımının hakim olduğu ön yüzü çevirdiğimizde arka tarafta bizi firmadan alışık olduğumuz renk geçişli tasarım anlayışı karşılıyor. P2i nano kaplama uygulanan cihaz tam olarak suya dayanıklı denemese de basit sıçramalara karşı bir nebze de olsa mukavemet gösterecektir.

Qualcomm’un Snapdagon 632 yonga seti ile gelen Redmi Y3’e 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar hafıza eşlik ediyor. Android 9 Pie üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü, 4000 mAh batarya ve microSD hafıza kartı desteği telefonun diğer özelliklerinden.

Son olarak kamera kısmına baktığımızda cihazın belki en önemli özelliklerinden biri olan 32 MP ön kamerayı görüyoruz. Bu ön kamera f/2.0 diyafram aralığı sunuyor. 4-1 piksel birleştirme teknolojisi ile de düşük ışıkta daha net görüntüler çekebilmeniz mümkün. Cihazın ana kamera paketi 12 MP sensöre ek, derinlik algılama işlemlerinde yardımcı olan 2 MP sensörden oluşuyor. Firmanın özel yapay zeka çözümlerinin dışında Google Lens desteği ve EIS de mevcut.

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Mavi, kırmızı ve siyah renk seçeneği ile gelen Redmi Y3’ün 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı başlangıç modeli 143 dolar fiyat etiketiyle geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı üst versiyon ise 172 dolar. Telefonun satışlarına 30 Nisan tarihinde başlanacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Redmi Y3 özellikleri

Ekran: 6.26 inç, 720x1520 (HD+) ekran

6.26 inç, 720x1520 (HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Boyut ve ağırlık: 158.39 x 75.6 x 8.5 mm, 180 gram

158.39 x 75.6 x 8.5 mm, 180 gram RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Arka kamera: 12 MP + 2 MP

12 MP + 2 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 32GB / 64 GB

32GB / 64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (MIUI)

Android 9 Pie (MIUI) Diğer: Parmak izi (arkada), 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama

https://www.gizmochina.com/2019/04/24/xiaomi-redmi-y3-with-32mp-selfie-camera-4000mah-battery-and-rs-9999-launched-in-india/