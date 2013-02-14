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Renesas Mobile, kendi tasarımı 4 ve 8 çekirdekli ARM işlemcileri MWC 2013 etkinliğinde tanıtacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Renesas Mobile, kendi tasarımı 4 ve 8 çekirdekli ARM işlemcileri MWC 2013 etkinliğinde tanıtacak

İletişim yongaları üretmesine rağmen, kısıtlı bir seviyede işlemci tasarımı da yapan Renesas Mobile, kendi tasarımı olan 4 ve 8 çekirdekli işlemcileri MWC 2013 etkinliğinde sergilemeye hazırlanıyor.

Firmanın hazırladığı işlemciler 4 çekirdekli MP6530 2.2 ve 8 çekirdekli MP6530 4.4 şeklinde sıralanıyor. Ancak bu iki işlemcide de big.LITTLE teknolojisi kullanılıyor. Yani çekirdeklerin bir yarısı Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve düşük güç gerektiren işleri üzerine alarak enerji tasarrufu sağlıyor. Diğer yarısı ise Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve yüksek güç gerektiren işlemlerde devreye girerek performansı artırıyor. Böylece hem yüksek performanslı hem de enerji tasarruflu bir çözüm elde edilmiş oluyor.

Big.LITTLE teknolojisini kullanan firmalarda genelde 8 çekirdek üzerine odaklanıldığını gördük. Renesas ise hem 4 çekirdekli hem de 8 çekirdekli işlemcisinde bu teknolojiyi kullanarak dikkat çekiyor.

Renesas ayrıca 4G LTE modemini de yongaya entegre edeceği için rakiplerine karşı biraz daha avantajlı duruma geliyor. Firma MWC 2013 etkinliğinde yeni tasarımlarını tanıttıktan sonra yılın sonlarına doğru hacimli üretime geçecek. 

http://www.androidauthority.com/renesas-big-little-mwc-155496/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Exynos geldi aklıma.
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OverClocK1ng 6 yıl
ssbrutality
ARM Yakında Maddi Olarak appleda geçecek,deli gbi lisans ödeniyor Arma.O değilde İngiliz olacağına japon yada almanlar alsa Armı çok sevinirdim eminim.saxonlar Kazanmamalı.


Doğru. Ama şu işlemciyi de 8 çekirdekli diye satmalarını doğru bulmuyorum. 8 çekirdek hiç bir zaman aynı anda çalışmıyorlar ki.

Bir bankada 4 tane gişe ve 4 gişe memuru olsun. Fakat bu memurlardan sadece 1 tanesi aynı anda çalışıyor olsunlar. Yani o kalkıp yerine diğer memur geliyor olsun. Müdüre "Sadece 1 gişe çalışıyor" dediğiniz zaman Müdürün size "Olur mu efendim bizim 4 veznemiz 4 de memurumuz var" dediği zaman, bu aynı anda sadece 1 tane çalışan memur olduğu gerçeğini değiştirmemesi gibi...
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El Sonidito 6 yıl
Bence A7 yerine ikinci seçenek olarak A9 kullanılsa daha faydalı olabilirdi.Yani şimdi düşünün web browser yada bir video izlemeye kalktığımızda A7 yerine A15 çalışacak.Bunların yerine A9 çalışsaydı performans açısından daha iyi olurdu bence.
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J0K3R61 6 yıl
Rekabet iyidir.
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ssbrutality 6 yıl
ARM Yakında Maddi Olarak apple'da geçecek,deli gbi lisans ödeniyor Arm'a.O değilde İngiliz olacağına japon yada almanlar alsa Arm'ı çok sevinirdim eminim.saxonlar Kazanmamalı.
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V4LKyR 6 yıl
Oooo Renesas abi de girmiş sektöre, güzeeeeeel. Unutmayalım ki, Renesas NEC'in yarıiletken bölümünü satın almıştı. NEC'den bahsediyoruz burada.
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