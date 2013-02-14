Renesas Mobile, kendi tasarımı 4 ve 8 çekirdekli ARM işlemcileri MWC 2013 etkinliğinde tanıtacak





İletişim yongaları üretmesine rağmen, kısıtlı bir seviyede işlemci tasarımı da yapan Renesas Mobile, kendi tasarımı olan 4 ve 8 çekirdekli işlemcileri MWC 2013 etkinliğinde sergilemeye hazırlanıyor.





Firmanın hazırladığı işlemciler 4 çekirdekli MP6530 2.2 ve 8 çekirdekli MP6530 4.4 şeklinde sıralanıyor. Ancak bu iki işlemcide de big.LITTLE teknolojisi kullanılıyor. Yani çekirdeklerin bir yarısı Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve düşük güç gerektiren işleri üzerine alarak enerji tasarrufu sağlıyor. Diğer yarısı ise Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve yüksek güç gerektiren işlemlerde devreye girerek performansı artırıyor. Böylece hem yüksek performanslı hem de enerji tasarruflu bir çözüm elde edilmiş oluyor.





Big.LITTLE teknolojisini kullanan firmalarda genelde 8 çekirdek üzerine odaklanıldığını gördük. Renesas ise hem 4 çekirdekli hem de 8 çekirdekli işlemcisinde bu teknolojiyi kullanarak dikkat çekiyor.





Renesas ayrıca 4G LTE modemini de yongaya entegre edeceği için rakiplerine karşı biraz daha avantajlı duruma geliyor. Firma MWC 2013 etkinliğinde yeni tasarımlarını tanıttıktan sonra yılın sonlarına doğru hacimli üretime geçecek.

http://www.androidauthority.com/renesas-big-little-mwc-155496/