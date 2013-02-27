Renesas'tan ARM big.LITTLE mimarili ve PowerVR 6 serisi GPU'lu platform: APE6

Renesas, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazları hedef alan yongada sistem çözümü APE6'in duyurusunu gerçekleştirdi.







ARM'ın ''big.LITTLE'' olarak isimlendirdiği mimariyi kullanan APE6, sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor. Yukarıda paylaştığımız şemada görülebileceği üzere big.LITTLE, iki ayrı kümeden meydana geliyor. Kümelerden ilkinde, dört adet Cortex-A15 tabanlı çekirdek yer alırken; ikinci kümede 4 adet Cortex-A7 tabanlı çekirdek söz konusu. Cortex-A15 yüksek performansıyla; Cortex-A7 ise yüksek enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Çekirdek kümeleri, ihtiyaç duyulan işlem gücüne göre devreye giriyor. Örneğin yüksek işlem gücü gerektiren bir uygulamaya girdiğimizde Cortex-A15 çekirdekleri devrede oluyor.



Renesas'ın yeni uygulama işlemcisinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise Imagination'ın PowerVR 6 serisi grafik işlem birimini bünyesinde barındırması. Piyasada mevcut grafik işlem birimlerine göre 20 kat ve üzeri performans sunacağı ifade edilen PowerVR 6 serisi, 100 gigaFLOPS ve üzeri işlem / hesaplama gücüne olanak tanıyor. PowerVR 6 serisi grafik işlem birimlerinin, mobil oyunculukta çağ atlatacağı tahmin ediliyor.



http://withimagination.imgtec.com/index.php/powervr/renesas-electronics-previews-their-range-of-powervr-based-ape6-processors-at-mwc