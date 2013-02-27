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Renesas'tan ARM big.LITTLE mimarili ve PowerVR 6 serisi GPU'lu platform: APE6

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Renesas'tan ARM big.LITTLE mimarili ve PowerVR 6 serisi GPU'lu platform: APE6
Renesas, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazları hedef alan yongada sistem çözümü APE6'in duyurusunu gerçekleştirdi.

ARM'ın ''big.LITTLE'' olarak isimlendirdiği mimariyi kullanan APE6, sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor. Yukarıda paylaştığımız şemada görülebileceği üzere big.LITTLE, iki ayrı kümeden meydana geliyor. Kümelerden ilkinde, dört adet Cortex-A15 tabanlı çekirdek yer alırken; ikinci kümede 4 adet Cortex-A7 tabanlı çekirdek söz konusu. Cortex-A15 yüksek performansıyla; Cortex-A7 ise yüksek enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Çekirdek kümeleri, ihtiyaç duyulan işlem gücüne göre devreye giriyor. Örneğin yüksek işlem gücü gerektiren bir uygulamaya girdiğimizde Cortex-A15 çekirdekleri devrede oluyor.
Renesas'ın yeni uygulama işlemcisinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise Imagination'ın PowerVR 6 serisi grafik işlem birimini bünyesinde barındırması. Piyasada mevcut grafik işlem birimlerine göre 20 kat ve üzeri performans sunacağı ifade edilen PowerVR 6 serisi, 100 gigaFLOPS ve üzeri işlem / hesaplama gücüne olanak tanıyor. PowerVR 6 serisi grafik işlem birimlerinin, mobil oyunculukta çağ atlatacağı tahmin ediliyor.

http://withimagination.imgtec.com/index.php/powervr/renesas-electronics-previews-their-range-of-powervr-based-ape6-processors-at-mwc Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Bu PowerVR6 Grafik Birimi Mobilde Devrim Açacak Derken,Tablet ve Akıllı Telefonlarımızda Assassins Creed 3 Ve Benzeri Üst Seviye Oyunları Yüksek Kalite Ayarlarında Tıpkı Nvidia gtx680MX yada Amd 7970M Gibi Grafik Kalitesindemi Oynayabileceğiz? Çünkü 20 Kat Farktan Bahsediliyor ve Bu Bir Devrim.
Bu PowerVR6 Grafik Birimi Mobilde Devrim Açacak Derken,Tablet ve Akıllı Telefonlarımızda Assassins Creed 3 Ve Benzeri Üst Seviye Oyunları Yüksek Kalite Ayarlar...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 6 yıl
sertacarslan
Benim eski laptopumda 8600m gt ekran kartı var ve yanlış hatırlamıyorsam 90 gigaflops işlem gücü vardı. Ben o laptopta windows xp ile 1280*800 orta kalite crysis (ve daha akıcı olarak warhead) oynayabiliyordum. 100 gigaflops doğru ise mobil oyun piyasasında enteresan gelişmeler olabilir bu seneden sonra.

8600m GT 60.80 Gflops muş. techpowerup.com/...
Demek ki 100 Gflops olduğuna göre techpowerup.com/... linkindeki 99.20 GFlops olan 9700m GT gibi olacağını düşünebiliriz -ki ben PowerVR gibi en sağlam GPU ları yapan bir şirketten de bunu beklerim. Hadi nVidia olsa 20 kat hızlı olacak dese 10 kat hızlı olsa öp te başına koy...
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atilgan26 6 yıl
1996 yıllarındaki MW güçlerindeki süper bilgisayarlar cep telefonlarına kadar küçüldü. Aşağı yukarı 20MW güç 2-3 W seviyelerine gelmiş durumda. 17 yılda 1Milyon kat ilerleme katetmişler.
İşin komik tarafı bazı üniversiteler 10 tflops gücünde süper bilgisayarımız var gibi övünç içerisindeler Fakat Nvidia Quad SLI düzeniyle kurulmuş Titan ekran kartları ile 5000 6000 dolara daha güçlü bilgisayarlar oluşturabilirsiniz.
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foz54 6 yıl
Teknoloji ne hâle geldi aga benim eski ekran kartı 134 gflops idi medium ayarda gta4,crysis, dirt3 oynatıyordu. Bu küçücük fansız, sessiz mobil gpu 100gflops gücüyle neler yapabilir bir düşünün...
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Lord Melkor 6 yıl
PowerVR farkı
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talerk 6 yıl
bu renesas işlemci üreticisi mu şimdi
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sertacarslan 6 yıl
Benim eski laptopumda 8600m gt ekran kartı var ve yanlış hatırlamıyorsam 90 gigaflops işlem gücü vardı. Ben o laptopta windows xp ile 1280*800 orta kalite crysis (ve daha akıcı olarak warhead) oynayabiliyordum. 100 gigaflops doğru ise mobil oyun piyasasında enteresan gelişmeler olabilir bu seneden sonra.
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V4LKyR 6 yıl
3 tane mesajın bana bu kadar mouse tekerleği çevirtmesini beklemiyordum...
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Bu PowerVR6 Grafik Birimi Mobilde Devrim Açacak Derken,Tablet ve Akıllı Telefonlarımızda Assassins Creed 3 Ve Benzeri Üst Seviye Oyunları Yüksek Kalite Ayarlarında Tıpkı Nvidia gtx680MX yada Amd 7970M Gibi Grafik Kalitesindemi Oynayabileceğiz? Çünkü 20 Kat Farktan Bahsediliyor ve Bu Bir Devrim.
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Firaristt 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
Bu PowerVR6 Grafik Birimi Mobilde Devrim Açacak Derken,Tablet ve Akıllı Telefonlarımızda Assassins Creed 3 Ve Benzeri Üst Seviye Oyunları Yüksek Kalite Ayarlarında Tıpkı Nvidia gtx680MX yada Amd 7970M Gibi Grafik Kalitesindemi Oynayabileceğiz? Çünkü 20 Kat Farktan Bahsediliyor ve Bu Bir Devrim.

O kadar da değil. Ama ciddi fark olacak. Yoksa bilgisayarımdaki ekran kartlarının hesaplama gücü 4.5TFLOP civarında (MSI TF3 2GB HD6950 x2 CFX) ki bu da 45 katına tekabül ediyor.


Yani pc ile karşılaştırmak pek mantıklı değil. Ancak mobil cihazlar için büyük bir gelişme. 1. Nesil most wanted, cod4, gibi 5-7 yıllık oyunları oynamak mümkün gibime geliyor.
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